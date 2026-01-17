Трамп поки що передумав використовувати армію проти повстань у Міннесоті

$43.180.08
50.320.20
ukenru
00:18 • 1224 перегляди
МАГАТЕ домоглося локального припинення вогню між рф та Україною для ремонту ліній ЗАЕС
16 січня, 18:27 • 10484 перегляди
Маємо інформацію від розвідки, що росіяни готуються до нових масованих ударів - Зеленський
16 січня, 18:20 • 15152 перегляди
Команди України та США завтра проведуть переговори у Маямі: що на порядку денному
Ексклюзив
16 січня, 17:23 • 19330 перегляди
Енергоплан Шмигаля: чому антикризові зміни в енергетиці можуть стати найдорожчим рішенням для України
16 січня, 13:20 • 18751 перегляди
Зеленський анонсував зустрічі української делегації з представниками США
16 січня, 12:36 • 35742 перегляди
Суд призначив Тимошенко заставу у понад 33 млн грн
16 січня, 12:29 • 31752 перегляди
ЄС розробляє нову дворівневу систему для пришвидшення вступу України, але план лякає європейські столиці - FT
16 січня, 11:02 • 27812 перегляди
Економіка України зросла на 2,2% у 2025 році попри атаки рф та складну логістику - Мінекономіки
16 січня, 10:01 • 25770 перегляди
Зимові канікули в Києві продовжують до 1 лютого, в інших регіонах за рішенням ТЕБ - Міносвіти
16 січня, 08:50 • 25021 перегляди
Україна має запаси пального на 20+ днів, імпорт триває, запаси газу також є - міністр
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−16°
1м/с
84%
755мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Шоу у ВАКС: жарти, критика, емоції і застава для ТимошенкоPhoto16 січня, 16:00 • 14904 перегляди
Китай припинив імпорт електроенергії з рф16 січня, 16:40 • 3192 перегляди
Син глави Чечні Адам Кадиров у реанімації після ДТП у Грозному - ЗМІ16 січня, 18:43 • 3836 перегляди
Китайський Новий рік: традиції та особливості святкуванняPhoto16 січня, 19:05 • 4632 перегляди
Чехія передасть Україні бойові літаки для боротьби з безпілотниками20:46 • 5800 перегляди
Публікації
Енергоплан Шмигаля: чому антикризові зміни в енергетиці можуть стати найдорожчим рішенням для України
Ексклюзив
16 січня, 17:23 • 19329 перегляди
Шоу у ВАКС: жарти, критика, емоції і застава для ТимошенкоPhoto16 січня, 16:00 • 14914 перегляди
Червоний колір, заборони та міфічне чудовисько: що насправді означає Китайський Новий рік, як і коли його святкувати15 січня, 18:00 • 47902 перегляди
Донька пацієнта, що помер в Odrex, назвала тиском на ЗМІ та спробою стерти памʼять позов скандальної клініки до УНН15 січня, 10:29 • 79242 перегляди
Злочин проти держави. СБУ має перевірити рішення ексзамголови Державіаслужби Зелінського
Ексклюзив
15 січня, 08:19 • 97713 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Марко Рубіо
Кетрін, принцеса Уельська
Ігор Терехов
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Велика Британія
Венесуела
Німеччина
Реклама
УНН Lite
Кейт Міддлтон вразила фанатів, приїхавши за кермом на прийом у Віндзорському замкуPhoto00:47 • 432 перегляди
Китайський Новий рік: традиції та особливості святкуванняPhoto16 січня, 19:05 • 4642 перегляди
Шмигаль заявив, що працює в куртці у своєму кабінеті через холод16 січня, 10:34 • 20352 перегляди
Pinterest представив палітру трендових кольорів 2026 рокуPhoto15 січня, 16:22 • 25224 перегляди
X Маска заборонить ШІ Grok роздягати до бікіні фото реальних людей15 січня, 07:20 • 36805 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Financial Times
Іскандер (ОТРК)

Трамп поки що передумав використовувати армію проти повстань у Міннесоті

Київ • УНН

 • 50 перегляди

Президент Трамп вирішив не розгортати регулярні війська у Міннесоті, попри попередні погрози використати Закон про повстання. Він зазначив, що поки не бачить причин для його негайного впровадження.

Трамп поки що передумав використовувати армію проти повстань у Міннесоті

Президент США Дональд Трамп заявив, що наразі утримається від розгортання регулярних військ у Міннесоті. Попри попередні погрози використати Закон про повстання (Insurrection Act) 1807 року, очільник Білого дому зазначив, що поки не бачить причин для його негайного впровадження. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Закон про повстання дозволяє президенту залучати армію для забезпечення правопорядку всередині країни без згоди Конгресу. Трамп підкреслив, що готовий скористатися цим інструментом у майбутньому, якщо місцева влада не зможе опанувати ситуацію.

Убивство Рене Гуди: Трамп погрожує застосувати військові сили через протести проти ICE в Міннесоті15.01.26, 19:06 • 4124 перегляди

Раніше він розкритикував керівництво штату, назвавши дії губернатора та мера "непотрібними", та пообіцяв діяти "швидко та ефективно", якщо його змусять втрутитися.

Причини напруженості у штаті

Заворушення в Міннесоті спалахнули після смертельного поранення громадянина США агентом Імміграційної та митної служби (ICE). Протести переросли у жорстокі сутички між демонстрантами та федеральними офіцерами. Силовики застосовували сльозогінний газ та світлошумові гранати, тоді як протестувальники використовували піротехніку проти правоохоронців.

Політичне протистояння

Губернатор Міннесоти Тім Волз закликав Трампа припинити "кампанію відплати", звинувачуючи федеральну владу у створенні хаосу в громадах. Адміністрація президента, своєю чергою, обґрунтовує присутність силовиків необхідністю виселення нелегальних мігрантів.

У Міннеаполісі тисячі людей вийшли на марш через вбивство Рене Гуд агентом ICE11.01.26, 04:40 • 5463 перегляди

Раніше Трамп вже намагався розгортати сили Національної гвардії у великих містах, проте в грудні рішення Верховного суду змусило його вивести війська з більшості локацій. Застосування Закону про повстання дозволило б президенту обійти існуючі юридичні обмеження та значно посилити федеральний контроль над штатами.

Трамп погрожує запровадити "Закон про повстання" у Міннесоті для придушення протестів, що це означає16.01.26, 05:21 • 4366 переглядiв

Степан Гафтко

ПолітикаНовини Світу
Вибори в США
Сутички
Міннесота
Тім Волз
Верховний суд США
Bloomberg
Дональд Трамп