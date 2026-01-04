$42.170.00
Масштабная перезагрузка государственной власти и судьба Главкома ВСУ: Зеленский дал ответ СМИ
3 января, 15:51 • 21026 просмотра
Трамп раскрыл планы США по Венесуэле после захвата Мадуро
3 января, 15:04 • 28153 просмотра
В пяти регионах Украины готовят назначение новых руководителей ОВА - Зеленский
3 января, 13:18 • 30462 просмотра
Украина и партнеры согласовали военный документ по поддержке ВСУ
2 января, 16:10 • 49698 просмотра
Украина передала Турции списки военнопленных для верификации и репатриации
2 января, 15:12 • 71719 просмотра
Зеленский объявил о новой должности для главы СВР Иващенко в военной разведке после согласия Буданова возглавить ОПPhoto
2 января, 11:39 • 64262 просмотра
Зеленский предложил Буданову возглавить Офис Президента: назвал задачи нового руководителя ОПPhoto
2 января, 09:17 • 84526 просмотра
Враг не предпринимал попыток выйти за пределы Грабовского: последние несколько дней штурмов не зафиксировано
2 января, 08:34 • 47016 просмотра
Продолжение операции рф по срыву мирных переговоров: в СВР предупредили, что кремль готовит масштабную провокацию с человеческими жертвами
1 января, 13:04 • 74983 просмотра
ГУР инсценировало смерть командира РДК Капустина, получив $500 тысяч от спецслужб рф
Самолет с Мадуро и его женой на борту приземлился в Нью-Йорке, после процедуры оформления их направят в изолятор

Киев • УНН

 • 148 просмотра

Самолет с Николасом Мадуро и его женой приземлился на авиабазе "Стюарт" в Нью-Йорке. После оформления его планируют перевезти в следственный изолятор Metropolitan Detention Center в Бруклине.

Самолет с Мадуро и его женой на борту приземлился в Нью-Йорке, после процедуры оформления их направят в изолятор

Самолет с захваченным лидером Венесуэлы Николасом Мадуро и его женой Силией Флорес приземлился на авиабазе "Стюарт" в штате Нью-Йорк. Как сообщает телекомпания CBS, после прибытия на борт поднялись сотрудники американских правоохранительных органов для проведения процедуры оформления задержанных, пишет УНН.

Детали

По данным источников, Мадуро планируют перевезти в следственный изолятор Metropolitan Detention Center в Бруклине. Ожидается, что уже к вечеру понедельника он предстанет перед федеральным судом Манхэттена.

Генпрокурор США Пэм Бонди подтвердила, что против Мадуро и его окружения выдвинуты обвинения в наркотерроризме, заговоре с целью ввоза кокаина в США и незаконном обороте оружия. Эти дела рассматривались американской юстицией в течение последних лет, а в ноябре администрация Трампа официально признала Мадуро лидером иностранной террористической организации.

Напомним

Захват Мадуро произошел в ночь на 3 января в Каракасе во время операции "Absolute Resolve", которую провели бойцы элитного подразделения Delta Force при поддержке ФБР.

После задержания супругов сначала доставили на десантный корабль USS Iwo Jima, откуда их впоследствии переправили самолетом в США.

Президент Дональд Трамп в заявлении по поводу произошедшего отметил, что Мадуро "предстанет перед полной силой американского правосудия". 

Тем временем вице-президент Венесуэлы Делси Родригес выступила с видеообращением на государственном телевидении, в котором назвала захваченного Николаса Мадуро "единственным" легитимным президентом страны. 

Степан Гафтко

