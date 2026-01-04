Самолет с Мадуро и его женой на борту приземлился в Нью-Йорке, после процедуры оформления их направят в изолятор
Киев • УНН
Самолет с Николасом Мадуро и его женой приземлился на авиабазе "Стюарт" в Нью-Йорке. После оформления его планируют перевезти в следственный изолятор Metropolitan Detention Center в Бруклине.
Самолет с захваченным лидером Венесуэлы Николасом Мадуро и его женой Силией Флорес приземлился на авиабазе "Стюарт" в штате Нью-Йорк. Как сообщает телекомпания CBS, после прибытия на борт поднялись сотрудники американских правоохранительных органов для проведения процедуры оформления задержанных, пишет УНН.
Детали
По данным источников, Мадуро планируют перевезти в следственный изолятор Metropolitan Detention Center в Бруклине. Ожидается, что уже к вечеру понедельника он предстанет перед федеральным судом Манхэттена.
Генпрокурор США Пэм Бонди подтвердила, что против Мадуро и его окружения выдвинуты обвинения в наркотерроризме, заговоре с целью ввоза кокаина в США и незаконном обороте оружия. Эти дела рассматривались американской юстицией в течение последних лет, а в ноябре администрация Трампа официально признала Мадуро лидером иностранной террористической организации.
Напомним
Захват Мадуро произошел в ночь на 3 января в Каракасе во время операции "Absolute Resolve", которую провели бойцы элитного подразделения Delta Force при поддержке ФБР.
После задержания супругов сначала доставили на десантный корабль USS Iwo Jima, откуда их впоследствии переправили самолетом в США.
Президент Дональд Трамп в заявлении по поводу произошедшего отметил, что Мадуро "предстанет перед полной силой американского правосудия".
Тем временем вице-президент Венесуэлы Делси Родригес выступила с видеообращением на государственном телевидении, в котором назвала захваченного Николаса Мадуро "единственным" легитимным президентом страны.