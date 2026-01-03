Радбез ООН проведе екстрене засідання через операцію США у Венесуелі

Рада Безпеки ООН проведе термінову зустріч у понеділок для обговорення військової операції Сполучених Штатів на території Венесуели. Про це повідомляє BBC з посиланням на офіційні джерела в Організації, пише УНН.

Деталі

Ініціатором скликання засідання виступила Колумбія. Цю пропозицію офіційно підтримали двоє постійних членів Радбезу – росія та Китай.

Наразі остаточний список учасників зустрічі не сформовано, проте дипломати не виключають особистої присутності Генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша. Головною темою обговорення стане правомірність дій США та гуманітарні наслідки операції.

