Мировая реакция на операцию США в Венесуэле: от полной поддержки до жесткого осуждения
Киев • УНН
Военная операция США в Каракасе и задержание Николаса Мадуро спровоцировали масштабную резонансную реакцию среди мировых лидеров. Международное сообщество разделилось в оценках правомерности действий Вашингтона: ряд государств приветствует падение диктатуры, тогда как другие отмечают нарушение международного права. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.
Подробности
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поздравил Дональда Трампа с «историческим лидерством», отметив решимость американских солдат. Аналогичную позицию занял президент Аргентины Хавьер Милей, назвав событие «замечательной новостью для свободного мира» и крахом режима, фальсифицировавшего выборы. Президент Эквадора Даниэль Нобоа добавил, что «настало время для всех наркопреступников».
Украина устами министра иностранных дел Андрея Сибиги заявила о последовательной поддержке права народов жить без диктатуры и угнетения. Франция и Панама акцентировали внимание на необходимости быстрого перехода власти к Эдмундо Гонсалесу, избранному на выборах 2024 года.
Обеспокоенность и юридические оговорки
Канцлер Германии Фридрих Мерц отметил, что правовая оценка операции является «сложной», и призвал не спешить с выводами, подчеркивая важность принципов международного права. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер подчеркнул, что Соединенное Королевство не было причастно к операции, и выразил намерение обсудить факты непосредственно с Трампом.
Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что, хотя Мадрид не признавал режим Мадуро, он также не поддерживает вмешательство, нарушающее международные нормы. Схожую позицию выразили Италия, Канада и Норвегия.
Категорическое осуждение и критика США
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш через своего представителя выразил глубокую обеспокоенность «опасным прецедентом» и несоблюдением Устава ООН.
Наиболее жестко действия США осудили:
- Китай и Россия: назвали операцию «актом вооруженной агрессии» и призвали к немедленному прекращению эскалации.
- Бразилия: президент Лула да Силва назвал захват Мадуро «неприемлемой чертой» и оскорблением суверенитета.
- Мексика и Колумбия: осудили односторонние военные действия и нарушение территориальной целостности Венесуэлы.
- Иран и Беларусь: призвали Совет Безопасности ООН вмешаться и привлечь США к ответственности.
