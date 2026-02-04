$42.970.16
Эстонские силовики задержали контейнеровоз с российским экипажем у острова Найссаар

Киев • УНН

 • 174 просмотра

Эстонские правоохранители задержали контейнеровоз Baltic Spirit с 23 гражданами РФ на борту у острова Найссаар. Судно подозревают в контрабанде из Южной Америки, а не в нарушении санкций.

Эстонские силовики задержали контейнеровоз с российским экипажем у острова Найссаар
Фото: PPA

Правоохранительные органы Эстонии провели масштабную спецоперацию во внутренних водах страны, задержав грузовое судно Baltic Spirit. Контейнеровоз под флагом Багамских островов, следовавший из Эквадора в Санкт-Петербург, подозревают в причастности к контрабанде наркотических средств или запрещенных товаров. Об этом сообщает ERR, пишет УНН.

Детали

Задержание произошло во вторник в 17:10 вблизи острова Найссаар с участием более 50 сотрудников различных ведомств. Для высадки на борт эстонское спецподразделение K-komando использовало вертолет Департамента полиции и пограничной охраны (PPA), а поддержку с моря обеспечивали корабли ВМС Эстонии Raju и Admiral Cowan.

Судно зашло в эстонские воды для бункеровки (дозаправки) и находилось на официальной якорной стоянке, когда начался штурм.

Операция проходила спокойно. Задача K-komando в таких ситуациях всегда заключается в том, чтобы подняться на борт судна и обеспечить первичную подстраховку

– пояснил глава спецподразделения Марек Аас.
Фото: PPA
Фото: PPA

Он добавил, что экипаж судна, полностью состоящий из 23 граждан РФ, не оказал сопротивления и выразил готовность сотрудничать со следствием.

Подозрение в контрабанде, а не в нарушении санкций

Несмотря на то, что Baltic Spirit направлялся в Россию, власти Эстонии опровергли связь задержания с санкционным режимом ЕС или принадлежностью судна к так называемому "теневому флоту". Основным вектором расследования является именно контрабанда из Южной Америки. Следственный отдел Налогово-таможенного департамента (НТД) уже начал первичную проверку груза непосредственно на борту 188-метрового гиганта.

Фото: PPA
Фото: PPA

В настоящее время судно остается на якорной стоянке, однако впоследствии его перебазируют в порт для тщательного осмотра каждого контейнера. Силовики отмечают, что из-за больших объемов груза и сложности проверки рефрижераторных секций, расследование может занять значительное время. Специалисты не исключают, что на борту может быть скрыта крупная партия наркотиков, учитывая специфику маршрута из Эквадора.

Степан Гафтко

Новости Мира
Обыск
Европейский Союз
Южная Америка
Эстония
Эквадор