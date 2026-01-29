$42.770.19
Розраховуємо, що домовленості будуть виконуватись: Зеленський заявив, що в Еміратах говорили про енергетичне перемир'я
18:35 • 7190 перегляди
У мирному процесі щодо України досягнуто значного прогресу - Віткофф
Ексклюзив
17:45 • 12125 перегляди
Заборона соцмереж в Україні: чи готують парламентарі відповідні законопроєкти та чи будуть обмежувати доступ дітям за прикладом Європи
29 січня, 13:51 • 15920 перегляди
Єврокомісія виділяє 153 мільйони євро екстреної допомоги Україні та Молдові
29 січня, 13:24 • 27559 перегляди
Україна та SpaceX вирішують проблему використання Starlink на російських БпЛА: Федоров подякував Маску за швидку реакцію
29 січня, 13:06 • 25404 перегляди
У мережі повідомляють про нібито "енергетичне перемир’я" між росією та Україною
29 січня, 12:04 • 29422 перегляди
НБУ знизив облікову ставку до 15% вперше з весни минулого року
29 січня, 11:56 • 26494 перегляди
Місцями до -30°: в Україну насуваються сильні морози
29 січня, 11:30 • 19774 перегляди
Суд в Одесі продовжив домашній арешт лікарям скандальної клініки Odrex у справі про смерть пацієнта
29 січня, 10:21 • 21227 перегляди
Генштаб підтвердив ураження російської РЛС "Небо-СВУ" вартістю $100 млн та пунктів управління дронів окупантів
Іспанські винищувачі перехопили озброєні російські Су–30СМ над Балтикою

Київ • УНН

 • 40 перегляди

Іспанські EF-18M перехопили російські Су–30СМ над Балтикою. російські літаки летіли без планів польотів та з вимкненими транспондерами, один з них був повністю озброєний.

Іспанські винищувачі перехопили озброєні російські Су–30СМ над Балтикою

Іспанські військово-повітряні сили, що виконують місію НАТО з патрулювання повітряного простору Балтії, здійснили успішне перехоплення російських бойових літаків поблизу кордонів Альянсу. Посилення російської авіаційної активності в регіоні змусило союзників подовжити присутність іспанського контингенту в Литві на другу ротацію поспіль. Про це повідомляє Defence Blog, пише УНН.

Деталі

Винищувачі EF-18M зі складу 15-го авіакрила ВПС Іспанії, що базуються в Шяуляї, були підняті по тривозі для ідентифікації групи літаків у міжнародному повітряному просторі. Іспанські пілоти виявили багатоцільові винищувачі Су–30СМ, які належали морській авіації ВМС росії. російські літаки рухалися без наданих планів польотів та з вимкненими транспондерами, що створювало загрозу безпеці цивільної авіації.

Кілька десятків повітряних об’єктів увійшли в простір Польщі з боку білорусі: ймовірно, йдеться про контрабанду18.01.26, 17:54 • 6754 перегляди

Літаки F-18M авіакрила 15, розгорнуті в Литві у складі загону Вілкас, перехопили винищувачі ВПС росії, що летіли в міжнародних водах поблизу повітряного простору союзників. Іспанські винищувачі ідентифікували літаки та супроводжували їх, доки вони не увійшли до їхнього власного повітряного простору

– повідомив Генеральний штаб оборони Іспанії.

Озброєння та оперативна готовність рф

Особливу увагу фахівців привернув той факт, що перехоплений Су-30СМ (бортовий номер RF-81885 "81 Синій") був повністю озброєний ракетами класу "повітря-повітря" та касетними боєприпасами. Наявність бойового навантаження під час звичайних польотів поблизу кордонів НАТО свідчить про високий ступінь оперативної готовності російської авіації до виконання наступальних завдань у Балтійському регіоні.

За даними Міністерства оборони Іспанії, розширена присутність їхніх винищувачів у Литві є прямою відповіддю на дедалі агресивнішу поведінку російських пілотів поблизу Польщі та країн Балтії. Місія НАТО залишається ключовим інструментом захисту держав, які не мають власних засобів протиповітряної оборони та перехоплення.

Британський флот заявив про відстеження російських суден у Ла-Манші23.01.26, 15:55 • 3408 переглядiв

Степан Гафтко

Новини Світу
Техніка
Повітряна тривога
Сутички
Су-30
НАТО
Балтійське море
Литва
Іспанія
Польща