Мировая реакция на операцию США в Венесуэле: от полной поддержки до жесткого осуждения

Киев • УНН

 • 744 просмотра

Спецоперация США в Каракасе и задержание Николаса Мадуро вызвали резонансную реакцию мировых лидеров. Международное сообщество разделилось в оценках правомерности действий Вашингтона, от полной поддержки до жесткого осуждения.

Мировая реакция на операцию США в Венесуэле: от полной поддержки до жесткого осуждения

Военная операция США в Каракасе и задержание Николаса Мадуро спровоцировали масштабную резонансную реакцию среди мировых лидеров. Международное сообщество разделилось в оценках правомерности действий Вашингтона: ряд государств приветствует падение диктатуры, тогда как другие отмечают нарушение международного права. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Подробности

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поздравил Дональда Трампа с «историческим лидерством», отметив решимость американских солдат. Аналогичную позицию занял президент Аргентины Хавьер Милей, назвав событие «замечательной новостью для свободного мира» и крахом режима, фальсифицировавшего выборы. Президент Эквадора Даниэль Нобоа добавил, что «настало время для всех наркопреступников».

Самолет с Мадуро и его женой на борту приземлился в Нью-Йорке, после процедуры оформления их направят в изолятор04.01.26, 00:16 • 900 просмотров

Украина устами министра иностранных дел Андрея Сибиги заявила о последовательной поддержке права народов жить без диктатуры и угнетения. Франция и Панама акцентировали внимание на необходимости быстрого перехода власти к Эдмундо Гонсалесу, избранному на выборах 2024 года.

Обеспокоенность и юридические оговорки

Канцлер Германии Фридрих Мерц отметил, что правовая оценка операции является «сложной», и призвал не спешить с выводами, подчеркивая важность принципов международного права. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер подчеркнул, что Соединенное Королевство не было причастно к операции, и выразил намерение обсудить факты непосредственно с Трампом.

Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что, хотя Мадрид не признавал режим Мадуро, он также не поддерживает вмешательство, нарушающее международные нормы. Схожую позицию выразили Италия, Канада и Норвегия.

Категорическое осуждение и критика США

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш через своего представителя выразил глубокую обеспокоенность «опасным прецедентом» и несоблюдением Устава ООН. 

Наиболее жестко действия США осудили:

  • Китай и Россия: назвали операцию «актом вооруженной агрессии» и призвали к немедленному прекращению эскалации.
    • Бразилия: президент Лула да Силва назвал захват Мадуро «неприемлемой чертой» и оскорблением суверенитета.
      • Мексика и Колумбия: осудили односторонние военные действия и нарушение территориальной целостности Венесуэлы.
        • Иран и Беларусь: призвали Совет Безопасности ООН вмешаться и привлечь США к ответственности.

          Совбез ООН проведет экстренное заседание из-за операции США в Венесуэле03.01.26, 23:51 • 1974 просмотра

          Степан Гафтко

          ПолитикаНовости Мира
