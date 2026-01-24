У Міннесоті сотні підприємств закрилися на знак протесту проти рейдів ICE

У штаті Міннесота в п’ятницю розпочався масштабний економічний страйк, спрямований проти діяльності Імміграційної та митної служби США (ICE). Організатори протесту закликали громадян відмовитися від роботи, навчання та покупок, щоб продемонструвати негативний вплив посиленого федерального контролю на життя місцевої громади. Про це повідомляє BBC, пише УНН.

Деталі

Акція протесту охопила сотні закладів – від невеликих магазинів до популярних ресторанів у Міннеаполісі та Сент-Полі. Підприємці зазначають, що продажі впали на 30% за останні тижні, оскільки персонал та відвідувачі бояться виходити з дому через присутність тисяч федеральних офіцерів.

Багато бізнесменів вважають діяльність ICE не лише моральною проблемою, а й прямою економічною загрозою для регіону, де значна частина працівників і клієнтів почуваються незахищеними незалежно від наявності документів.

Адміністрація Дональда Трампа продовжує наполягати на законності операції, звітуючи про арешт "10 000 злочинців-нелегалів у Міннесоті" за останній рік.

Віцепрезидент Джей Ді Ванс закликав місцеву владу відмовитися від політики "міст-заповідників" та почати координувати дії з федеральними силами для "зменшення хаосу". Проте місцеві чиновники та жителі Міннесоти залишаються непохитними, стверджуючи, що федеральне втручання лише руйнує соціальну стабільність та економіку штату.

