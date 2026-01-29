Испанские истребители перехватили вооруженные российские Су-30СМ над Балтикой

Испанские военно-воздушные силы, выполняющие миссию НАТО по патрулированию воздушного пространства Балтии, успешно перехватили российские боевые самолеты вблизи границ Альянса. Усиление российской авиационной активности в регионе вынудило союзников продлить присутствие испанского контингента в Литве на вторую ротацию подряд. Об этом сообщает Defence Blog, пишет УНН.

Детали

Истребители EF-18M из состава 15-го авиационного крыла ВВС Испании, базирующиеся в Шяуляе, были подняты по тревоге для идентификации группы самолетов в международном воздушном пространстве. Испанские пилоты обнаружили многоцелевые истребители Су–30СМ, принадлежавшие морской авиации ВМС России. Российские самолеты двигались без предоставленных планов полетов и с выключенными транспондерами, что создавало угрозу безопасности гражданской авиации.

Несколько десятков воздушных объектов вошли в пространство Польши со стороны Беларуси: вероятно, речь идет о контрабанде

Самолеты F-18M авиационного крыла 15, развернутые в Литве в составе отряда Вилкас, перехватили истребители ВВС России, летевшие в международных водах вблизи воздушного пространства союзников. Испанские истребители идентифицировали самолеты и сопровождали их, пока они не вошли в их собственное воздушное пространство – сообщил Генеральный штаб обороны Испании.

Вооружение и оперативная готовность РФ

Особое внимание специалистов привлек тот факт, что перехваченный Су-30СМ (бортовой номер RF-81885 "81 Синий") был полностью вооружен ракетами класса "воздух-воздух" и кассетными боеприпасами. Наличие боевой нагрузки во время обычных полетов вблизи границ НАТО свидетельствует о высокой степени оперативной готовности российской авиации к выполнению наступательных задач в Балтийском регионе.

По данным Министерства обороны Испании, расширенное присутствие их истребителей в Литве является прямым ответом на все более агрессивное поведение российских пилотов вблизи Польши и стран Балтии. Миссия НАТО остается ключевым инструментом защиты государств, не имеющих собственных средств противовоздушной обороны и перехвата.

Британский флот заявил об отслеживании российских судов в Ла-Манше