Дипломатка

Исполняющая обязанности президента Венесуэлы Родригес годами находилась под прицелом Управления по борьбе с наркотиками - AP

Киев • УНН

 • 156 просмотра

Делси Родригес, возглавившая Венесуэлу после задержания Николаса Мадуро, была «приоритетной целью» для Управления по борьбе с наркотиками США. Ее имя фигурировало в расследованиях по наркоторговле, отмыванию денег и контрабанде золота.

Исполняющая обязанности президента Венесуэлы Родригес годами находилась под прицелом Управления по борьбе с наркотиками - AP
Фото: AP

Агентство Associated Press (AP) получило доступ к конфиденциальным документам, свидетельствующим, что Делси Родригес, возглавившая Венесуэлу после задержания Николаса Мадуро, была "приоритетной целью" для Управления по борьбе с наркотиками США (DEA). Это стало известно на фоне попыток администрации Дональда Трампа представить ее как ключевого партнера для стабилизации страны. Об этом пишет УНН.

Детали

Согласно документам, DEA собирало подробное досье на Родригес по меньшей мере с 2018 года. В 2022 году ей присвоили статус "приоритетной цели" (Priority Target) — обозначение для лиц, оказывающих значительное влияние на глобальный наркотрафик.

И.о. президента Венесуэлы призвала к диалогу с США и открытию нефтяной промышленности16.01.26, 06:43 • 4978 просмотров

Основные направления расследований DEA в отношении Родригес:

  • Наркоторговля и контрабанда: Ее имя фигурировало в более чем десяти расследованиях в разных странах — от Эквадора до США.
    • Отмывание денег: По данным информаторов, отели на карибском курорте Исла-Маргарита использовались как прикрытие для легализации преступных доходов.
      • Незаконные операции с золотом: Документы указывают на вероятную причастность к схемам контрабанды драгоценных металлов.
        • Связи с Алексом Саабом: Следствие проверяло ее контакты с предполагаемым посредником Мадуро, арестованным за отмывание средств.

          Дилемма администрации Трампа

          Несмотря на серьезный интерес правоохранительных органов, президент Дональд Трамп публично называет Родригес "замечательным человеком" и рассчитывает на ее содействие в получении доступа к нефтяным ресурсам Венесуэлы. Эксперты считают, что наличие досье DEA является инструментом давления на нового лидера.

          Временный лидер Венесуэлы изменила риторику после предупреждений Трампа05.01.26, 08:57 • 5470 просмотров

          Венесуэла — это несостоявшееся государство, которое поддерживает коррупцию и торговлю наркотиками в высших эшелонах власти. Делси Родригес была частью этой преступной организации

          – отмечает Роб Захариасевич, бывший агент DEA.

          В настоящее время США официально не предъявили Родригес уголовных обвинений, в отличие от Мадуро и других топ-чиновников режима. Однако лидер оппозиции Мария Корина Мачадо подчеркнула, что американское правосудие имеет "вполне понятный профиль" новой главы государства. 

          Трамп выдвинул ультиматум новому лидеру Венесуэлы Делси Родригес05.01.26, 07:49 • 64089 просмотров

          Степан Гафтко

