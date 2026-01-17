Суд в Миннеаполисе ограничил применение силы агентами ICE против протестующих
Федеральная судья Кэтрин Менендес выдала временный запрет на применение силы агентами ICE против участников протестов в Миннеаполисе. Это решение принято после убийства Рене Гуд агентом ICE и угроз Трампа развернуть военные силы.
Федеральная судья Кэтрин Менендес выдала временный запрет, ограничивающий действия сотрудников иммиграционной службы (ICE) и других федеральных агентов в отношении участников протестов в Миннеаполисе. Решение было принято на фоне обострения ситуации после убийства агентом ICE 37-летней Рене Гуд 7 января 2026 года. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.
Согласно судебному приказу, агентам запрещено:
- использовать перцовый спрей, несмертельные боеприпасы и другие средства разгона против мирных демонстрантов;
- задерживать или арестовывать лиц без обоснованного подозрения в совершении преступления;
- останавливать автомобили только за то, что они "следуют" за машинами агентов (если это не препятствует их работе);
- совершать какие-либо меры мести против наблюдателей и протестующих.
Судья Менендес отметила, что записи демонстрируют "распространенную практику поведения, которая ограничивает права наблюдателей и протестующих, гарантированные Первой поправкой".
Политическое противостояние
Решение суда появилось на следующий день после того, как президент Дональд Трамп пригрозил развернуть военные силы в Миннесоте для подавления беспорядков, вызванных действиями ICE в рамках операции "Metro Surge". Пресс-секретарь Министерства внутренней безопасности Триша Маклафлин заявила, что ведомство действует конституционно для защиты своих сотрудников от "опасных участников беспорядков".
Госпожа Тинчер считает, что ICE мстила ей за то, что она искала информацию об их деятельности, наблюдала за ней и протестовала против нее
Контекст трагедии
Миннеаполис стал эпицентром протестов после смерти Рене Гуд, которую застрелил офицер ICE, когда она находилась в своем авто. Этот инцидент вызвал острый конфликт между властями штата Миннесота и администрацией Трампа. Генеральный прокурор штата Кейт Эллисон уже подал отдельный иск, обвинив федеральное правительство в политической мести региону.
