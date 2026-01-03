Совбез ООН проведет экстренное заседание из-за операции США в Венесуэле
Киев • УНН
В понедельник Совбез ООН проведет срочную встречу из-за военной операции США в Венесуэле. Колумбия инициировала заседание, которое поддержали Россия и Китай.
Совет Безопасности ООН проведет срочную встречу в понедельник для обсуждения военной операции Соединенных Штатов на территории Венесуэлы. Об этом сообщает BBC со ссылкой на официальные источники в Организации, пишет УНН.
Детали
Инициатором созыва заседания выступила Колумбия. Это предложение официально поддержали двое постоянных членов Совбеза – Россия и Китай.
Пока окончательный список участников встречи не сформирован, однако дипломаты не исключают личного присутствия Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша. Главной темой обсуждения станет правомерность действий США и гуманитарные последствия операции.
