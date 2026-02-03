Япония взяла под сопровождение российский ракетный корвет в проливе Лаперуза
Киев • УНН
Морские силы самообороны Японии зафиксировали и сопровождали российский ракетный ракетный корвет "Гремящий" в проливе Лаперуза. Это стало очередным этапом мониторинга военной активности РФ в регионе.
Морские силы самообороны Японии (JMSDF) зафиксировали и сопровождали российский корвет с управляемыми ракетами проекта 20385 «Гремящий», который проходил через стратегически важный пролив Лаперуза. Этот инцидент стал очередным этапом мониторинга военной активности РФ в регионе. Об этом сообщает Defence Blog, пишет УНН.
Детали
По данным Министерства обороны Японии, российский корвет был замечен во время движения на восток через пролив, соединяющий Японское и Охотское моря. Для наблюдения за маневрами «Гремящего» японское командование задействовало патрульный корабль и самолет морской авиации P-3C Orion.
Согласно официальному отчету, корвет класса Steregushchiy II оснащен современным ракетным вооружением, включая крылатые ракеты «Калибр», что делает его пребывание в зоне интересов Японии объектом повышенного внимания.
Контроль за военной активностью в регионе
Японское оборонное ведомство подчеркнуло, что подобные меры сопровождения являются стандартной процедурой для обеспечения национальной безопасности и целостности морских границ.
В 2026 году интенсивность передвижений российского Тихоокеанского флота в северных водах Японии остается высокой, что вынуждает Токио усиливать разведывательные возможности. Военные аналитики отмечают, что демонстрация присутствия ВМФ РФ в этих водах является частью более широкой стратегии давления, на которую Япония отвечает четким и демонстративным мониторингом каждого шага иностранных кораблей.
