19:51 • 7978 просмотра
Украина пережила самый тяжелый день для энергосистемы с ноября 2022 года, ситуация сверхтяжелая - Шмыгаль
18:05 • 17750 просмотра
Хотел прорвать границу и чуть не сбил пограничника: водитель автобуса "Кошице-Свалява" оставил пассажиров и побежал в Словакию
22 января, 16:54 • 17185 просмотра
Беспилотники СБУ поразили нефтяной терминал "Таманьнефтегаз" в рф: ориентировочный ущерб достигает 50 млн долларовVideo
22 января, 15:45 • 18288 просмотра
Президент наградил депутата Киевсовета Григория Маленко орденом "За заслуги" III степени
22 января, 14:44 • 18225 просмотра
Зеленский анонсировал двухдневную трехстороннюю встречу Украины, США и рф в ОАЭ
22 января, 14:19 • 17117 просмотра
"Продуктивная и содержательная встреча": Зеленский раскрыл детали переговоров с Трампом в Давосе
22 января, 11:49 • 17434 просмотра
В Минэкономики определили потребность в импорте газа для прохождения зимы: о чем идет речь
Эксклюзив
22 января, 11:29 • 33294 просмотра
Конец ООН? Что такое "Совет мира" Трампа и для чего он создан
22 января, 11:14 • 15876 просмотра
Генштаб подтвердил поражение нефтяного терминала "Таманьнефтегаз" и ПВО противника
22 января, 10:59 • 16382 просмотра
Трамп заявил об урегулировании 8 войн и считает, "что скоро будет еще одна"
Графики отключений электроэнергии
Джей Ди Вэнс призвал власти Миннеаполиса к сотрудничеству с ICE для уменьшения "хаоса"

Киев • УНН

 • 6 просмотра

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что ситуация в Миннеаполисе станет "менее хаотичной", если местные чиновники прекратят противодействовать федеральным иммиграционным агентам. Он призвал к сотрудничеству с ICE, чтобы избежать сложных уличных операций.

Джей Ди Вэнс призвал власти Миннеаполиса к сотрудничеству с ICE для уменьшения "хаоса"

Вице-президент США Джей Ди Вэнс во время визита в Миннеаполис заявил, что ситуация в городе станет "менее хаотичной", если местные чиновники прекратят противодействовать федеральным иммиграционным агентам. Он подчеркнул, что администрация Трампа готова к диалогу, но требует от демократического руководства штата содействия в выполнении федерального законодательства. Об этом сообщает NBC News, пишет УНН.

Детали

Выступая перед прессой после встречи с представителями бизнеса и силовиками, Вэнс отметил, что губернатор Тим Уолз и мэр Джейкоб Фрей должны разрешить местной полиции помогать агентам Иммиграционной и таможенной службы "ICE".

Трамп пока передумал использовать армию против восстаний в Миннесоте17.01.26, 03:46 • 5069 просмотров

По его словам, отказ от координации вынуждает федералов проводить сложные уличные операции вместо запланированных задержаний, что повышает риски для гражданских лиц. Вице-президент также раскритиковал протестующих, блокирующих транспорт ICE, назвав их действия "трусливым бессмыслием".

Реакция на гибель Рене Николь Гуд

Вэнс признал, что правоохранители иногда допускают ошибки, комментируя недавний инцидент от 7 января, когда агент ICE Джонатан Росс застрелил 37-летнюю Рене Николь Гуд. Однако он подчеркнул, что администрация проводит расследование и не намерена выносить приговоры в "суде общественного мнения". Вице-президент отметил, что офицеры находятся под "невероятным стрессом" из-за давления со стороны "ультралевых агитаторов", и призвал к мирным формам протеста. 

Суд в Миннеаполисе ограничил применение силы агентами ICE против протестующих17.01.26, 06:44 • 5765 просмотров

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
Выборы в США
Тим Уолз
Джей Ди Вэнс
Дональд Трамп