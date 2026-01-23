Джей Ди Вэнс призвал власти Миннеаполиса к сотрудничеству с ICE для уменьшения "хаоса"

Вице-президент США Джей Ди Вэнс во время визита в Миннеаполис заявил, что ситуация в городе станет "менее хаотичной", если местные чиновники прекратят противодействовать федеральным иммиграционным агентам. Он подчеркнул, что администрация Трампа готова к диалогу, но требует от демократического руководства штата содействия в выполнении федерального законодательства. Об этом сообщает NBC News, пишет УНН.

Выступая перед прессой после встречи с представителями бизнеса и силовиками, Вэнс отметил, что губернатор Тим Уолз и мэр Джейкоб Фрей должны разрешить местной полиции помогать агентам Иммиграционной и таможенной службы "ICE".

По его словам, отказ от координации вынуждает федералов проводить сложные уличные операции вместо запланированных задержаний, что повышает риски для гражданских лиц. Вице-президент также раскритиковал протестующих, блокирующих транспорт ICE, назвав их действия "трусливым бессмыслием".

Реакция на гибель Рене Николь Гуд

Вэнс признал, что правоохранители иногда допускают ошибки, комментируя недавний инцидент от 7 января, когда агент ICE Джонатан Росс застрелил 37-летнюю Рене Николь Гуд. Однако он подчеркнул, что администрация проводит расследование и не намерена выносить приговоры в "суде общественного мнения". Вице-президент отметил, что офицеры находятся под "невероятным стрессом" из-за давления со стороны "ультралевых агитаторов", и призвал к мирным формам протеста.

