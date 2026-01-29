Эквадор обвинил американских агентов в попытке проникновения в консульство в Миннеаполисе
Киев • УНН
Министерство иностранных дел Эквадора заявило о попытке агента ICE попасть в их консульство в Миннеаполисе. Официальный Кито направил ноту протеста, расценив это как нарушение дипломатической неприкосновенности.
Министерство иностранных дел Эквадора заявило об инциденте в своем дипломатическом представительстве в США, где агент Иммиграционной и таможенной службы (ICE) пытался проникнуть внутрь помещения. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.
Подробности
Официальный Кито уже направил ноту протеста в посольство США, расценив эти действия как попытку вторжения и нарушение дипломатической неприкосновенности.
Защита граждан и дипломатическая реакция
Сотрудники консульства заблокировали вход представителю ICE, что позволило обеспечить безопасность эквадорских граждан, находившихся в здании на момент инцидента. В заявлении МИД Эквадора подчеркивается недопустимость подобных шагов и выдвинуто требование к Вашингтону гарантировать, что такие случаи не повторятся в будущем.
Как иммиграционное агентство США стало символом страха, насилия и протестов: американский орган ICE26.01.26, 13:38 • 69687 просмотров
Попытка проникновения произошла на фоне масштабной операции по депортации, которую по приказу президента Дональда Трампа проводят около 3000 вооруженных агентов в штате Миннесота. Государственный департамент и Министерство внутренней безопасности США пока воздерживаются от официальных комментариев относительно действий своих подчиненных в Миннеаполисе.
В Миннесоте сотни предприятий закрылись в знак протеста против рейдов ICE24.01.26, 02:50 • 9758 просмотров