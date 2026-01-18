Исполняющая обязанности президента Венесуэлы Родригес годами находилась под прицелом Управления по борьбе с наркотиками - AP

Фото: AP

Агентство Associated Press (AP) получило доступ к конфиденциальным документам, свидетельствующим, что Делси Родригес, возглавившая Венесуэлу после задержания Николаса Мадуро, была "приоритетной целью" для Управления по борьбе с наркотиками США (DEA). Это стало известно на фоне попыток администрации Дональда Трампа представить ее как ключевого партнера для стабилизации страны. Об этом пишет УНН.

Детали

Согласно документам, DEA собирало подробное досье на Родригес по меньшей мере с 2018 года. В 2022 году ей присвоили статус "приоритетной цели" (Priority Target) — обозначение для лиц, оказывающих значительное влияние на глобальный наркотрафик.

Основные направления расследований DEA в отношении Родригес:

Наркоторговля и контрабанда: Ее имя фигурировало в более чем десяти расследованиях в разных странах — от Эквадора до США.

Отмывание денег: По данным информаторов, отели на карибском курорте Исла-Маргарита использовались как прикрытие для легализации преступных доходов.

Незаконные операции с золотом: Документы указывают на вероятную причастность к схемам контрабанды драгоценных металлов.

Связи с Алексом Саабом: Следствие проверяло ее контакты с предполагаемым посредником Мадуро, арестованным за отмывание средств.

Дилемма администрации Трампа

Несмотря на серьезный интерес правоохранительных органов, президент Дональд Трамп публично называет Родригес "замечательным человеком" и рассчитывает на ее содействие в получении доступа к нефтяным ресурсам Венесуэлы. Эксперты считают, что наличие досье DEA является инструментом давления на нового лидера.

Венесуэла — это несостоявшееся государство, которое поддерживает коррупцию и торговлю наркотиками в высших эшелонах власти. Делси Родригес была частью этой преступной организации – отмечает Роб Захариасевич, бывший агент DEA.

В настоящее время США официально не предъявили Родригес уголовных обвинений, в отличие от Мадуро и других топ-чиновников режима. Однако лидер оппозиции Мария Корина Мачадо подчеркнула, что американское правосудие имеет "вполне понятный профиль" новой главы государства.

