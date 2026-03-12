$43.980.1150.930.10
Финалиссимо решили перенести из Катара в Испанию, Аргентина протестует

Киев • УНН

 • 434 просмотра

Матч состоится на Сантьяго Бернабеу из-за боевых действий на Ближнем Востоке. Аргентина выступает против проведения поединка в столице Испании.

Финалиссимо решили перенести из Катара в Испанию, Аргентина протестует

Матч Финалиссимы между победителем Евро-2024 сборной Испании и обладателем Кубка Америки-2024 сборной Аргентины перенесен из Катара в Испанию из-за боевых действий на Ближнем Востоке. Матч должен пройти на стадионе мадридского "Реала" - "Сантьяго Бернабеу", однако Ассоциация футбола Аргентины выступает против этого места для поединка. Об этом пишет издание AS, передает УНН

Стадион "Реал Мадрид" выбран местом проведения матча между чемпионами Южной Америки и Европы. Это глобальное событие, которое теперь состоится в лучшем возможном месте – в столице Испании и на арене, которая также может принять финал Чемпионата мира 2030 года 

- пишет издание. 

Отмечается, что последние события в Дохе, где катарские вооруженные силы перехватили дроны и баллистические ракеты, сделали невозможным проведение там Финалиссимы и других пяти матчей, включенных в Катарский футбольный фестиваль, в частности товарищеского матча между Испанией и Египтом. 

Именно поэтому сейчас был активирован пункт об отмене 

- добавляет издание. 

Как отмечается, обсуждались и другие альтернативные варианты, кроме "Сантьяго Бернабеу", в частности Рим и Лиссабон, но в "УЕФА и КОНМЕБОЛ считают, что Мадрид и стадион "Бернабеу" являются лучшими вариантами для проведения мероприятия такого масштаба". 

Решение фактически принято, остается решить лишь мелкие вопросы безопасности и другие логистические вопросы. Место для проведения других игр также уже найдено 

- отмечает издание. 

Дополнение

Финалиссима 2026 - четвертый розыгрыш Кубка чемпионов КОНМЕБОЛ–УЕФА, футбольного матча между победителями предыдущих чемпионатов Южной Америки и Европы. 

В матче примут участие сборная Испании как победитель Чемпионата Европы-2024 и Аргентина, как победитель Кубка Америки-2024. 

Испания стала чемпионом Европы по футболу15.07.24, 00:30 • 19662 просмотра

Игра должна была состояться 27 марта на стадионе "Лусаил" в Лусаиле, Катар. 

Сборная Испании и Аргентины за всю историю встречались шесть раз. Последний раз это произошло в марте 2018 года, когда испанцы разгромили аргентинцев - 6:1. Эта игра также проходила в Мадриде, но на стадионе другого мадридского клуба - "Атлетико". 

Последний раз Испания играла на "Сантьяго Бернабеу" в товарищеском матче против Бразилии в марте 2024 года, который завершился ничьей 3:3

Стоит отметить, что, по словам журналиста инсайдера Гастона Эдула, Аргентина отказывается играть в Испании. 

"Ассоциация футбола Аргентины не соглашается на проведение Финалиссимы на стадионе "Сантьяго Бернабеу". КОНМЕБОЛ сообщит об этом УЕФА", - написал инсайдер в Х. 

Напомним 

Министр спорта Ирана Ахмад Доньямали заявил о невозможности участия национальной сборной в предстоящем мировом турнире, который должен состояться летом в США, Канаде и Мексике. Решение о бойкоте было принято после серии авиаударов по территории Исламской Республики, в результате которых погиб Верховный лидер страны Али Хаменеи.

Павел Башинский

Спорт