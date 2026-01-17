Трамп поки що передумав використовувати армію проти повстань у Міннесоті

Президент США Дональд Трамп заявив, що наразі утримається від розгортання регулярних військ у Міннесоті. Попри попередні погрози використати Закон про повстання (Insurrection Act) 1807 року, очільник Білого дому зазначив, що поки не бачить причин для його негайного впровадження. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Закон про повстання дозволяє президенту залучати армію для забезпечення правопорядку всередині країни без згоди Конгресу. Трамп підкреслив, що готовий скористатися цим інструментом у майбутньому, якщо місцева влада не зможе опанувати ситуацію.

Раніше він розкритикував керівництво штату, назвавши дії губернатора та мера "непотрібними", та пообіцяв діяти "швидко та ефективно", якщо його змусять втрутитися.

Причини напруженості у штаті

Заворушення в Міннесоті спалахнули після смертельного поранення громадянина США агентом Імміграційної та митної служби (ICE). Протести переросли у жорстокі сутички між демонстрантами та федеральними офіцерами. Силовики застосовували сльозогінний газ та світлошумові гранати, тоді як протестувальники використовували піротехніку проти правоохоронців.

Політичне протистояння

Губернатор Міннесоти Тім Волз закликав Трампа припинити "кампанію відплати", звинувачуючи федеральну владу у створенні хаосу в громадах. Адміністрація президента, своєю чергою, обґрунтовує присутність силовиків необхідністю виселення нелегальних мігрантів.

Раніше Трамп вже намагався розгортати сили Національної гвардії у великих містах, проте в грудні рішення Верховного суду змусило його вивести війська з більшості локацій. Застосування Закону про повстання дозволило б президенту обійти існуючі юридичні обмеження та значно посилити федеральний контроль над штатами.

