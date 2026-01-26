Як імміграційне агентство США стало символом страху, насильства і протестів: американський орган ICE

Нещодавно у США стався резонансний скандал зі стріляниною під час операції ICE у Міннеаполісі, яка призвела до загибелі жінки та масових протестів. Інцидент стався неподалік районів із великою кількістю іммігрантських спільнот - приблизно за кілометр від місця, де у 2020 році був убитий Джордж Флойд, що надало події додаткового символічного та емоційного виміру.

Версії подій різко розійшлися. ICE заявило, що їхні агенти діяли в межах самозахисту під час "небезпечної операції". Водночас мер Міннеаполіса Джейкоб Фрей категорично заперечив таке трактування та публічно розкритикував дії федеральних сил.

Це не про безпеку. Це про хаос і страх, які федеральна влада навмисно переносить на наші вулиці - зазначив він.

За словами мера, відеозапис інциденту не підтверджує версію ICE щодо загрози для агентів. Він назвав їхні дії "небезпечними та безвідповідальними" і заявив про необхідність незалежного розслідування.

Уже за кілька годин після стрілянини на місці зібралися сотні протестувальників. Акція швидко переросла у сутички з федеральними агентами: правоохоронці застосували сльозогінний газ та хімічні подразники, внаслідок чого постраждали не лише учасники протестів, а й журналісти, які висвітлювали події.

На федеральному рівні риторика була протилежною. Міністерка внутрішньої безпеки США Крісті Ноемназвала інцидент "актом внутрішнього тероризму" проти агентів ICE, фактично переклавши відповідальність за ескалацію на протестувальників та місцеву громаду.

Цей епізод став тригером для нової хвилі загальнонаціональних протестів проти ICE, загострив конфлікт між федеральною владою та муніципалітетами і знову поставив питання про межі повноважень агентства, застосування сили та підзвітність федеральних структур громадянам.

Що так ICE у США?

Immigration and Customs Enforcement (ICE) - це федеральне правоохоронне агентство в Сполучених Штатах Америки, яке відповідає за дотримання імміграційного й митного законодавства всередині країни. Воно діє у складі Міністерства внутрішньої безпеки (DHS). Основні завдання ICE - це контроль за нелегальною імміграцією, розслідування злочинів, пов’язаних із переміщенням людей і товарів, та підтримка національної безпеки в межах США.

ICE не охоплює кордон безпосередньо, а працює внутрішньо: у містах, громадах, на об’єктах, де проводить арешти, депортації і розслідування.

Історія створення та завдання органу

ICE був створений після подій 11 вересня 2001 року, коли уряд США реорганізував частину федеральних служб у рамках Міністерства внутрішньої безпеки, щоб краще координувати боротьбу з тероризмом та порушеннями кордонної безпеки. Це стало відповіддю на необхідність сучасної структури, яка могла б ефективно діяти всередині країни, виконуючи як імміграційні, так і кримінальні функції.

Серед ключових функцій агентства:

арешт і депортація людей, які перебувають у США без дозволу;

розслідування злочинів, пов’язаних із торгівлею людьми, наркотиками, контрабандою;

співпраця з іншими правоохоронними органами у питанні забезпечення безпеки;

запобігання нелегальній трудовій експлуатації.

Офіційно ICE також має захищати територію США від загроз, які можуть виникати внаслідок нелегальних потоків людей і товарів, але в реальності його діяльність часто виходить за межі цих формальних завдань.

Контроверсії та головні скандали

У своїй історії ICE неодноразово опинявся в центрі різких суспільних суперечок. Агентство регулярно звинувачують у порушеннях прав людини, надмірному насильстві, дискримінації та роботі без належної прозорості. Деякі з найвідоміших скандалів:

"Operation Midway Blitz" та надмірне використання сили

У 2025 році агентство провело в містах, зокрема в Чикаго, велику імміграційну операцію під назвою Operation Midway Blitz. Протести, що виникли під час цієї операції, супроводжувалися надмірним застосуванням сили проти мирних демонстрантів, журналістів і спостерігачів правозахисні організації назвали це "кампанією залякування" із порушенням конституційних прав.

Протести проти масових депортацій. В лютому 2025 року в США пройшла акція "День без іммігрантів" - демонстрації і страйки на підтримку іммігрантів, що протидіяли політиці масових депортацій. Акція об’єднала робітників, підприємства і громадські організації в десятках міст.

Спірні рейди ICE та співпраця з іншимим структурами

Разом з іншими федеральними службами ICE проводив рейди на ферми, у житлові квартали та навіть звертався до даних податкової служби для виявлення іммігрантів, що викликало занепокоєння експертів щодо порушення приватності.

Загальна критика щодо умов утримання. Правозахисні групи та журналісти постійно говорять про жорсткі й негуманні умови в депортаційних центрах DHS та ICE, включно зі скаргами на погану їжу, недоступність води і медичної допомоги. Це часто стає темою розглядів у судах і парламентських слухань.

Самозванці під виглядом ICE: коли злочинці маскуються під федеральних агентів

Ще однією серйозною проблемою, яка підриває довіру до ICE, стали численні випадки, коли звичайні злочинці видають себе за співробітників агентства. У різних штатах США фіксувалися інциденти, коли люди, одягнені у форму або з фальшивими жетонами ICE, проникали до житлових будинків, зупиняли автомобілі, викрадали або грабували мігрантів, користуючись страхом перед депортацією.

Правоохоронні органи та місцева влада визнають, що агресивна і часто непрозора тактика реальних агентів ICE створила ґрунт для таких злочинів. Люди бояться перевіряти документи, не наважуються викликати поліцію і нерідко підкоряються вимогам самозванців, вважаючи, що мають справу з федеральною владою.

Особливо вразливими є іммігрантські громади, де навіть законні мешканці або громадяни США бояться контакту з будь-якими людьми, які представляються федеральними агентами. Правозахисники наголошують: коли ICE проводить рейди без чіткої ідентифікації, у цивільному одязі або без ордерів, це стирає межу між законною владою і криміналом.

Місцева поліція в окремих містах була змушена публічно попереджати громадян, що справжні агенти ICE зобов’язані мати посвідчення та судові ордери, однак навіть ці роз’яснення не знімають загального страху. Критики агентства зазначають, що відповідальність за хвилю таких злочинів частково лежить на самій федеральній політиці, яка нормалізує раптові вторгнення, рейди та залякування.

Цей феномен ще більше загострює дискусію навколо ICE: агентство, створене для забезпечення безпеки, у реальності, на думку критиків, створює середовище, в якому зростає хаос, недовіра і кримінальні зловживання.

Ставлення до ICE серед населення

Діяльність ICE - це не лише формальні арешти та депортації. За роки після свого створення агентство стало ключовим символом дебатів про імміграцію, права людини, законність і державну безпеку у США. Його дії регулярно викликають гостру політичну полеміку, протестні рухи, судові справи і пропозиції щодо реформування чи ліквідації.

Для багатьох противників ICE агресивні тактики, випадки надмірного застосування сили і порушення базових прав стали аргументом для радикальних змін у системі імміграційного контролю. Для прихильників же агентство залишається необхідним елементом забезпечення порядку та безпеки в умовах складної сучасної міграційної кризи.