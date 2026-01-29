$42.770.19
19:28 • 3180 просмотра
Рассчитываем, что договоренности будут выполняться: Зеленский заявил, что в Эмиратах говорили об энергетическом перемирии
18:35 • 7060 просмотра
В мирном процессе по Украине достигнут значительный прогресс - Виткофф
Эксклюзив
17:45 • 12043 просмотра
Запрет соцсетей в Украине: готовят ли парламентарии соответствующие законопроекты и будут ли ограничивать доступ детям по примеру Европы
29 января, 13:51 • 15856 просмотра
Еврокомиссия выделяет 153 миллиона евро экстренной помощи Украине и Молдове
29 января, 13:24 • 27456 просмотра
Украина и SpaceX решают проблему использования Starlink на российских БПЛА: Федоров поблагодарил Маска за быструю реакцию
29 января, 13:06 • 25346 просмотра
В сети сообщают о якобы "энергетическом перемирии" между Россией и Украиной
29 января, 12:04 • 29374 просмотра
НБУ снизил учетную ставку до 15% впервые с весны прошлого года
29 января, 11:56 • 26461 просмотра
Местами до -30°: на Украину надвигаются сильные морозы
29 января, 11:30 • 19752 просмотра
Суд в Одессе продлил домашний арест врачам скандальной клиники Odrex по делу о смерти пациента
29 января, 10:21 • 21202 просмотра
Генштаб подтвердил поражение российской РЛС "Небо-СВУ" стоимостью $100 млн и пунктов управления дронов оккупантов
Эксклюзивы
Испанские истребители перехватили вооруженные российские Су-30СМ над Балтикой

Киев • УНН

 • 10 просмотра

Испанские EF-18M перехватили российские Су-30СМ над Балтикой. Российские самолеты летели без планов полетов и с выключенными транспондерами, один из них был полностью вооружен.

Испанские истребители перехватили вооруженные российские Су-30СМ над Балтикой

Испанские военно-воздушные силы, выполняющие миссию НАТО по патрулированию воздушного пространства Балтии, успешно перехватили российские боевые самолеты вблизи границ Альянса. Усиление российской авиационной активности в регионе вынудило союзников продлить присутствие испанского контингента в Литве на вторую ротацию подряд. Об этом сообщает Defence Blog, пишет УНН.

Детали

Истребители EF-18M из состава 15-го авиационного крыла ВВС Испании, базирующиеся в Шяуляе, были подняты по тревоге для идентификации группы самолетов в международном воздушном пространстве. Испанские пилоты обнаружили многоцелевые истребители Су–30СМ, принадлежавшие морской авиации ВМС России. Российские самолеты двигались без предоставленных планов полетов и с выключенными транспондерами, что создавало угрозу безопасности гражданской авиации.

Несколько десятков воздушных объектов вошли в пространство Польши со стороны Беларуси: вероятно, речь идет о контрабанде18.01.26, 17:54 • 6754 просмотра

Самолеты F-18M авиационного крыла 15, развернутые в Литве в составе отряда Вилкас, перехватили истребители ВВС России, летевшие в международных водах вблизи воздушного пространства союзников. Испанские истребители идентифицировали самолеты и сопровождали их, пока они не вошли в их собственное воздушное пространство

– сообщил Генеральный штаб обороны Испании.

Вооружение и оперативная готовность РФ

Особое внимание специалистов привлек тот факт, что перехваченный Су-30СМ (бортовой номер RF-81885 "81 Синий") был полностью вооружен ракетами класса "воздух-воздух" и кассетными боеприпасами. Наличие боевой нагрузки во время обычных полетов вблизи границ НАТО свидетельствует о высокой степени оперативной готовности российской авиации к выполнению наступательных задач в Балтийском регионе.

По данным Министерства обороны Испании, расширенное присутствие их истребителей в Литве является прямым ответом на все более агрессивное поведение российских пилотов вблизи Польши и стран Балтии. Миссия НАТО остается ключевым инструментом защиты государств, не имеющих собственных средств противовоздушной обороны и перехвата.

Британский флот заявил об отслеживании российских судов в Ла-Манше23.01.26, 15:55 • 3408 просмотров

Степан Гафтко

Новости Мира
Техника
Воздушная тревога
Столкновения
Сухой Су-30
НАТО
Балтийское море
Литва
Испания
Польша