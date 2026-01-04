Літак із Мадуро та його дружиною на борту приземлився у Нью-Йорку, після процедури оформлення їх направлять до ізолятора
Київ • УНН
Літак із Ніколасом Мадуро та його дружиною приземлився на авіабазі "Стюарт" у Нью-Йорку. Після оформлення його планують перевезти до слідчого ізолятора Metropolitan Detention Center у Брукліні.
Літак із захопленим лідером Венесуели Ніколасом Мадуро та його дружиною Сілією Флорес приземлився на авіабазі "Стюарт" у штаті Нью-Йорк. Як повідомляє телекомпанія CBS, після прибуття на борт піднялися співробітники американських правоохоронних органів для проведення процедури оформлення затриманих, пише УНН.
Деталі
За даними джерел, Мадуро планують перевезти до слідчого ізолятора Metropolitan Detention Center у Брукліні. Очікується, що вже до вечора понеділка він постане перед федеральним судом Мангеттена.
Генпрокурор США Пем Бонді підтвердила, що проти Мадуро та його оточення висунуто звинувачення у наркотероризмі, заговорі з метою ввезення кокаїну до США та незаконному обігу зброї. Ці справи розглядалися американською юстицією протягом останніх років, а в листопаді адміністрація Трампа офіційно визнала Мадуро лідером іноземної терористичної організації.
Нагадаємо
Захоплення Мадуро відбулося в ніч на 3 січня в Каракасі під час операції "Absolute Resolve", яку провели бійці елітного підрозділу Delta Force за підтримки ФБР.
Після затримання подружжя спочатку доставили на десантний корабель USS Iwo Jima, звідки їх згодом переправили літаком до США.
Президент Дональд Трамп у заяві з приводу події зазначив, що Мадуро "постане перед повною силою американського правосуддя".
Тим часом віцепрезидентка Венесуели Делсі Родрігес виступила із відеозверненням на державному телебаченні, у якому назвала захопленого Ніколаса Мадуро "єдиним" легітимним президентом країни.