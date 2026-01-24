В Миннесоте сотни предприятий закрылись в знак протеста против рейдов ICE
Киев • УНН
В Миннесоте сотни заведений прекратили работу в знак протеста против рейдов Иммиграционной и таможенной службы США. Бизнесмены заявляют о падении продаж на 30% из-за опасений персонала и посетителей.
В штате Миннесота в пятницу началась масштабная экономическая забастовка, направленная против деятельности Иммиграционной и таможенной службы США (ICE). Организаторы протеста призвали граждан отказаться от работы, учебы и покупок, чтобы продемонстрировать негативное влияние усиленного федерального контроля на жизнь местного сообщества. Об этом сообщает BBC, пишет УНН.
Детали
Акция протеста охватила сотни заведений – от небольших магазинов до популярных ресторанов в Миннеаполисе и Сент-Поле. Предприниматели отмечают, что продажи упали на 30% за последние недели, поскольку персонал и посетители боятся выходить из дома из-за присутствия тысяч федеральных офицеров.
Многие бизнесмены считают деятельность ICE не только моральной проблемой, но и прямой экономической угрозой для региона, где значительная часть работников и клиентов чувствуют себя незащищенными независимо от наличия документов.
Администрация Дональда Трампа продолжает настаивать на законности операции, отчитываясь об аресте "10 000 преступников-нелегалов в Миннесоте" за последний год.
Вице-президент Джей Ди Вэнс призвал местные власти отказаться от политики "городов-заповедников" и начать координировать действия с федеральными силами для "уменьшения хаоса". Однако местные чиновники и жители Миннесоты остаются непоколебимыми, утверждая, что федеральное вмешательство лишь разрушает социальную стабильность и экономику штата.
