Еквадор звинуватив американських агентів у спробі проникнення до консульства в Міннеаполісі

Міністерство закордонних справ Еквадору заявило про інцидент у своєму дипломатичному представництві в США, де агент Імміграційної та митної служби (ICE) намагався потрапити всередину приміщення. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Офіційний Кіто вже надіслав ноту протесту до посольства США, розцінивши ці дії як спробу вторгнення та порушення дипломатичної недоторканності.

Захист громадян та дипломатична реакція

Співробітники консульства заблокували вхід представнику ICE, що дозволило забезпечити безпеку еквадорських громадян, які перебували в будівлі на момент інциденту. У заяві МЗС Еквадору наголошується на неприпустимості подібних кроків і висунута вимога до Вашингтона гарантувати, що такі випадки не повторяться в майбутньому.

Як імміграційне агентство США стало символом страху, насильства і протестів: американський орган ICE

Спроба проникнення відбулася на тлі масштабної операції з депортації, яку за наказом президента Дональда Трампа проводять близько 3000 озброєних агентів у штаті Міннесота. Державний департамент та Міністерство внутрішньої безпеки США наразі утримуються від офіційних коментарів щодо дій своїх підлеглих у Міннеаполісі.

