Сборная Испании победила Францию и стала первым финалистом ЧМ-2026
Киев • УНН
Испания обыграла Францию 2:0 в полуфинале ЧМ-2026. Голы забили Микель Оярсабаль с пенальти и Педро Порро.
Сборная Испании стала первым финалистом футбольного ЧМ-2026. В полуфинальном матче «Фурия Роха» переиграла действующих вице-чемпионов мира, французов, сообщает УНН.
Детали
В середине первого тайма Люка Динь сфолил против Ламина Ямала в штрафной площади: пенальти в ворота сборной Франции реализовал Микель Оярсабаль - 1:0.
На 58-й минуте Педро Порро удвоил преимущество испанцев, сыграв в стенку с Дани Ольмо - 2:0.
Уже в среду определится соперник Испании по решающему матчу ЧМ-2026: во втором полуфинале сойдутся команды Англии и Аргентины. Неудачник этого противостояния сыграет против французов в матче за 3-е место.
Напомним
Накануне первого полуфинала букмекеры не выделяли явного фаворита в этом поединке, однако незначительное преимущество отдавали Франции, на которую можно было поставить с коэффициентом - 2,46. На Испанию давали коэффициент - 3,12.
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