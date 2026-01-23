$43.180.08
Україна пережила найважчий день для енергосистеми з листопада 2022 року, ситуація надважка - Шмигаль
18:05 • 17789 перегляди
Хотів прорвати кордон і мало не збив прикордонника: водій автобуса "Кошице-Свалява" залишив пасажирів і побіг у Словаччину
22 січня, 16:54 • 17213 перегляди
Безпілотники СБУ уразили нафтовий термінал "Таманьнафтогаз" у рф: орієнтовні збитки сягають 50 млн доларівVideo
22 січня, 15:45 • 18313 перегляди
Президент нагородив депутата Київради Григорія Маленка орденом "За заслуги" ІІІ ступеня
22 січня, 14:44 • 18235 перегляди
Зеленський анонсував дводенну тристоронню зустріч України, США та рф в ОАЕ
22 січня, 14:19 • 17117 перегляди
"Продуктивна й змістовна зустріч": Зеленський розкрив деталі переговорів з Трампом у Давосі
22 січня, 11:49 • 17434 перегляди
У Мінекономіки визначили потребу в імпорті газу для проходження зими: про що йдеться
Ексклюзив
22 січня, 11:29 • 33305 перегляди
Кінець ООН? Що таке "Рада миру" Трампа і для чого вона створена
22 січня, 11:14 • 15876 перегляди
Генштаб підтвердив ураження нафтового терміналу "Таманьнефтегаз" та ППО ворога
22 січня, 10:59 • 16382 перегляди
Трамп заявив про врегулювання 8 воєн та вважає, "що скоро буде ще одна"
Джей Ді Венс закликав владу Міннеаполіса до співпраці з ICE для зменшення "хаосу"

Київ • УНН

 • 8 перегляди

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що ситуація в Міннеаполісі стане "менш хаотичною", якщо місцеві чиновники припинять протидіяти федеральним імміграційним агентам. Він закликав до співпраці з ICE, щоб уникнути складних вуличних операцій.

Джей Ді Венс закликав владу Міннеаполіса до співпраці з ICE для зменшення "хаосу"

Віцепрезидент США Джей Ді Венс під час візиту до Міннеаполіса заявив, що ситуація в місті стане "менш хаотичною", якщо місцеві чиновники припинять протидіяти федеральним імміграційним агентам. Він наголосив, що адміністрація Трампа готова до діалогу, але вимагає від демократичного керівництва штату сприяння у виконанні федерального законодавства. Про це повідомляє NBC News, пише УНН.

Деталі

Виступаючи перед пресою після зустрічі з представниками бізнесу та силовиками, Венс зазначив, що губернатор Тім Волз та мер Джейкоб Фрей повинні дозволити місцевій поліції допомагати агентам Імміграційної та митної служби "ICE".

Трамп поки що передумав використовувати армію проти повстань у Міннесоті17.01.26, 03:46 • 5069 переглядiв

За його словами, відмова від координації змушує федералів проводити складні вуличні операції замість запланованих затримань, що підвищує ризики для цивільних осіб. Віцепрезидент також розкритикував протестувальників, які блокують транспорт ICE, назвавши їхні дії "боягузливим безглуздям".

Реакція на загибель Рене Ніколь Гуд

Венс визнав, що правоохоронці іноді припускаються помилок, коментуючи нещодавній інцидент від 7 січня, коли агент ICE Джонатан Росс застрелив 37-річну Рене Ніколь Гуд. Проте він підкреслив, що адміністрація проводить розслідування і не має наміру виносити вироки в "суді громадської думки". Віцепрезидент зауважив, що офіцери перебувають під "неймовірним стресом" через тиск з боку "ультралівих агітаторів", і закликав до мирних форм протесту. 

Суд у Міннеаполісі обмежив застосування сили агентами ICE проти протестувальників17.01.26, 06:44 • 5765 переглядiв

Степан Гафтко

ПолітикаНовини Світу
Вибори в США
Тім Волз
Джей Ді Венс
Дональд Трамп