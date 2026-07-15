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Сборная Испании победила Францию и стала первым финалистом ЧМ-2026

Киев • УНН

 • 2388 просмотра

Испания обыграла Францию 2:0 в полуфинале ЧМ-2026. Голы забили Микель Оярсабаль с пенальти и Педро Порро.

Сборная Испании победила Францию и стала первым финалистом ЧМ-2026

Сборная Испании стала первым финалистом футбольного ЧМ-2026. В полуфинальном матче «Фурия Роха» переиграла действующих вице-чемпионов мира, французов, сообщает УНН.

Детали

В середине первого тайма Люка Динь сфолил против Ламина Ямала в штрафной площади: пенальти в ворота сборной Франции реализовал Микель Оярсабаль - 1:0.

На 58-й минуте Педро Порро удвоил преимущество испанцев, сыграв в стенку с Дани Ольмо - 2:0.

Уже в среду определится соперник Испании по решающему матчу ЧМ-2026: во втором полуфинале сойдутся команды Англии и Аргентины. Неудачник этого противостояния сыграет против французов в матче за 3-е место.

Напомним

Накануне первого полуфинала букмекеры не выделяли явного фаворита в этом поединке, однако незначительное преимущество отдавали Франции, на которую можно было поставить с коэффициентом - 2,46. На Испанию давали коэффициент - 3,12.

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Вадим Хлюдзинский

Спорт
Чемпионат мира по футболу 2026
Аргентина
Англия
Франция
Испания