Естонські силовики затримали контейнеровоз із російським екіпажем біля острова Найссаар

Київ • УНН

 • 412 перегляди

Естонські правоохоронці затримали контейнеровоз Baltic Spirit з 23 громадянами РФ на борту біля острова Найссаар. Судно підозрюють у контрабанді з Південної Америки, а не в порушенні санкцій.

Естонські силовики затримали контейнеровоз із російським екіпажем біля острова Найссаар
Правоохоронні органи Естонії провели масштабну спецоперацію у внутрішніх водах країни, затримавши вантажне судно Baltic Spirit. Контейнеровоз під прапором Багамських островів, що прямував з Еквадору до санкт-петербурга, підозрюють у причетності до контрабанди наркотичних засобів або заборонених товарів. Про це повідомляє ERR, пише УНН.

Деталі

Затримання відбулося  у вівторок о 17:10 поблизу острова Найссаар за участю понад 50 співробітників різних відомств. Для висадки на борт естонський спецпідрозділ K-komando використав гелікоптер Департаменту поліції та прикордонної охорони (PPA), а підтримку з моря забезпечували кораблі ВМС Естонії Raju та Admiral Cowan.

Іспанське судно "врятувало" танкер "тіньового флоту" під санкціями ЄС за перевезення російської нафти28.01.26, 08:22 • 28983 перегляди

Судно зайшло в естонські води для бункерування (дозаправки) і перебувало на офіційній якірній стоянці, коли розпочався штурм.

Операція проходила спокійно. Задача K-komando в таких ситуаціях завжди полягає в тому, щоб піднятися на борт судна і забезпечити первинну підстраховку

– пояснив очільник спецпідрозділу Марек Аас.
Фото: PPA

Він додав, що екіпаж судна, який повністю складається з 23 громадян рф, не чинив спротиву та висловив готовність співпрацювати зі слідством.

Підозра в контрабанді, а не в порушенні санкцій

Попри те, що Baltic Spirit прямував до росії, влада Естонії спростувала зв'язок затримання з санкційним режимом ЄС або приналежністю судна до так званого "тіньового флоту". Основним вектором розслідування є саме контрабанда з Південної Америки. Слідчий відділ Податково-митного департаменту (НТД) вже розпочав первинну перевірку вантажу безпосередньо на борту 188-метрового гіганта.

Фото: PPA

Наразі судно залишається на якірній стоянці, проте згодом його перебазують до порту для ретельного огляду кожного контейнера. Силовики зазначають, що через великі обсяги вантажу та складність перевірки рефрижераторних секцій, розслідування може тривати значний час. Фахівці не виключають, що на борту може бути прихована велика партія наркотиків, враховуючи специфіку маршруту з Еквадору.

Японія взяла під супровід російський ракетний корвет у протоці Лаперуза03.02.26, 04:10 • 4490 переглядiв

Степан Гафтко

Новини Світу
Обшук
Європейський Союз
Південна Америка
Естонія
Еквадор