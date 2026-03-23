В Колумбии разбился военный самолет со 125 людьми на борту, по меньшей мере 48 спасены - СМИ

В понедельник на юго-западе Колумбии, вскоре после взлета, потерпел крушение военно-транспортный самолет со 125 людьми на борту, в результате чего количество жертв не установлено, сообщили официальные лица южноамериканской страны. Как пишет AP, по меньшей мере 48 человек были спасены живыми, передает УНН.

Детали

Министр обороны Колумбии Педро Санчес заявил в эфире X, что самолет перевозил военнослужащих, когда произошла "трагическая авария" в Пуэрто-Легисамо, отдаленном муниципалитете в амазонской провинции Путумайо, граничащей с Перу и Эквадором.

На изображениях, опубликованных в интернете колумбийскими СМИ, видно черное облако дыма, поднимающееся над полем, где разбился самолет, и грузовик с солдатами, спешащими к месту аварии.

Командующий ВВС Колумбии Карлос Фернандо Сильва позже опубликовал видео, в котором заявил, что на борту самолета Hercules C-130 находились 125 человек, в том числе 114 пассажиров и 11 членов экипажа. Сильва сказал, что по меньшей мере 48 человек были спасены живыми, поскольку спасательные работы на месте аварии продолжаются.

Американский самолет-заправщик KC-135 разбился в воздушном пространстве Ирака

СМИ распространили видеозаписи, на которых солдат эвакуировали с места происшествия на мотоциклах, за рулем которых находятся местные жители.

"На данный момент нам неизвестны подробности катастрофы", - сказал Сильва. "За исключением того, что у самолета возникла проблема, и он упал примерно в двух километрах от аэропорта". Командующий ВВС добавил, что в район аварии было направлено два самолета на 74 койки для доставки раненых в больницы Боготы и других мест.

Президент Колумбии Густаво Петро написал в социальных сетях, что надеется на то, что "в этой аварии, которой не должно было быть, не будет смертельных жертв".

Петро использовал аварию для продвижения своей, по его словам, давней кампании по модернизации самолетов и другой техники, используемой вооруженными силами его страны, заявив, что эти усилия были заблокированы "бюрократическими трудностями", и предположив, что некоторые чиновники должны быть привлечены к ответственности. "Если гражданские или военные административные чиновники не справляются с этой задачей, их необходимо уволить", — сказал Петро.

В Боливии разбился военный самолет с наличными на борту – погибло не менее 15 человек

Санчес написал, что авария "причинила стране глубокую боль", добавив: "Мы надеемся, что наши молитвы помогут облегчить хотя бы часть этой боли".