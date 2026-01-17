Суд в Миннеаполисе ограничил применение силы агентами ICE против протестующих

Федеральная судья Кэтрин Менендес выдала временный запрет, ограничивающий действия сотрудников иммиграционной службы (ICE) и других федеральных агентов в отношении участников протестов в Миннеаполисе. Решение было принято на фоне обострения ситуации после убийства агентом ICE 37-летней Рене Гуд 7 января 2026 года. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Согласно судебному приказу, агентам запрещено:

Судья Менендес отметила, что записи демонстрируют "распространенную практику поведения, которая ограничивает права наблюдателей и протестующих, гарантированные Первой поправкой".

Решение суда появилось на следующий день после того, как президент Дональд Трамп пригрозил развернуть военные силы в Миннесоте для подавления беспорядков, вызванных действиями ICE в рамках операции "Metro Surge". Пресс-секретарь Министерства внутренней безопасности Триша Маклафлин заявила, что ведомство действует конституционно для защиты своих сотрудников от "опасных участников беспорядков".

Госпожа Тинчер считает, что ICE мстила ей за то, что она искала информацию об их деятельности, наблюдала за ней и протестовала против нее