Мерц: Украина не сможет вступить в Евросоюз в 2027 году
28 января, 19:02 • 10106 просмотра
Зеленский предупредил, что рф готовится к новому удару по Украине
28 января, 18:50 • 13874 просмотра
Рубио: следующий раунд переговоров пройдет в двустороннем формате – между Украиной и россией
28 января, 18:25 • 12591 просмотра
Правительство назначило новый наблюдательный совет Энергоатома: кто в составе и основные задачи
28 января, 18:10 • 12802 просмотра
В Украине создают командование "малой" ПВО, которое возглавит полковник Евгений Хлебников
28 января, 15:19 • 16010 просмотра
Украина выразила протест Венгрии из-за ложных заявлений о вмешательстве в выборы
Эксклюзив
28 января, 15:18 • 18252 просмотра
Конец старой модели Западного мира: почему Британия перезапускает отношения с Китаем
Эксклюзив
28 января, 14:57 • 13604 просмотра
Доллар или евро: что больше влияет на цены в Украине, и что лучше выбрать для сбережений в иностранной валюте
28 января, 14:19 • 24863 просмотра
Из-за усиления вражеских ударов по поездам вводят новые ограничения: каких областей коснется
28 января, 11:48 • 24206 просмотра
ГУР разоблачило более 60 судов "теневого флота" рф, Ирана и Венесуэлы, перевозящих подсанкционную нефть
Эквадор обвинил американских агентов в попытке проникновения в консульство в Миннеаполисе

Киев • УНН

 • 4 просмотра

Министерство иностранных дел Эквадора заявило о попытке агента ICE попасть в их консульство в Миннеаполисе. Официальный Кито направил ноту протеста, расценив это как нарушение дипломатической неприкосновенности.

Эквадор обвинил американских агентов в попытке проникновения в консульство в Миннеаполисе
Фото: CNN

Министерство иностранных дел Эквадора заявило об инциденте в своем дипломатическом представительстве в США, где агент Иммиграционной и таможенной службы (ICE) пытался проникнуть внутрь помещения. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Подробности

Официальный Кито уже направил ноту протеста в посольство США, расценив эти действия как попытку вторжения и нарушение дипломатической неприкосновенности.

Защита граждан и дипломатическая реакция

Сотрудники консульства заблокировали вход представителю ICE, что позволило обеспечить безопасность эквадорских граждан, находившихся в здании на момент инцидента. В заявлении МИД Эквадора подчеркивается недопустимость подобных шагов и выдвинуто требование к Вашингтону гарантировать, что такие случаи не повторятся в будущем.

Как иммиграционное агентство США стало символом страха, насилия и протестов: американский орган ICE26.01.26, 13:38 • 69687 просмотров

Попытка проникновения произошла на фоне масштабной операции по депортации, которую по приказу президента Дональда Трампа проводят около 3000 вооруженных агентов в штате Миннесота. Государственный департамент и Министерство внутренней безопасности США пока воздерживаются от официальных комментариев относительно действий своих подчиненных в Миннеаполисе. 

В Миннесоте сотни предприятий закрылись в знак протеста против рейдов ICE24.01.26, 02:50 • 9758 просмотров

Степан Гафтко

