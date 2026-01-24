В Миннесоте сотни предприятий закрылись в знак протеста против рейдов ICE

$43.170.01
50.520.15
ukenru
00:59 • 50 просмотра
Ночной массированный удар по Украине: ракеты в Киеве и попадание "шахедов" в жилые дома Харькова: последствия
23:44 • 11741 просмотра
Ночная атака на столицу: Киев и область под массированным ударом дронов, баллистики и крылатых ракет
20:34 • 12760 просмотра
Рассчитываем в ближайшие дни перейти от аварийных к почасовым отключениям - Шмыгаль
19:10 • 13955 просмотра
Единовременная финансовая помощь и кредит 0% на энергооборудование: в Украине приняли пакет поддержки для бизнеса
23 января, 18:06 • 15031 просмотра
Сейчас должна быть по крайней мере часть ответов от рф по окончании войны: Зеленский о трехсторонней встрече в Эмиратах
23 января, 15:12 • 26621 просмотра
Платные дороги, новые штрафы и массовые проверки: действительно ли это ожидает украинских водителей
23 января, 14:53 • 24094 просмотра
Украина призывает МАГАТЭ полностью изолировать россию и приостановить ее членство
23 января, 12:59 • 17871 просмотра
Зеленский провел консультации с переговорной группой перед стартом переговоров в Абу-Даби
Эксклюзив
23 января, 12:48 • 25054 просмотра
В Верховной Раде Украины уверяют, что участие внутренне перемещенных лиц в общегосударственных выборах не будет иметь серьезных препятствий
23 января, 12:42 • 53650 просмотра
Что же делать с вопросом Донбасса: позиции Украины, россии и США
Популярные новости
В Абу-Даби начались трехсторонние переговоры между Украиной, США и рф - СМИ23 января, 15:42 • 4038 просмотра
США и ЕС планируют привлечь 800 млрд долларов на восстановление Украины после войны - Politico23 января, 15:44 • 6726 просмотра
Федоров назначил советницу по международным проектам, которая работала с Google и Microsoft23 января, 16:14 • 19928 просмотра
В Киеве еще 1200 многоэтажек остаются без тепла - Кличко23 января, 16:36 • 3890 просмотра
Педагогов незаконно заставляют дежурить в укрытиях и пунктах несокрушимости - образовательный омбудсмен23 января, 17:02 • 10956 просмотра
публикации
Платные дороги, новые штрафы и массовые проверки: действительно ли это ожидает украинских водителей23 января, 15:12 • 26623 просмотра
Что же делать с вопросом Донбасса: позиции Украины, россии и США23 января, 12:42 • 53651 просмотра
Европе можно, Украине - нет? Почему МВФ требует убрать субсидии и по кому это ударит в первую очередь
Эксклюзив
23 января, 08:04 • 76009 просмотра
От "легендарной" ссоры в Овальном кабинете до взаимопонимания и разговоров о дальнобойных ракетах: как Зеленский пережил год переговоров с Трампом22 января, 16:50 • 71668 просмотра
Как Украине помогают пережить зиму 2026: свет, тепло и международная солидарность22 января, 14:43 • 73766 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Михаил Федоров
Рустем Умеров
Денис Шмыгаль
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Абу-Даби
Белый дом
Вашингтон
УНН Lite
Даша Квиткова нежно поздравила жениха и "подколола" его из-за их разницы в возрастеPhoto23 января, 12:32 • 22950 просмотра
"Намечтала": Леся Никитюк стала ведущей Нацотбора на Евровидение - кто составит ей компаниюPhoto23 января, 11:14 • 22410 просмотра
"У меня есть работа, друзья, родители": финалистка "Холостяка" рассказала, влюблена ли до сих пор в Тараса Цымбалюка22 января, 17:56 • 37666 просмотра
Объявлены новые члены Зала славы авторов песен 2026 годаPhoto21 января, 23:40 • 52986 просмотра
"Крик 7" скоро выйдет на большие экраны: кто из звездных героев франшизы примет участие в новой частиVideo21 января, 18:19 • 47470 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
Дипломатка
MIM-104 Patriot

В Миннесоте сотни предприятий закрылись в знак протеста против рейдов ICE

Киев • УНН

 • 154 просмотра

В Миннесоте сотни заведений прекратили работу в знак протеста против рейдов Иммиграционной и таможенной службы США. Бизнесмены заявляют о падении продаж на 30% из-за опасений персонала и посетителей.

В Миннесоте сотни предприятий закрылись в знак протеста против рейдов ICE

В штате Миннесота в пятницу началась масштабная экономическая забастовка, направленная против деятельности Иммиграционной и таможенной службы США (ICE). Организаторы протеста призвали граждан отказаться от работы, учебы и покупок, чтобы продемонстрировать негативное влияние усиленного федерального контроля на жизнь местного сообщества. Об этом сообщает BBC, пишет УНН.

Детали

Акция протеста охватила сотни заведений – от небольших магазинов до популярных ресторанов в Миннеаполисе и Сент-Поле. Предприниматели отмечают, что продажи упали на 30% за последние недели, поскольку персонал и посетители боятся выходить из дома из-за присутствия тысяч федеральных офицеров.

Суд в Миннеаполисе ограничил применение силы агентами ICE против протестующих17.01.26, 06:44 • 5810 просмотров

Многие бизнесмены считают деятельность ICE не только моральной проблемой, но и прямой экономической угрозой для региона, где значительная часть работников и клиентов чувствуют себя незащищенными независимо от наличия документов.

Администрация Дональда Трампа продолжает настаивать на законности операции, отчитываясь об аресте "10 000 преступников-нелегалов в Миннесоте" за последний год.

Трамп пока передумал использовать армию против восстаний в Миннесоте17.01.26, 03:46 • 5111 просмотров

Вице-президент Джей Ди Вэнс призвал местные власти отказаться от политики "городов-заповедников" и начать координировать действия с федеральными силами для "уменьшения хаоса". Однако местные чиновники и жители Миннесоты остаются непоколебимыми, утверждая, что федеральное вмешательство лишь разрушает социальную стабильность и экономику штата. 

Джей Ди Вэнс призвал власти Миннеаполиса к сотрудничеству с ICE для уменьшения "хаоса"23.01.26, 00:57 • 8974 просмотра

Степан Гафтко

ОбществоНовости Мира
Миннесота
Джей Ди Вэнс
Дональд Трамп