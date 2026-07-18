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Финал ЧМ-2026: Испания и Аргентина определят чемпиона мира

Киев • УНН

 • 5360 просмотра

19 июля Испания и Аргентина сыграют в финале ЧМ-2026 на стадионе МетЛайф. Испания может завоевать второй титул, а Аргентина — защитить трофей.

Финал ЧМ-2026: Испания и Аргентина определят чемпиона мира

В воскресенье, 19 июля, Испания и Аргентина сойдутся в финале Чемпионата мира-2026, чтобы определить следующего победителя. Испания может завоевать второй титул в истории, а Аргентина Лионеля Месси может защитить трофей и завоевать в целом четвертый кубок чемпиона мира, пишет УНН.

Поединок

В 104-м матче Чемпионата мира-2026 чемпионы Европы Испания сойдутся с действующими чемпионами мира и Южной Америки Аргентиной. Поединок 23-го мундиаля в истории пройдет на "МетЛайф Стэдиум", который находится в городе Ист-Ратерфорд, недалеко от Нью-Йорка. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

МетЛайф Стэдиум

Арбитром поединка выступит 46-летний словенец Славко Винчич. На линиях ему будут ассистировать его земляки Томаж Кланчник и Андраш Ковачич. Обязанности резервного арбитра будет выполнять иорданец Адхам Махадме, а его помощником станет Мохаммад Аль-Калаф.

Винчич, когда узнал, что будет обслуживать финальный поединок, не смог сдержать слез.

На Чемпионате мира-2026 словенский рефери уже отсудил матчи группового этапа Бразилия – Марокко (1:1) и Иордания – Алжир (1:2), а также поединок 1/16 финала между Мексикой и Эквадором (2:0), в котором показал красную карточку защитнику эквадорцев Пьеро Инкапье.

Путь к финалу

Испания на этом ЧМ стартовала в группе Н, где сенсационно сыграла в нулевую ничью с Кабо-Верде, а в следующих двух матчах одержала две победы.

В 1/16 Испания обыграла Австрию (3:0), в 1/8 - Португалию (1:0), в четвертьфинале испанцы минимально обыграли Бельгию (2:1), а в полуфинале уверенно обыграли Францию - 2:0.

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Аргентина выиграла все три матча в группе, в 1/16 минимально одолела Кабо-Верде (3:2), в 1/8 Аргентина в матче против Египта совершила камбэк (3:2), проигрывая по ходу матча - 2:0, в 1/4 в дополнительное время одолела Швейцарию - 3:1, а в полуфинале на последних секундах вырвала победу в матче против Англии - 2:1.

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История очных противостояний

Команды между собой встречались 14 раз, и лишь однажды на Чемпионате мира-1966. Это был первый матч группового этапа для этих команд, и "Альбиселесте" одержали победу со счетом 2:1 в матче, где все голы были забиты во втором тайме. Ключевым игроком сборной Аргентины был центральный нападающий Луис Артиме, который забил оба их гола, по обе стороны от гола полузащитника Пирри за сборную Испании.

Это единственный официальный матч между двумя командами, которые за эти годы сыграли 13 товарищеских матчей друг против друга (шесть побед Испании, пять Аргентины, две ничьи). Их последний товарищеский матч состоялся в 2018 году в Мадриде, где Испания разгромила Аргентину со счетом 6:1. Как чемпионы своих континентов, они должны были встретиться в феврале этого года в Финалиссиме в Катаре, но тот матч был отменен.

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Перед поединком

Перед матчем болельщиков ожидает грандиозное шоу закрытия Чемпионата мира. Американский рэп-исполнитель Пост Мэлоун возглавит церемонию закрытия ЧМ, представив знаковое выступление, которое задаст тон финалу. Зрелищная церемония закрытия начнется за 90 минут до начала матча.

В звездном шоу также примут участие Лаура Паузини, Николь Шерзингер, Робби Уильямс и iShowSpeed, а также специальное появление Тома Круза, что объединит некоторые из самых известных мировых имен в сфере музыки и развлечений для незабываемого празднования перед началом.

Обладательница премий "Эмми", "Грэмми", "Оскар" и "Тони" Дженнифер Хадсон исполнит специальное исполнение гимна США перед финалом. 

Кроме того, болельщиков ожидает грандиозное шоу в перерыве между первым и вторым таймом, которое затянется на 17 минут. Джастин Бибер, Мадонна, Шакира, Густаво Дудамель и BTS станут совместными хедлайнерами шоу на перерыве финала ЧМ-2026, куратором которого является Крис Мартин из Coldplay.

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Где смотреть и кто фавориты

Поединок в Украине можно будет посмотреть на медиасервисе MEGOGO, который проведет прямой эфир из США на канале "Megogo Спорт". Он доступен в кабельных сетях и цифровом эфире Т2.

Также трансляция состоится на "Megogo Футбол Первый", где показ будет сопровождаться традиционной аналитической студией.

Букмекеры в этом поединке видят фаворитом сборную Испании, на победу которой в основное время дают коэффициент - 2,4. На победу Аргентины - 3,33.

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Павел Башинский

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