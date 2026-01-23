Джей Ді Венс закликав владу Міннеаполіса до співпраці з ICE для зменшення "хаосу"

Віцепрезидент США Джей Ді Венс під час візиту до Міннеаполіса заявив, що ситуація в місті стане "менш хаотичною", якщо місцеві чиновники припинять протидіяти федеральним імміграційним агентам. Він наголосив, що адміністрація Трампа готова до діалогу, але вимагає від демократичного керівництва штату сприяння у виконанні федерального законодавства. Про це повідомляє NBC News, пише УНН.

Деталі

Виступаючи перед пресою після зустрічі з представниками бізнесу та силовиками, Венс зазначив, що губернатор Тім Волз та мер Джейкоб Фрей повинні дозволити місцевій поліції допомагати агентам Імміграційної та митної служби "ICE".

Трамп поки що передумав використовувати армію проти повстань у Міннесоті

За його словами, відмова від координації змушує федералів проводити складні вуличні операції замість запланованих затримань, що підвищує ризики для цивільних осіб. Віцепрезидент також розкритикував протестувальників, які блокують транспорт ICE, назвавши їхні дії "боягузливим безглуздям".

Реакція на загибель Рене Ніколь Гуд

Венс визнав, що правоохоронці іноді припускаються помилок, коментуючи нещодавній інцидент від 7 січня, коли агент ICE Джонатан Росс застрелив 37-річну Рене Ніколь Гуд. Проте він підкреслив, що адміністрація проводить розслідування і не має наміру виносити вироки в "суді громадської думки". Віцепрезидент зауважив, що офіцери перебувають під "неймовірним стресом" через тиск з боку "ультралівих агітаторів", і закликав до мирних форм протесту.

Суд у Міннеаполісі обмежив застосування сили агентами ICE проти протестувальників