Эстонские силовики задержали контейнеровоз с российским экипажем у острова Найссаар

Правоохранительные органы Эстонии провели масштабную спецоперацию во внутренних водах страны, задержав грузовое судно Baltic Spirit. Контейнеровоз под флагом Багамских островов, следовавший из Эквадора в Санкт-Петербург, подозревают в причастности к контрабанде наркотических средств или запрещенных товаров. Об этом сообщает ERR, пишет УНН.

Детали

Задержание произошло во вторник в 17:10 вблизи острова Найссаар с участием более 50 сотрудников различных ведомств. Для высадки на борт эстонское спецподразделение K-komando использовало вертолет Департамента полиции и пограничной охраны (PPA), а поддержку с моря обеспечивали корабли ВМС Эстонии Raju и Admiral Cowan.

Судно зашло в эстонские воды для бункеровки (дозаправки) и находилось на официальной якорной стоянке, когда начался штурм.

Операция проходила спокойно. Задача K-komando в таких ситуациях всегда заключается в том, чтобы подняться на борт судна и обеспечить первичную подстраховку – пояснил глава спецподразделения Марек Аас.

Он добавил, что экипаж судна, полностью состоящий из 23 граждан РФ, не оказал сопротивления и выразил готовность сотрудничать со следствием.

Подозрение в контрабанде, а не в нарушении санкций

Несмотря на то, что Baltic Spirit направлялся в Россию, власти Эстонии опровергли связь задержания с санкционным режимом ЕС или принадлежностью судна к так называемому "теневому флоту". Основным вектором расследования является именно контрабанда из Южной Америки. Следственный отдел Налогово-таможенного департамента (НТД) уже начал первичную проверку груза непосредственно на борту 188-метрового гиганта.

В настоящее время судно остается на якорной стоянке, однако впоследствии его перебазируют в порт для тщательного осмотра каждого контейнера. Силовики отмечают, что из-за больших объемов груза и сложности проверки рефрижераторных секций, расследование может занять значительное время. Специалисты не исключают, что на борту может быть скрыта крупная партия наркотиков, учитывая специфику маршрута из Эквадора.

