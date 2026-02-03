Японія взяла під супровід російський ракетний корвет у протоці Лаперуза

$42.810.04
51.020.22
ukenru
23:51 • 5870 перегляди
росія завдала масованого удару по Києву ракетами та дронами у лютий мороз
20:49 • 11900 перегляди
Найближчим часом ви почуєте вже певні результати: Умєров про обмін полоненими
2 лютого, 19:26 • 12257 перегляди
Україна продовжила санкції проти Фірташа та Козака
2 лютого, 18:38 • 17298 перегляди
Президент FIFA готовий повернути росію в міжнародний футбол: в УАФ та МЗС відреагувалиVideo
Ексклюзив
2 лютого, 18:37 • 14556 перегляди
Пенсійна реформа в Україні: що реально змінять та чи підвищать мінімальні виплати до 6000 грн
2 лютого, 18:01 • 11769 перегляди
Не тільки тристоронній формат, але й двосторонній з США: Зеленський про новий раунд переговорів щодо завершення війни
2 лютого, 16:56 • 11266 перегляди
Організація виборів в Україні може обійтися в 10 млрд гривень - ЦВК
2 лютого, 15:28 • 19625 перегляди
"Файли Епштейна": як скандал може призвести до падіння норвезької корони і ув'язнення політичних еліт
2 лютого, 11:00 • 25128 перегляди
Зеленський: обстріли рф енергооб'єктів за добу були біля фронту і в прикордонні, але без цілеспрямованих ударів росії ракетами і "шахедами" по енергоінфраструктурі
2 лютого, 08:37 • 40359 перегляди
Україна запускає "білий список" Starlink у відповідь на використання терміналів росіянами: як це працюватиме
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−20°
1.4м/с
75%
751мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
В Іспанії вперше у світі пересадили обличчя від донора після евтаназії2 лютого, 16:49 • 3200 перегляди
Трамп погрожує судом коміку Тревору Ноа через жарт про Епштейна на "Греммі"Video2 лютого, 16:54 • 10501 перегляди
Фінал Нацвідбору на "Євробачення2026": коли дивитися та як підтримати свого фаворита2 лютого, 17:09 • 13731 перегляди
Переможниці "Холостяка-13" відмовили в реєстрації шлюбу: відома причинаPhoto2 лютого, 19:01 • 6666 перегляди
Швеція готує потужний пакет ППО: винищувачі Gripen та далекобійні ракети Meteor для ЗСУ23:34 • 5482 перегляди
Публікації
Президент FIFA готовий повернути росію в міжнародний футбол: в УАФ та МЗС відреагувалиVideo2 лютого, 18:38 • 17299 перегляди
Фінал Нацвідбору на "Євробачення2026": коли дивитися та як підтримати свого фаворита2 лютого, 17:09 • 13853 перегляди
"Файли Епштейна": як скандал може призвести до падіння норвезької корони і ув'язнення політичних еліт 2 лютого, 15:28 • 19625 перегляди
Пенсія по інвалідності III групи: кому призначають, який розмір у 2026 році та як оформитиVideo2 лютого, 11:19 • 60192 перегляди
Клініка з десятками "співмешканців": хто ховається за адресою скандальної Odrex в Одесі2 лютого, 11:11 • 34209 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Джеффрі Епштайн
Ігор Терехов
Денис Шмигаль
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Село
Ізраїль
Польща
Реклама
УНН Lite
Переможниці "Холостяка-13" відмовили в реєстрації шлюбу: відома причинаPhoto2 лютого, 19:01 • 6814 перегляди
Трамп погрожує судом коміку Тревору Ноа через жарт про Епштейна на "Греммі"Video2 лютого, 16:54 • 10586 перегляди
The Cure здобув перші дві "Греммі" у своїй кар'єріVideo2 лютого, 16:01 • 10842 перегляди
Роковини смерті Кузьми: 5 пісень Скрябіна, які варто почутиVideo2 лютого, 15:14 • 11308 перегляди
Гарячий британський вікенд: Кім Кардаш’ян і Льюїс Гемілтон підірвали мережу2 лютого, 14:27 • 11417 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
Іскандер (ОТРК)
Шахед-136

Японія взяла під супровід російський ракетний корвет у протоці Лаперуза

Київ • УНН

 • 268 перегляди

Морські сили самооборони Японії зафіксували та супроводжували російський ракетний корвет "Гремящий" у протоці Лаперуза. Це стало черговим етапом моніторингу військової активності рф у регіоні.

Японія взяла під супровід російський ракетний корвет у протоці Лаперуза

Морські сили самооборони Японії (JMSDF) зафіксували та супроводжували російський керований ракетний корвет проекту 20385 "Гремящий", який проходив через стратегічно важливу протоку Лаперуза. Цей інцидент став черговим етапом моніторингу військової активності рф у регіоні. Про це повідомляє Defence Blog, пише УНН.

Деталі

За даними Міністерства оборони Японії, російський корвет був помічений під час руху на схід через протоку, що з’єднує Японське та Охотське моря. Для спостереження за маневрами "Гремящего" японське командування задіяло патрульний корабель та літак морської авіації P-3C Orion.

Іспанське судно "врятувало" танкер "тіньового флоту" під санкціями ЄС за перевезення російської нафти28.01.26, 08:22 • 28969 переглядiв

Згідно з офіційним звітом, корвет класу Steregushchiy II оснащений сучасним ракетним озброєнням, включаючи крилаті ракети "Калібр", що робить його перебування в зоні інтересів Японії об'єктом підвищеної уваги.

Контроль за військовою активністю в регіоні

Японське оборонне відомство наголосило, що подібні заходи супроводу є стандартною процедурою для забезпечення національної безпеки та цілісності морських кордонів.

Іспанські винищувачі перехопили озброєні російські Су–30СМ над Балтикою29.01.26, 23:15 • 4745 переглядiв

У 2026 році інтенсивність пересувань російського Тихоокеанського флоту в північних водах Японії залишається високою, що змушує Токіо посилювати розвідувальні спроможності. Військові аналітики зазначають, що демонстрація присутності ВМФ рф у цих водах є частиною ширшої стратегії тиску, на яку Японія відповідає чітким та демонстративним моніторингом кожного кроку іноземних кораблів.

Інцидент у Середземному морі: підсанкційний російський танкер "Прогрес" втратив керування23.01.26, 23:55 • 4930 переглядiв

Степан Гафтко

ПолітикаНовини Світу
Техніка
«Калібр» (сімейство ракет)
P-3 Orion
Японія