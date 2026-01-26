$43.140.03
Как иммиграционное агентство США стало символом страха, насилия и протестов: американский орган ICE
Генштаб подтвердил поражение российского НПЗ в Славянске-на-Кубани и других объектов врага
«Точечные» подорожания и поиск альтернативы: какова ситуация на рынке рыбы и морепродуктовPhoto
ЕС утвердил полный запрет на импорт российского газа: что предусматривается
Открытый конкурс на руководящие должности как предохранитель от катастроф: почему назначение главы Госавиаслужбы без публичного отбора неприемлемо
Был ли Киев готов к блэкаутам? В прокуратуре рассказали об уголовных производствах, в которых проверяются действия столичных должностных лиц
Как иммиграционное агентство США стало символом страха, насилия и протестов: американский орган ICE

Киев • УНН

 • 1248 просмотра

Операция ICE в Миннеаполисе привела к гибели женщины и массовым протестам. Мэр города раскритиковал действия федеральных сил, тогда как ICE заявило о самозащите.

Как иммиграционное агентство США стало символом страха, насилия и протестов: американский орган ICE

Недавно в США произошел резонансный скандал со стрельбой во время операции ICE в Миннеаполисе, которая привела к гибели женщины и массовым протестам. Инцидент произошел неподалеку от районов с большим количеством иммигрантских сообществ – примерно в километре от места, где в 2020 году был убит Джордж Флойд, что придало событию дополнительное символическое и эмоциональное измерение.

Версии событий резко разошлись. ICE заявило, что их агенты действовали в рамках самозащиты во время "опасной операции". В то же время мэр Миннеаполиса Джейкоб Фрей категорически отверг такую трактовку и публично раскритиковал действия федеральных сил.

Это не о безопасности. Это о хаосе и страхе, которые федеральные власти намеренно переносят на наши улицы

- отметил он.

По словам мэра, видеозапись инцидента не подтверждает версию ICE об угрозе для агентов. Он назвал их действия "опасными и безответственными" и заявил о необходимости независимого расследования.

Уже через несколько часов после стрельбы на месте собрались сотни протестующих. Акция быстро переросла в столкновения с федеральными агентами: правоохранители применили слезоточивый газ и химические раздражители, в результате чего пострадали не только участники протестов, но и журналисты, освещавшие события.

На федеральном уровне риторика была противоположной. Министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм назвала инцидент "актом внутреннего терроризма" против агентов ICE, фактически переложив ответственность за эскалацию на протестующих и местное сообщество.

Этот эпизод стал триггером для новой волны общенациональных протестов против ICE, обострил конфликт между федеральными властями и муниципалитетами и снова поставил вопрос о пределах полномочий агентства, применении силы и подотчетности федеральных структур гражданам.

Что такое ICE в США?

Immigration and Customs Enforcement (ICE) – это федеральное правоохранительное агентство в Соединенных Штатах Америки, которое отвечает за соблюдение иммиграционного и таможенного законодательства внутри страны. Оно действует в составе Министерства внутренней безопасности (DHS). Основные задачи ICE – это контроль за нелегальной иммиграцией, расследование преступлений, связанных с перемещением людей и товаров, и поддержание национальной безопасности в пределах США. 

ICE не охватывает границу напрямую, а работает внутри: в городах, общинах, на объектах, где проводит аресты, депортации и расследования. 

История создания и задачи органа

ICE был создан после событий 11 сентября 2001 года, когда правительство США реорганизовало часть федеральных служб в рамках Министерства внутренней безопасности, чтобы лучше координировать борьбу с терроризмом и нарушениями пограничной безопасности. Это стало ответом на необходимость современной структуры, которая могла бы эффективно действовать внутри страны, выполняя как иммиграционные, так и уголовные функции. 

Среди ключевых функций агентства:

  • арест и депортация людей, находящихся в США без разрешения;
    • расследование преступлений, связанных с торговлей людьми, наркотиками, контрабандой;
      • сотрудничество с другими правоохранительными органами в вопросе обеспечения безопасности;
        • предотвращение нелегальной трудовой эксплуатации. 

          Официально ICE также должно защищать территорию США от угроз, которые могут возникать в результате нелегальных потоков людей и товаров, но в реальности его деятельность часто выходит за пределы этих формальных задач.

          Контроверсии и главные скандалы

          В своей истории ICE неоднократно оказывался в центре острых общественных споров. Агентство регулярно обвиняют в нарушениях прав человека, чрезмерном насилии, дискриминации и работе без надлежащей прозрачности. Некоторые из самых известных скандалов:

          "Operation Midway Blitz" и чрезмерное использование силы

          В 2025 году агентство провело в городах, в частности в Чикаго, крупную иммиграционную операцию под названием Operation Midway Blitz. Протесты, возникшие во время этой операции, сопровождались чрезмерным применением силы против мирных демонстрантов, журналистов и наблюдателей правозащитные организации назвали это "кампанией запугивания" с нарушением конституционных прав. 

          Протесты против массовых депортаций. В феврале 2025 года в США прошла акция  "День без иммигрантов" - демонстрации и забастовки в поддержку иммигрантов, противодействовавших политике массовых депортаций. Акция объединила рабочих, предприятия и общественные организации в десятках городов. 

          Спорные рейды ICE и сотрудничество с другими структурами

          Вместе с другими федеральными службами ICE проводил рейды на фермы, в жилые кварталы и даже обращался к данным налоговой службы для выявления иммигрантов, что вызвало обеспокоенность экспертов относительно нарушения приватности. 

          Общая критика относительно условий содержания. Правозащитные группы и журналисты постоянно говорят о жестких и негуманных условиях в депортационных центрах DHS и ICE, включая жалобы на плохую еду, недоступность воды и медицинской помощи. Это часто становится темой разбирательств в судах и парламентских слушаний. 

          Самозванцы под видом ICE: когда преступники маскируются под федеральных агентов

          Еще одной серьезной проблемой, которая подрывает доверие к ICE, стали многочисленные случаи, когда обычные преступники выдают себя за сотрудников агентства. В разных штатах США фиксировались инциденты, когда люди, одетые в форму или с фальшивыми жетонами ICE, проникали в жилые дома, останавливали автомобили, похищали или грабили мигрантов, пользуясь страхом перед депортацией.

          Правоохранительные органы и местные власти признают, что агрессивная и часто непрозрачная тактика реальных агентов ICE создала почву для таких преступлений. Люди боятся проверять документы, не решаются вызывать полицию и нередко подчиняются требованиям самозванцев, считая, что имеют дело с федеральными властями.

          Особенно уязвимыми являются иммигрантские общины, где даже законные жители или граждане США боятся контакта с любыми людьми, которые представляются федеральными агентами. Правозащитники подчеркивают: когда ICE проводит рейды без четкой идентификации, в гражданской одежде или без ордеров, это стирает грань между законной властью и криминалом.

          Местная полиция в отдельных городах была вынуждена публично предупреждать граждан, что настоящие агенты ICE обязаны иметь удостоверения и судебные ордера, однако даже эти разъяснения не снимают общего страха. Критики агентства отмечают, что ответственность за волну таких преступлений частично лежит на самой федеральной политике, которая нормализует внезапные вторжения, рейды и запугивания.

          Этот феномен еще больше обостряет дискуссию вокруг ICE: агентство, созданное для обеспечения безопасности, в реальности, по мнению критиков, создает среду, в которой растет хаос, недоверие и криминальные злоупотребления.

          Отношение к ICE среди населения

          Деятельность ICE – это не только формальные аресты и депортации. За годы после своего создания агентство стало ключевым символом дебатов об иммиграции, правах человека, законности и государственной безопасности в США. Его действия регулярно вызывают острую политическую полемику, протестные движения, судебные дела и предложения по реформированию или ликвидации.

          Для многих противников ICE агрессивные тактики, случаи чрезмерного применения силы и нарушения базовых прав стали аргументом для радикальных изменений в системе иммиграционного контроля. Для сторонников же агентство остается необходимым элементом обеспечения порядка и безопасности в условиях сложного современного миграционного кризиса.

          Андрей Тимощенков

