МАГАТЭ добилось локального прекращения огня между РФ и Украиной для ремонта линий ЗАЭС
16 января, 18:27 • 10424 просмотра
Есть информация от разведки, что россияне готовятся к новым массированным ударам - Зеленский
16 января, 18:20 • 15084 просмотра
Команды Украины и США завтра проведут переговоры в Майами: что на повестке дня
Эксклюзив
16 января, 17:23 • 19250 просмотра
Энергоплан Шмыгаля: почему антикризисные изменения в энергетике могут стать самым дорогим решением для Украины
16 января, 13:20 • 18698 просмотра
Зеленский анонсировал встречи украинской делегации с представителями США
16 января, 12:36 • 35728 просмотра
Суд назначил Тимошенко залог в более 33 млн грн
16 января, 12:29 • 31745 просмотра
ЕС разрабатывает новую двухуровневую систему для ускорения вступления Украины, но план пугает европейские столицы - FT
16 января, 11:02 • 27807 просмотра
Экономика Украины выросла на 2,2% в 2025 году, несмотря на атаки рф и сложную логистику - Минэкономики
16 января, 10:01 • 25768 просмотра
Зимние каникулы в Киеве продлены до 1 февраля, в других регионах по решению ТЭБ - Минобразования
16 января, 08:50 • 25018 просмотра
Украина имеет запасы топлива на 20+ дней, импорт продолжается, запасы газа также есть - министр
Трамп пока передумал использовать армию против восстаний в Миннесоте

Президент Трамп решил не развертывать регулярные войска в Миннесоте, несмотря на предыдущие угрозы использовать Закон о восстании. Он отметил, что пока не видит причин для его немедленного внедрения.

Трамп пока передумал использовать армию против восстаний в Миннесоте

Президент США Дональд Трамп заявил, что пока воздержится от развертывания регулярных войск в Миннесоте. Несмотря на предыдущие угрозы использовать Закон о восстании (Insurrection Act) 1807 года, глава Белого дома отметил, что пока не видит причин для его немедленного внедрения. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Закон о восстании позволяет президенту привлекать армию для обеспечения правопорядка внутри страны без согласия Конгресса. Трамп подчеркнул, что готов воспользоваться этим инструментом в будущем, если местные власти не смогут овладеть ситуацией.

Убийство Рене Гуди: Трамп угрожает применить военные силы из-за протестов против ICE в Миннесоте15.01.26, 19:06 • 4124 просмотра

Ранее он раскритиковал руководство штата, назвав действия губернатора и мэра "ненужными", и пообещал действовать "быстро и эффективно", если его заставят вмешаться.

Причины напряженности в штате

Беспорядки в Миннесоте вспыхнули после смертельного ранения гражданина США агентом Иммиграционной и таможенной службы (ICE). Протесты переросли в жестокие столкновения между демонстрантами и федеральными офицерами. Силовики применяли слезоточивый газ и светошумовые гранаты, тогда как протестующие использовали пиротехнику против правоохранителей.

Политическое противостояние

Губернатор Миннесоты Тим Уолз призвал Трампа прекратить "кампанию возмездия", обвиняя федеральные власти в создании хаоса в общинах. Администрация президента, в свою очередь, обосновывает присутствие силовиков необходимостью выселения нелегальных мигрантов.

В Миннеаполисе тысячи людей вышли на марш из-за убийства Рене Гуд агентом ICE11.01.26, 04:40 • 5463 просмотра

Ранее Трамп уже пытался развертывать силы Национальной гвардии в крупных городах, однако в декабре решение Верховного суда заставило его вывести войска из большинства локаций. Применение Закона о восстании позволило бы президенту обойти существующие юридические ограничения и значительно усилить федеральный контроль над штатами.

Трамп угрожает ввести "Закон о восстании" в Миннесоте для подавления протестов, что это значит16.01.26, 05:21 • 4364 просмотра

Степан Гафтко

