Мерц: Україна не зможе вступити до Євросоюзу у 2027 році
28 січня, 19:02 • 10174 перегляди
Зеленський попередив, що рф готується до нового удару по Україні
28 січня, 18:50 • 13932 перегляди
Рубіо: наступний раунд перемовин пройде у двосторонньому форматі - між Україною та росією
28 січня, 18:25 • 12645 перегляди
Уряд призначив нову наглядову раду Енергоатома: хто у складі та основні завдання
28 січня, 18:10 • 12857 перегляди
В Україні створюють командування "малої" ППО, яке очолить полковник Євгеній Хлєбніков
28 січня, 15:19 • 16031 перегляди
Україна висловила протест Угорщині через неправдиві заяви про втручання у вибори
Ексклюзив
28 січня, 15:18 • 18270 перегляди
Кінець старої моделі Західного світу: чому Британія перезапускає відносини з Китаєм
Ексклюзив
28 січня, 14:57 • 13610 перегляди
Долар чи євро: що більше впливає на ціни в Україні, і що краще обрати для заощаджень в іноземній валюті
28 січня, 14:19 • 24871 перегляди
Через посилення ворожих ударів по поїздах вводять нові обмеження: яких областей торкнеться
28 січня, 11:48 • 24207 перегляди
ГУР викрило понад 60 суден "тіньового флоту" рф, Ірану та Венесуели, що перевозять підсанкційну нафту
Еквадор звинуватив американських агентів у спробі проникнення до консульства в Міннеаполісі

Київ • УНН

 • 50 перегляди

Міністерство закордонних справ Еквадору заявило про спробу агента ICE потрапити до їхнього консульства в Міннеаполісі. Офіційний Кіто надіслав ноту протесту, розцінивши це як порушення дипломатичної недоторканності.

Еквадор звинуватив американських агентів у спробі проникнення до консульства в Міннеаполісі
Фото: CNN

Міністерство закордонних справ Еквадору заявило про інцидент у своєму дипломатичному представництві в США, де агент Імміграційної та митної служби (ICE) намагався потрапити всередину приміщення. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Офіційний Кіто вже надіслав ноту протесту до посольства США, розцінивши ці дії як спробу вторгнення та порушення дипломатичної недоторканності.

Захист громадян та дипломатична реакція

Співробітники консульства заблокували вхід представнику ICE, що дозволило забезпечити безпеку еквадорських громадян, які перебували в будівлі на момент інциденту. У заяві МЗС Еквадору наголошується на неприпустимості подібних кроків і висунута вимога до Вашингтона гарантувати, що такі випадки не повторяться в майбутньому.

Як імміграційне агентство США стало символом страху, насильства і протестів: американський орган ICE26.01.26, 13:38 • 69687 переглядiв

Спроба проникнення відбулася на тлі масштабної операції з депортації, яку за наказом президента Дональда Трампа проводять близько 3000 озброєних агентів у штаті Міннесота. Державний департамент та Міністерство внутрішньої безпеки США наразі утримуються від офіційних коментарів щодо дій своїх підлеглих у Міннеаполісі. 

У Міннесоті сотні підприємств закрилися на знак протесту проти рейдів ICE24.01.26, 02:50 • 9758 переглядiв

Степан Гафтко

