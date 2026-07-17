Победители ЧМ-2026 получат золотые перстни

Победители Чемпионата мира-2026 получат изготовленные на заказ чемпионские перстни, что принесет одну из самых известных американских спортивных традиций в мировой футбол. Каждый перстень будет частью строго ограниченного выпуска из 2026 индивидуально пронумерованных изделий. Об этом сообщает пресс-служба FIFA, передает УНН.

"Впервые в истории соревнований FIFA победители турнира получат изготовленные на заказ чемпионские перстни, что принесет одну из самых известных американских спортивных традиций в мировой футбол. Каждый перстень будет частью строго ограниченного выпуска из 2026 индивидуально пронумерованных изделий, что является прямой данью самому турниру. Из них 30 будут вручены команде-победителю, а 1996 будут доступны для болельщиков по всему миру как официальный лицензированный продукт, что позволит болельщикам владеть уникальной частичкой истории Чемпионата мира", - заявили в FIFA.

Одну сторону перстня украшает трофей Чемпионата мира, а другая будет персонализирована, чтобы отразить идентичность команды-победителя. Каждое кольцо будет индивидуально пронумеровано, изготовлено на заказ и доставлено с собственным сертификатом подлинности.

"Сразу после финала капитан и главный тренер команды-победителя получат временные перстни на память об этом событии. Каждый из 30 перстней для победителей будет персонализирован, прежде чем официально вручить его позже", - добавили в FIFA.

Напомним

Сборная Аргентины стала вторым финалистом футбольного Чемпионата мира-2026. В полуфинальном матче действующие обладатели трофея одолели команду Англии.

Сборная Испании стала первым финалистом футбольного ЧМ-2026. В полуфинальном матче "Фурия Роха" переиграла действующих вице-чемпионов мира, французов.