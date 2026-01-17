Суд у Міннеаполісі обмежив застосування сили агентами ICE проти протестувальників

$43.180.08
МАГАТЕ домоглося локального припинення вогню між рф та Україною для ремонту ліній ЗАЕС
16 січня, 18:27 • 12661 перегляди
Маємо інформацію від розвідки, що росіяни готуються до нових масованих ударів - Зеленський
16 січня, 18:20 • 17151 перегляди
Команди України та США завтра проведуть переговори у Маямі: що на порядку денному
Ексклюзив
16 січня, 17:23 • 22161 перегляди
Енергоплан Шмигаля: чому антикризові зміни в енергетиці можуть стати найдорожчим рішенням для України
16 січня, 13:20 • 20125 перегляди
Зеленський анонсував зустрічі української делегації з представниками США
16 січня, 12:36 • 36735 перегляди
Суд призначив Тимошенко заставу у понад 33 млн грн
16 січня, 12:29 • 32377 перегляди
ЄС розробляє нову дворівневу систему для пришвидшення вступу України, але план лякає європейські столиці - FT
16 січня, 11:02 • 28093 перегляди
Економіка України зросла на 2,2% у 2025 році попри атаки рф та складну логістику - Мінекономіки
16 січня, 10:01 • 25945 перегляди
Зимові канікули в Києві продовжують до 1 лютого, в інших регіонах за рішенням ТЕБ - Міносвіти
16 січня, 08:50 • 25295 перегляди
Україна має запаси пального на 20+ днів, імпорт триває, запаси газу також є - міністр
Популярнi новини
США хочуть обмінювати важку венесуельську нафту на свою середню для поповнення резерву - Reuters 16 січня, 18:49 • 3684 перегляди
Китайський Новий рік: традиції та особливості святкуванняPhoto16 січня, 19:05 • 6938 перегляди
Король Британії привітав українців з річницею підписання Угоди про сторічне партнерство16 січня, 19:26 • 2974 перегляди
Чехія передасть Україні бойові літаки для боротьби з безпілотниками16 січня, 20:46 • 8154 перегляди
Сина кадирова терміново транспортують до московської лікарні після ДТП - роЗМІ16 січня, 21:01 • 4582 перегляди
Публікації
Енергоплан Шмигаля: чому антикризові зміни в енергетиці можуть стати найдорожчим рішенням для України
Ексклюзив
16 січня, 17:23 • 22162 перегляди
Шоу у ВАКС: жарти, критика, емоції і застава для ТимошенкоPhoto16 січня, 16:00 • 16117 перегляди
Червоний колір, заборони та міфічне чудовисько: що насправді означає Китайський Новий рік, як і коли його святкувати15 січня, 18:00 • 48637 перегляди
Донька пацієнта, що помер в Odrex, назвала тиском на ЗМІ та спробою стерти памʼять позов скандальної клініки до УНН15 січня, 10:29 • 79892 перегляди
Злочин проти держави. СБУ має перевірити рішення ексзамголови Державіаслужби Зелінського
Ексклюзив
15 січня, 08:19 • 98457 перегляди
УНН Lite
Мати дитини Маска подає до суду на компанію xAI через порнографічні діпфейки, створені чат–ботом Grok03:45 • 466 перегляди
Кейт Міддлтон вразила фанатів, приїхавши за кермом на прийом у Віндзорському замкуPhoto00:47 • 1526 перегляди
Китайський Новий рік: традиції та особливості святкуванняPhoto16 січня, 19:05 • 6958 перегляди
Шмигаль заявив, що працює в куртці у своєму кабінеті через холод16 січня, 10:34 • 20791 перегляди
Pinterest представив палітру трендових кольорів 2026 рокуPhoto15 січня, 16:22 • 25599 перегляди
Суд у Міннеаполісі обмежив застосування сили агентами ICE проти протестувальників

Київ • УНН

 • 48 перегляди

Федеральна суддя Кетрін Менендес видала тимчасову заборону на застосування сили агентами ICE проти учасників протестів у Міннеаполісі. Це рішення ухвалено після вбивства Рене Гуд агентом ICE та погроз Трампа розгорнути військові сили.

Суд у Міннеаполісі обмежив застосування сили агентами ICE проти протестувальників

Федеральна суддя Кетрін Менендес видала тимчасову заборону, яка обмежує дії співробітників імміграційної служби (ICE) та інших федеральних агентів щодо учасників протестів у Міннеаполісі. Рішення було ухвалене на тлі загострення ситуації після вбивства агентом ICE 37–річної Рене Гуд 7 січня 2026 року. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Згідно з судовим наказом, агентам заборонено:

  • використовувати перцевий спрей, несмертельні боєприпаси та інші засоби розгону проти мирних демонстрантів;
    • затримувати або арештовувати осіб без обґрунтованої підозри у вчиненні злочину;
      • зупиняти автомобілі лише за те, що вони "слідують" за машинами агентів (якщо це не перешкоджає їхній роботі);
        • вчиняти будь–які заходи помсти проти спостерігачів та протестувальників.

          Суддя Менендес зазначила, що записи демонструють "поширену практику поведінки, яка обмежує права спостерігачів та протестувальників, гарантовані Першою поправкою".

          Політичне протистояння

          Рішення суду з'явилося на наступний день після того, як президент Дональд Трамп пригрозив розгорнути військові сили в Міннесоті для придушення заворушень, спричинених діями ICE в межах операції "Metro Surge". Речниця Міністерства внутрішньої безпеки Тріша Маклафлін заявила, що відомство діє конституційно для захисту своїх співробітників від "небезпечних учасників заворушень".

          Трамп погрожує запровадити "Закон про повстання" у Міннесоті для придушення протестів, що це означає16.01.26, 05:21 • 4400 переглядiв

          Пані Тінчер вважає, що ICE мстилася їй за те, що вона шукала інформацію про їхню діяльність, спостерігала за нею та протестувала проти неї

          - зазначається в позові однієї з учасниць руху Сьюзен Тінчер, якій, за її словами, агенти відрізали частину одягу та обручку під час затримання.

          Контекст трагедії

          Міннеаполіс став епіцентром протестів після смерті Рене Гуд, яку застрелив офіцер ICE, коли вона перебувала у своєму авто. Цей інцидент спричинив гострий конфлікт між владою штату Міннесота та адміністрацією Трампа. Генеральний прокурор штату Кейт Еллісон уже подав окремий позов, звинувативши федеральний уряд у політичній помсті регіону. 

          Трамп поки що передумав використовувати армію проти повстань у Міннесоті17.01.26, 03:46 • 1298 переглядiв

          Степан Гафтко

