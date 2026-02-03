Японія взяла під супровід російський ракетний корвет у протоці Лаперуза

Морські сили самооборони Японії (JMSDF) зафіксували та супроводжували російський керований ракетний корвет проекту 20385 "Гремящий", який проходив через стратегічно важливу протоку Лаперуза. Цей інцидент став черговим етапом моніторингу військової активності рф у регіоні. Про це повідомляє Defence Blog, пише УНН.

Деталі

За даними Міністерства оборони Японії, російський корвет був помічений під час руху на схід через протоку, що з’єднує Японське та Охотське моря. Для спостереження за маневрами "Гремящего" японське командування задіяло патрульний корабель та літак морської авіації P-3C Orion.

Іспанське судно "врятувало" танкер "тіньового флоту" під санкціями ЄС за перевезення російської нафти

Згідно з офіційним звітом, корвет класу Steregushchiy II оснащений сучасним ракетним озброєнням, включаючи крилаті ракети "Калібр", що робить його перебування в зоні інтересів Японії об'єктом підвищеної уваги.

Контроль за військовою активністю в регіоні

Японське оборонне відомство наголосило, що подібні заходи супроводу є стандартною процедурою для забезпечення національної безпеки та цілісності морських кордонів.

Іспанські винищувачі перехопили озброєні російські Су–30СМ над Балтикою

У 2026 році інтенсивність пересувань російського Тихоокеанського флоту в північних водах Японії залишається високою, що змушує Токіо посилювати розвідувальні спроможності. Військові аналітики зазначають, що демонстрація присутності ВМФ рф у цих водах є частиною ширшої стратегії тиску, на яку Японія відповідає чітким та демонстративним моніторингом кожного кроку іноземних кораблів.

Інцидент у Середземному морі: підсанкційний російський танкер "Прогрес" втратив керування