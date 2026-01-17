Суд у Міннеаполісі обмежив застосування сили агентами ICE проти протестувальників
Федеральна суддя Кетрін Менендес видала тимчасову заборону на застосування сили агентами ICE проти учасників протестів у Міннеаполісі. Це рішення ухвалено після вбивства Рене Гуд агентом ICE та погроз Трампа розгорнути військові сили.
Федеральна суддя Кетрін Менендес видала тимчасову заборону, яка обмежує дії співробітників імміграційної служби (ICE) та інших федеральних агентів щодо учасників протестів у Міннеаполісі. Рішення було ухвалене на тлі загострення ситуації після вбивства агентом ICE 37–річної Рене Гуд 7 січня 2026 року. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.
Деталі
Згідно з судовим наказом, агентам заборонено:
- використовувати перцевий спрей, несмертельні боєприпаси та інші засоби розгону проти мирних демонстрантів;
- затримувати або арештовувати осіб без обґрунтованої підозри у вчиненні злочину;
- зупиняти автомобілі лише за те, що вони "слідують" за машинами агентів (якщо це не перешкоджає їхній роботі);
- вчиняти будь–які заходи помсти проти спостерігачів та протестувальників.
Суддя Менендес зазначила, що записи демонструють "поширену практику поведінки, яка обмежує права спостерігачів та протестувальників, гарантовані Першою поправкою".
Політичне протистояння
Рішення суду з'явилося на наступний день після того, як президент Дональд Трамп пригрозив розгорнути військові сили в Міннесоті для придушення заворушень, спричинених діями ICE в межах операції "Metro Surge". Речниця Міністерства внутрішньої безпеки Тріша Маклафлін заявила, що відомство діє конституційно для захисту своїх співробітників від "небезпечних учасників заворушень".
Пані Тінчер вважає, що ICE мстилася їй за те, що вона шукала інформацію про їхню діяльність, спостерігала за нею та протестувала проти неї
Контекст трагедії
Міннеаполіс став епіцентром протестів після смерті Рене Гуд, яку застрелив офіцер ICE, коли вона перебувала у своєму авто. Цей інцидент спричинив гострий конфлікт між владою штату Міннесота та адміністрацією Трампа. Генеральний прокурор штату Кейт Еллісон уже подав окремий позов, звинувативши федеральний уряд у політичній помсті регіону.
