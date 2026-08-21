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The Guardian
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Американський мільйонер загинув в авіакатастрофі в Кенії

Київ • УНН

 • 852 перегляди

Роджер Дуарте, мільйонер-підприємець і колишній учасник Forbes 30 Under 30, загинув у Кенії. На борту також були ще п’ятеро пасажирів і пілот.

Американський мільйонер загинув в авіакатастрофі в Кенії

Мільйонер-підприємець у сфері морепродуктів, який колись входив до списку Forbes "30 Under 30", був серед п'яти американців, які загинули в катастрофі гелікоптера в Кенії в середу, повідомляє New York Post, пише УНН.

Деталі

Одружений батько двох дітей Роджер Дуарте, 42 роки, загинув разом з п'ятьма іншими пасажирами та пілотом після того, як гелікоптер розбився біля підніжжя гори на півночі Кенії в середу вранці.

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Дуарте, керівник Telemundo Хосе Суарес та подружня пара Генрі Парра та Адам Главати були ідентифіковані як американці на борту.

В авіакатастрофі також загинули генеральний директор розвідувального агентства Еквадору Мішель Сенсі-Контугі, його дружина Стефані Марія Холліхан Васконес, яка має подвійне громадянство США, та досвідчений пілот Джош Аутрам. 

Юлія Шрамко

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