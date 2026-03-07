США провели смертельную операцию против наркокартелей в Эквадоре
Киев • УНН
США провели "летальные кинетические операции" в Эквадоре по просьбе правительства для ликвидации наркотеррористических сетей. Военные действия направлены на разгром баз картелей, используемых для контрабанды кокаина.
Соединенные Штаты официально подтвердили проведение серии "летальных кинетических операций" на территории Эквадора для ликвидации наркотеррористических сетей. Как сообщил представитель Пентагона Шон Парнелл, действия американских военных произошли по прямой просьбе эквадорского правительства в рамках совместной стратегии безопасности. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.
Подробности
Военная кампания направлена на полное разгромление баз, используемых международными картелями для контрабанды кокаина через порты страны. Благодаря участию американских специалистов и авиационной разведки удалось нанести точечные удары по объектам "Лос Лобос" и других группировок, признанных террористическими. Президент Даниэль Нобоа подчеркнул, что такая поддержка является решающей для восстановления правопорядка и подавления вооруженного насилия.
По просьбе Эквадора Министерство обороны США предприняло целенаправленные действия для достижения нашей общей цели – уничтожения наркотеррористических сетей
Администрация США рассматривает эти рейды как часть более широкой инициативы по перекрытию каналов поставки наркотиков в Северную Америку. Расширение военной координации позволяет оперативно уничтожать логистические хабы преступников непосредственно в местах их базирования. Несмотря на масштабность операции, обе стороны заявляют о четком соблюдении договоренностей по защите суверенитета и усилению региональной стабильности.
Военные США начали совместную операцию против наркоторговли в Эквадоре04.03.26, 09:19 • 5438 просмотров