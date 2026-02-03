$42.810.04
23:51 • 4872 просмотра
Россия нанесла массированный удар по Киеву ракетами и дронами в лютый мороз
20:49 • 10820 просмотра
В ближайшее время вы услышите уже определенные результаты: Умеров об обмене пленными
2 февраля, 19:26 • 11667 просмотра
Украина продлила санкции против Фирташа и Козака
2 февраля, 18:38 • 16508 просмотра
Президент FIFA готов вернуть Россию в международный футбол: в УАФ и МИД отреагировалиVideo
Эксклюзив
2 февраля, 18:37 • 14108 просмотра
Пенсионная реформа в Украине: что реально изменят и повысят ли минимальные выплаты до 6000 грн
2 февраля, 18:01 • 11606 просмотра
Не только трехсторонний формат, но и двусторонний с США: Зеленский о новом раунде переговоров по завершению войны
2 февраля, 16:56 • 11166 просмотра
Организация выборов в Украине может обойтись в 10 млрд гривен - ЦИК
2 февраля, 15:28 • 19316 просмотра
"Файлы Эпштейна": как скандал может привести к падению норвежской короны и заключению политических элит
2 февраля, 11:00 • 25035 просмотра
Зеленский: обстрелы рф энергообъектов за сутки были у фронта и в пограничье, но без целенаправленных ударов россии ракетами и "шахедами" по энергоинфраструктуре
2 февраля, 08:37 • 40225 просмотра
Украина запускает "белый список" Starlink в ответ на использование терминалов россиянами: как это будет работать
Япония взяла под сопровождение российский ракетный корвет в проливе Лаперуза

Киев • УНН

 • 2 просмотра

Морские силы самообороны Японии зафиксировали и сопровождали российский ракетный ракетный корвет "Гремящий" в проливе Лаперуза. Это стало очередным этапом мониторинга военной активности РФ в регионе.

Япония взяла под сопровождение российский ракетный корвет в проливе Лаперуза

Морские силы самообороны Японии (JMSDF) зафиксировали и сопровождали российский корвет с управляемыми ракетами проекта 20385 «Гремящий», который проходил через стратегически важный пролив Лаперуза. Этот инцидент стал очередным этапом мониторинга военной активности РФ в регионе. Об этом сообщает Defence Blog, пишет УНН.

Детали

По данным Министерства обороны Японии, российский корвет был замечен во время движения на восток через пролив, соединяющий Японское и Охотское моря. Для наблюдения за маневрами «Гремящего» японское командование задействовало патрульный корабль и самолет морской авиации P-3C Orion.

Испанское судно "спасло" танкер "теневого флота" под санкциями ЕС за перевозку российской нефти

Согласно официальному отчету, корвет класса Steregushchiy II оснащен современным ракетным вооружением, включая крылатые ракеты «Калибр», что делает его пребывание в зоне интересов Японии объектом повышенного внимания.

Контроль за военной активностью в регионе

Японское оборонное ведомство подчеркнуло, что подобные меры сопровождения являются стандартной процедурой для обеспечения национальной безопасности и целостности морских границ.

Испанские истребители перехватили вооруженные российские Су-30СМ над Балтикой

В 2026 году интенсивность передвижений российского Тихоокеанского флота в северных водах Японии остается высокой, что вынуждает Токио усиливать разведывательные возможности. Военные аналитики отмечают, что демонстрация присутствия ВМФ РФ в этих водах является частью более широкой стратегии давления, на которую Япония отвечает четким и демонстративным мониторингом каждого шага иностранных кораблей.

Инцидент в Средиземном море: подсанкционный российский танкер "Прогресс" потерял управление

Степан Гафтко

