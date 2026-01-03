$42.170.00
Масштабне перезавантаження державної влади і доля Головкома ЗСУ: Зеленський дав відповідь ЗМІ
3 січня, 15:51 • 20082 перегляди
Трамп розкрив плани США щодо Венесуели після захоплення Мадуро
3 січня, 15:04 • 27499 перегляди
У п’яти регіонах України готують призначення нових керівників ОВА - Зеленський
3 січня, 13:18 • 29834 перегляди
Україна та партнери погодили військовий документ щодо підтримки ЗСУ
2 січня, 16:10 • 49185 перегляди
Україна передала Туреччині списки військовополонених для верифікації та репатріації
2 січня, 15:12 • 71308 перегляди
Зеленський оголосив про нову посаду для голови СЗР Іващенка у воєнній розвідці після згоди Буданова очолити ОПPhoto
2 січня, 11:39 • 63951 перегляди
Зеленський запропонував Буданову очолити Офіс Президента: назвав завдання нового керівника ОПPhoto
2 січня, 09:17 • 84242 перегляди
Ворог не робив спроб вийти за межі Грабовського: останні декілька днів штурмів не зафіксовано
2 січня, 08:34 • 46920 перегляди
Продовження операції рф зі зриву мирних переговорів: у СЗР попередили, що кремль готує масштабну провокацію з людськими жертвами
1 січня, 13:04 • 74836 перегляди
ГУР інсценувало смерть командира РДК Капустіна, отримавши $500 тисяч від спецслужб рф
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Радбез ООН проведе екстрене засідання через операцію США у Венесуелі

Київ • УНН

 • 28 перегляди

У понеділок Радбез ООН проведе термінову зустріч через військову операцію США у Венесуелі. Колумбія ініціювала засідання, яке підтримали росія та Китай.

Радбез ООН проведе екстрене засідання через операцію США у Венесуелі

Рада Безпеки ООН проведе термінову зустріч у понеділок для обговорення військової операції Сполучених Штатів на території Венесуели. Про це повідомляє BBC з посиланням на офіційні джерела в Організації, пише УНН.

Деталі

Ініціатором скликання засідання виступила Колумбія. Цю пропозицію офіційно підтримали двоє постійних членів Радбезу – росія та Китай.

Наразі остаточний список учасників зустрічі не сформовано, проте дипломати не виключають особистої присутності Генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша. Головною темою обговорення стане правомірність дій США та гуманітарні наслідки операції.

Віцепрезидентка Венесуели назвала Мадуро єдиним лідером країни та відкинула заяви Трампа03.01.26, 22:36 • 1526 переглядiв

Степан Гафтко

ПолітикаНовини Світу
Рада Безпеки ООН
Антоніу Гутерреш
Колумбія
Організація Об'єднаних Націй
Венесуела
Дональд Трамп
Китай