Іспанські винищувачі перехопили озброєні російські Су–30СМ над Балтикою

Іспанські військово-повітряні сили, що виконують місію НАТО з патрулювання повітряного простору Балтії, здійснили успішне перехоплення російських бойових літаків поблизу кордонів Альянсу. Посилення російської авіаційної активності в регіоні змусило союзників подовжити присутність іспанського контингенту в Литві на другу ротацію поспіль. Про це повідомляє Defence Blog, пише УНН.

Деталі

Винищувачі EF-18M зі складу 15-го авіакрила ВПС Іспанії, що базуються в Шяуляї, були підняті по тривозі для ідентифікації групи літаків у міжнародному повітряному просторі. Іспанські пілоти виявили багатоцільові винищувачі Су–30СМ, які належали морській авіації ВМС росії. російські літаки рухалися без наданих планів польотів та з вимкненими транспондерами, що створювало загрозу безпеці цивільної авіації.

Літаки F-18M авіакрила 15, розгорнуті в Литві у складі загону Вілкас, перехопили винищувачі ВПС росії, що летіли в міжнародних водах поблизу повітряного простору союзників. Іспанські винищувачі ідентифікували літаки та супроводжували їх, доки вони не увійшли до їхнього власного повітряного простору – повідомив Генеральний штаб оборони Іспанії.

Озброєння та оперативна готовність рф

Особливу увагу фахівців привернув той факт, що перехоплений Су-30СМ (бортовий номер RF-81885 "81 Синій") був повністю озброєний ракетами класу "повітря-повітря" та касетними боєприпасами. Наявність бойового навантаження під час звичайних польотів поблизу кордонів НАТО свідчить про високий ступінь оперативної готовності російської авіації до виконання наступальних завдань у Балтійському регіоні.

За даними Міністерства оборони Іспанії, розширена присутність їхніх винищувачів у Литві є прямою відповіддю на дедалі агресивнішу поведінку російських пілотів поблизу Польщі та країн Балтії. Місія НАТО залишається ключовим інструментом захисту держав, які не мають власних засобів протиповітряної оборони та перехоплення.

