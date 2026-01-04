Світова реакція на операцію США у Венесуелі: від повної підтримки до жорсткого засудження
Київ • УНН
Спецоперація США в Каракасі та затримання Ніколаса Мадуро викликали резонансну реакцію світових лідерів. Міжнародна спільнота розділилася в оцінках правомірності дій Вашингтона, від повної підтримки до жорсткого засудження.
Деталі
Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу привітав Дональда Трампа з "історичним лідерством", відзначивши рішучість американських солдатів. Аналогічну позицію зайняв президент Аргентини Хав'єр Мілей, назвавши подію "чудовою новиною для вільного світу" та крахом режиму, що фальсифікував вибори. Президент Еквадору Даніель Нобоа додав, що "настав час для всіх наркозлочинців".
Україна вустами міністра закордонних справ Андрія Сибіги заявила про послідовну підтримку права народів жити без диктатури та гноблення. Франція та Панама акцентували на необхідності швидкого переходу влади до Едмундо Гонсалеса, обраного на виборах 2024 року.
Занепокоєння та юридичні застереження
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц зазначив, що правова оцінка операції є "складною", і закликав не поспішати з висновками, наголошуючи на важливості принципів міжнародного права. Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер підкреслив, що Сполучене Королівство не було причетне до операції, і висловив намір обговорити факти безпосередньо з Трампом.
Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес заявив, що, хоча Мадрид не визнавав режим Мадуро, він також не підтримує втручання, яке порушує міжнародні норми. Схожу позицію висловили Італія, Канада та Норвегія.
Категоричне засудження та критика США
Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш через свого речника висловив глибоку стурбованість "небезпечним прецедентом" і недотриманням Статуту ООН.
Найбільш жорстко дії США засудили:
- Китай та росія: назвали операцію "актом збройної агресії" та закликали до негайного припинення ескалації.
- Бразилія: президент Лула да Сілва назвав захоплення Мадуро "неприйнятною межею" та образою суверенітету.
- Мексика та Колумбія: засудили односторонні військові дії та порушення територіальної цілісності Венесуели.
- Іран та білорусь: закликали Раду Безпеки ООН втрутитися та притягнути США до відповідальності.
