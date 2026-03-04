Военные США начали совместную операцию против наркоторговли в Эквадоре

Эквадорские и американские вооруженные силы начали совместные операции по борьбе с наркоторговлей, сообщило во вторник Южное командование США. Ни одна из сторон не предоставила больше деталей, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Южное командование США, боевое командование американских вооруженных сил, охватывающее 31 страну Южной и Центральной Америки и Карибского бассейна, заявило в своем заявлении в X, что эти действия направлены на борьбу с незаконной наркоторговлей.

Министерство обороны Эквадора заявило, что сотрудничает с США в "наступательной" операции, и добавило, что детали засекречены.

Это заявление появилось после того, как президент страны Даниэль Нобоа заявил в понедельник, что его правительство проведет совместные операции с США и другими союзниками в марте, назвав эти усилия "новой фазой борьбы с наркотерроризмом и незаконной добычей полезных ископаемых".

Дополнение

Новая оперативная группа под руководством американских военных, специализирующаяся на сборе разведывательных данных о наркокартелях, как отмечается, сыграла определенную роль в мексиканском военном рейде, в результате которого в прошлом месяце был убит неуловимый криминальный авторитет Немесио Осегера, также известный как "Эль Менчо", что стало крупнейшим задержанием картельного босса по меньшей мере за десятилетие.

