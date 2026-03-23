Політика
У Колумбії розбився військовий літак зі 125 людьми на борту, щонайменше 48 врятовано - ЗМІ

Київ • УНН

 • 4884 перегляди

Військовий літак розбився біля аеропорту в Пуерто-Легуїсамо невдовзі після зльоту. Наразі врятовано 48 осіб, триває масштабна рятувальна операція.

У понеділок на південному заході Колумбії, невдовзі після зльоту, зазнав катастрофи військово-транспортний літак зі 125 людьми на борту, внаслідок чого кількість жертв не встановлена, повідомили офіційні особи південноамериканської країни. Як пише AP, щонайменше 48 людей було врятовано живими, передає УНН.

Деталі

Міністр оборони Колумбії Педро Санчес заявив в ефірі X, що літак перевозив військовослужбовців, коли сталася "трагічна аварія" в Пуерто-Легуїсамо, віддаленому муніципалітеті в амазонській провінції Путумайо, що межує з Перу та Еквадором.

На зображеннях, опублікованих в інтернеті колумбійськими ЗМІ, видно чорну хмару диму, що піднімається над полем, де розбився літак, і вантажівку з солдатами, які поспішають до місця аварії.

Командувач ВПС Колумбії Карлос Фернандо Сільва пізніше опублікував відео, в якому заявив, що на борту літака Hercules C-130 перебували 125 людей, у тому числі 114 пасажирів та 11 членів екіпажу. Сільва сказав, що щонайменше 48 людей було врятовано живими, оскільки рятувальні роботи на місці аварії продовжуються.

Американський літак-заправник KC-135 розбився у повітряному просторі Іраку13.03.26, 00:40 • 36876 переглядiв

ЗМІ розповсюдили відеозаписи, на яких солдатів евакуювали з місця події на мотоциклах, за кермом яких перебувають місцеві жителі.

"Наразі нам невідомі подробиці катастрофи", - сказав Сільва. "За винятком того, що у літака виникла проблема, і він упав приблизно за два кілометри від аеропорту". Командувач ВПС додав, що в район аварії було направлено два літаки на 74 ліжка для доставки поранених до лікарень Боготи та інших місць.

Президент Колумбії Густаво Петро написав у соціальних мережах, що сподівається на те, що "у цій аварії, якої не мало бути, не буде смертельних жертв".

Петро використав аварію для просування своєї, за його словами, давньої кампанії з модернізації літаків та іншої техніки, яку використовують збройні сили його країни, заявивши, що ці зусилля були заблоковані "бюрократичними труднощами", і припустивши, що деякі чиновники мають бути притягнуті до відповідальності. "Якщо цивільні чи військові адміністративні чиновники не справляються із цим завданням, їх необхідно звільнити", — сказав Петро.

У Болівії розбився військовий літак із готівкою на борту – загинуло щонайменше 15 осіб28.02.26, 06:33 • 14892 перегляди

Санчес написав, що аварія "завдала країні глибокого болю", додавши: "Ми сподіваємося, що наші молитви допоможуть полегшити хоча б частину цього болю".

Антоніна Туманова

