Суд у Міннеаполісі обмежив застосування сили агентами ICE проти протестувальників

Федеральна суддя Кетрін Менендес видала тимчасову заборону, яка обмежує дії співробітників імміграційної служби (ICE) та інших федеральних агентів щодо учасників протестів у Міннеаполісі. Рішення було ухвалене на тлі загострення ситуації після вбивства агентом ICE 37–річної Рене Гуд 7 січня 2026 року. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Згідно з судовим наказом, агентам заборонено:

Суддя Менендес зазначила, що записи демонструють "поширену практику поведінки, яка обмежує права спостерігачів та протестувальників, гарантовані Першою поправкою".

Рішення суду з'явилося на наступний день після того, як президент Дональд Трамп пригрозив розгорнути військові сили в Міннесоті для придушення заворушень, спричинених діями ICE в межах операції "Metro Surge". Речниця Міністерства внутрішньої безпеки Тріша Маклафлін заявила, що відомство діє конституційно для захисту своїх співробітників від "небезпечних учасників заворушень".

Трамп погрожує запровадити "Закон про повстання" у Міннесоті для придушення протестів, що це означає

Пані Тінчер вважає, що ICE мстилася їй за те, що вона шукала інформацію про їхню діяльність, спостерігала за нею та протестувала проти неї