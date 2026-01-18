$43.180.08
Виконувачка обов’язків президента Венесуели Родрігес роками перебувала під прицілом Управління боротьби з наркотиками - AP

Київ • УНН

 • 48 перегляди

Делсі Родрігес, яка очолила Венесуелу після затримання Ніколаса Мадуро, була "пріоритетною ціллю" для Управління з боротьби з наркотиками США. Її ім'я фігурувало у розслідуваннях щодо наркоторгівлі, відмивання грошей та контрабанди золота.

Виконувачка обов’язків президента Венесуели Родрігес роками перебувала під прицілом Управління боротьби з наркотиками - AP
Фото: AP

Агентство Associated Press (AP) отримало доступ до конфіденційних документів, які свідчать, що Делсі Родрігес, яка очолила Венесуелу після затримання Ніколаса Мадуро, була "пріоритетною ціллю" для Управління з боротьби з наркотиками США (DEA). Це стало відомо на тлі спроб адміністрації Дональда Трампа представити її як ключового партнера для стабілізації країни. Про це пише УНН.

Деталі

Згідно з документами, DEA збирало детальне досьє на Родрігес щонайменше з 2018 року. У 2022 році їй надали статус "пріоритетної цілі" (Priority Target)- позначення для осіб, що мають значний вплив на глобальний наркотрафік.

Основні напрямки розслідувань DEA щодо Родрігес:

  • Наркоторгівля та контрабанда: Її ім’я фігурувало у понад десяти розслідуваннях у різних країнах - від Еквадору до США.
    • Відмивання грошей: За даними інформаторів, готелі на карибському курорті Ісла–Маргарита використовувалися як прикриття для легалізації злочинних доходів.
      • Незаконні операції з золотом: Документи вказують на ймовірну причетність до схем контрабанди дорогоцінних металів.
        • Зв’язки з Алексом Саабом: Слідство перевіряло її контакти з ймовірним посередником Мадуро, заарештованим за відмивання коштів.

          Дилема адміністрації Трампа

          Попри серйозний інтерес правоохоронців, президент Дональд Трамп публічно називає Родрігес "чудовою людиною" та розраховує на її сприяння в отриманні доступу до нафтових ресурсів Венесуели. Експерти вважають, що наявність досьє DEA є інструментом тиску на нову лідерку.

          Венесуела - це держава, що зазнала невдачі, яка підтримує корупцію та торгівлю наркотиками у найвищих ешелонах влади. Делсі Родрігес була частиною цієї злочинної організації

          – зазначає Роб Захаріасевич, колишній агент DEA.

          Наразі США офіційно не висунули Родрігес кримінальних звинувачень, на відміну від Мадуро та інших топпосадовців режиму. Проте лідерка опозиції Марія Коріна Мачадо підкреслила, що американське правосуддя має "цілком зрозумілий профіль" нової очільниці держави. 

          Степан Гафтко

          ПолітикаНовини Світу
          Санкції
          Дипломатка
          Золото
          Ніколас Мадуро
          Ассошіейтед Прес
          Венесуела
          Дональд Трамп
          Сполучені Штати Америки
          Еквадор