3 марта, 18:22 • 23605 просмотра
Экс-главу Госпогранслужбы Сергея Дейнеко мобилизовали
Эксклюзив
3 марта, 16:32 • 46950 просмотра
Окружающая среда и война: что происходит с украинскими лесами, степями и заповедникамиPhoto
3 марта, 15:45 • 38551 просмотра
Украина столкнулась с сопротивлением по ускоренному вступлению в ЕС - Reuters
Эксклюзив
3 марта, 13:15 • 44594 просмотра
В оборонном комитете Верховной Рады готовы выслушать бизнес и доработать законодательство по Defence City
3 марта, 13:07 • 45518 просмотра
ЕС призывает Украину предоставить доступ к "Дружбе", поставляющей российскую нефть в Венгрию и Словакию - FT
Эксклюзив
3 марта, 12:11 • 27308 просмотра
Как действовать при высокой температуре у ребенка - советы педиатра
Эксклюзив
3 марта, 11:55 • 24732 просмотра
Система без надлежащего контроля обречена на упадок - экс-министр Олег Мусий о кризисе в медицинской сфере
3 марта, 09:06 • 24728 просмотра
Зеленский предупредил о риске дефицита ракет для ПВО из-за войны на Ближнем Востоке
3 марта, 06:18 • 34956 просмотра
Украина получила $1,5 млрд первого транша по новой программе от МВФ
Эксклюзив
2 марта, 16:02 • 125642 просмотра
Как помочь домашним питомцам при стрессе - советы ветеринараPhoto
Военные США начали совместную операцию против наркоторговли в Эквадоре

Киев • УНН

 • 874 просмотра

Эквадорские и американские вооруженные силы начали совместные операции по борьбе с наркоторговлей. Эти действия направлены на борьбу с незаконной наркоторговлей и являются частью новой фазы борьбы с наркотерроризмом.

Военные США начали совместную операцию против наркоторговли в Эквадоре

Эквадорские и американские вооруженные силы начали совместные операции по борьбе с наркоторговлей, сообщило во вторник Южное командование США. Ни одна из сторон не предоставила больше деталей, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Южное командование США, боевое командование американских вооруженных сил, охватывающее 31 страну Южной и Центральной Америки и Карибского бассейна, заявило в своем заявлении в X, что эти действия направлены на борьбу с незаконной наркоторговлей.

Министерство обороны Эквадора заявило, что сотрудничает с США в "наступательной" операции, и добавило, что детали засекречены.

Это заявление появилось после того, как президент страны Даниэль Нобоа заявил в понедельник, что его правительство проведет совместные операции с США и другими союзниками в марте, назвав эти усилия "новой фазой борьбы с наркотерроризмом и незаконной добычей полезных ископаемых".

Дополнение

Новая оперативная группа под руководством американских военных, специализирующаяся на сборе разведывательных данных о наркокартелях, как отмечается, сыграла определенную роль в мексиканском военном рейде, в результате которого в прошлом месяце был убит неуловимый криминальный авторитет Немесио Осегера, также известный как "Эль Менчо", что стало крупнейшим задержанием картельного босса по меньшей мере за десятилетие.

В Мексике главу картеля Эль Менчо ликвидировали силы безопасности, в пяти штатах начались беспорядки22.02.26, 21:41 • 24527 просмотров

