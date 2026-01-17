Трамп пока передумал использовать армию против восстаний в Миннесоте
Киев • УНН
Президент Трамп решил не развертывать регулярные войска в Миннесоте, несмотря на предыдущие угрозы использовать Закон о восстании. Он отметил, что пока не видит причин для его немедленного внедрения.
Президент США Дональд Трамп заявил, что пока воздержится от развертывания регулярных войск в Миннесоте. Несмотря на предыдущие угрозы использовать Закон о восстании (Insurrection Act) 1807 года, глава Белого дома отметил, что пока не видит причин для его немедленного внедрения. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.
Детали
Закон о восстании позволяет президенту привлекать армию для обеспечения правопорядка внутри страны без согласия Конгресса. Трамп подчеркнул, что готов воспользоваться этим инструментом в будущем, если местные власти не смогут овладеть ситуацией.
Ранее он раскритиковал руководство штата, назвав действия губернатора и мэра "ненужными", и пообещал действовать "быстро и эффективно", если его заставят вмешаться.
Причины напряженности в штате
Беспорядки в Миннесоте вспыхнули после смертельного ранения гражданина США агентом Иммиграционной и таможенной службы (ICE). Протесты переросли в жестокие столкновения между демонстрантами и федеральными офицерами. Силовики применяли слезоточивый газ и светошумовые гранаты, тогда как протестующие использовали пиротехнику против правоохранителей.
Политическое противостояние
Губернатор Миннесоты Тим Уолз призвал Трампа прекратить "кампанию возмездия", обвиняя федеральные власти в создании хаоса в общинах. Администрация президента, в свою очередь, обосновывает присутствие силовиков необходимостью выселения нелегальных мигрантов.
Ранее Трамп уже пытался развертывать силы Национальной гвардии в крупных городах, однако в декабре решение Верховного суда заставило его вывести войска из большинства локаций. Применение Закона о восстании позволило бы президенту обойти существующие юридические ограничения и значительно усилить федеральный контроль над штатами.
