Япония взяла под сопровождение российский ракетный корвет в проливе Лаперуза

Морские силы самообороны Японии (JMSDF) зафиксировали и сопровождали российский корвет с управляемыми ракетами проекта 20385 «Гремящий», который проходил через стратегически важный пролив Лаперуза. Этот инцидент стал очередным этапом мониторинга военной активности РФ в регионе. Об этом сообщает Defence Blog, пишет УНН.

Детали

По данным Министерства обороны Японии, российский корвет был замечен во время движения на восток через пролив, соединяющий Японское и Охотское моря. Для наблюдения за маневрами «Гремящего» японское командование задействовало патрульный корабль и самолет морской авиации P-3C Orion.

Согласно официальному отчету, корвет класса Steregushchiy II оснащен современным ракетным вооружением, включая крылатые ракеты «Калибр», что делает его пребывание в зоне интересов Японии объектом повышенного внимания.

Контроль за военной активностью в регионе

Японское оборонное ведомство подчеркнуло, что подобные меры сопровождения являются стандартной процедурой для обеспечения национальной безопасности и целостности морских границ.

В 2026 году интенсивность передвижений российского Тихоокеанского флота в северных водах Японии остается высокой, что вынуждает Токио усиливать разведывательные возможности. Военные аналитики отмечают, что демонстрация присутствия ВМФ РФ в этих водах является частью более широкой стратегии давления, на которую Япония отвечает четким и демонстративным мониторингом каждого шага иностранных кораблей.

