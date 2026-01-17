$43.180.08
Financial Times

Суд в Миннеаполисе ограничил применение силы агентами ICE против протестующих

Киев • УНН

 • 12 просмотра

Федеральная судья Кэтрин Менендес выдала временный запрет на применение силы агентами ICE против участников протестов в Миннеаполисе. Это решение принято после убийства Рене Гуд агентом ICE и угроз Трампа развернуть военные силы.

Суд в Миннеаполисе ограничил применение силы агентами ICE против протестующих

Федеральная судья Кэтрин Менендес выдала временный запрет, ограничивающий действия сотрудников иммиграционной службы (ICE) и других федеральных агентов в отношении участников протестов в Миннеаполисе. Решение было принято на фоне обострения ситуации после убийства агентом ICE 37-летней Рене Гуд 7 января 2026 года. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Согласно судебному приказу, агентам запрещено:

  • использовать перцовый спрей, несмертельные боеприпасы и другие средства разгона против мирных демонстрантов;
    • задерживать или арестовывать лиц без обоснованного подозрения в совершении преступления;
      • останавливать автомобили только за то, что они "следуют" за машинами агентов (если это не препятствует их работе);
        • совершать какие-либо меры мести против наблюдателей и протестующих.

          Судья Менендес отметила, что записи демонстрируют "распространенную практику поведения, которая ограничивает права наблюдателей и протестующих, гарантированные Первой поправкой".

          Политическое противостояние

          Решение суда появилось на следующий день после того, как президент Дональд Трамп пригрозил развернуть военные силы в Миннесоте для подавления беспорядков, вызванных действиями ICE в рамках операции "Metro Surge". Пресс-секретарь Министерства внутренней безопасности Триша Маклафлин заявила, что ведомство действует конституционно для защиты своих сотрудников от "опасных участников беспорядков".

          Трамп угрожает ввести "Закон о восстании" в Миннесоте для подавления протестов, что это значит

          Госпожа Тинчер считает, что ICE мстила ей за то, что она искала информацию об их деятельности, наблюдала за ней и протестовала против нее

          - отмечается в иске одной из участниц движения Сьюзен Тинчер, которой, по ее словам, агенты отрезали часть одежды и обручальное кольцо во время задержания.

          Контекст трагедии

          Миннеаполис стал эпицентром протестов после смерти Рене Гуд, которую застрелил офицер ICE, когда она находилась в своем авто. Этот инцидент вызвал острый конфликт между властями штата Миннесота и администрацией Трампа. Генеральный прокурор штата Кейт Эллисон уже подал отдельный иск, обвинив федеральное правительство в политической мести региону. 

          Трамп пока передумал использовать армию против восстаний в Миннесоте

          Степан Гафтко

          ОбществоПолитикаНовости Мира
          Обыск
          Выборы в США
          Столкновения
          Министерство внутренней безопасности США
          Миннесота
          Дональд Трамп