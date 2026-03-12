Фіналіссіма вирішили перенести з Катару в Іспанію, Аргентина протестує

$43.980.1150.930.10
ukenru
Ексклюзив
16:05 • 1336 перегляди
В Україні запровадять День румунської мови, його відзначатимуть 31 серпня
15:30 • 4616 перегляди
Кабмін виплатить по 1500 гривень мільйонам українців та введе кешбек на пальне
Ексклюзив
15:26 • 8950 перегляди
Сонячні панелі на балконах – чи допомагають під час блекауту, скільки коштують та чи законне встановлення
14:55 • 6966 перегляди
Румунія та Україна будують дві нові лінії електропередачі для енергобезпеки
14:27 • 8850 перегляди
Україна та Румунія спільно вироблятимуть дрони – Нікушор Дан
Ексклюзив
13:11 • 10787 перегляди
Де собаки найчастіше підхоплюють паразитів і як їх захистити - коментар ветеринара
Ексклюзив
11:13 • 20076 перегляди
Юрист закликав переглянути правила доступу компаній до спецрежиму Defence City
Ексклюзив
12 березня, 09:02 • 38603 перегляди
СБУ уразила один із найбільших нафтових вузлів на півдні рф - НПС "тихорецьк"Video
Ексклюзив
12 березня, 07:14 • 48317 перегляди
Українці скасовують заплановані подорожі - куди ще можна поїхати у відпустку
Ексклюзив
11 березня, 19:47 • 57898 перегляди
Погрози нафтою по $200 за барель - до яких цін на пальне готуватись українцям
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+11°
1.4м/с
49%
757мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Харків і область зазнали нічної атаки рф дронами, ворог повторно вдарив по рятувальникахPhoto12 березня, 07:59 • 42203 перегляди
Овочі на підвіконні - що можна виростити і коли варто садити12 березня, 09:55 • 40689 перегляди
Як земельна схема під клінікою Odrex б’є по кишені кожного одеситаPhoto11:29 • 35612 перегляди
Ніколь Кідман вперше прокоментувала свій розрив із Кітом Урбаном12:00 • 18942 перегляди
Будапешт назвав умову повернення затриманих з українськими інкасаторами грошей12:32 • 28890 перегляди
Публікації
Сонячні панелі на балконах – чи допомагають під час блекауту, скільки коштують та чи законне встановлення
Ексклюзив
15:26 • 8926 перегляди
Безпечні активи - чому золото вважається головним і які ще інструменти використовують інвестори13:41 • 9838 перегляди
Робота у 2026 році: де шукати вакансії та що змінилося на ринку праці13:32 • 9970 перегляди
Як земельна схема під клінікою Odrex б’є по кишені кожного одеситаPhoto11:29 • 35651 перегляди
Овочі на підвіконні - що можна виростити і коли варто садити12 березня, 09:55 • 40733 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Михайло Федоров
Музикант
Руслан Кравченко
Юлія Свириденко
Актуальні місця
Україна
Румунія
Сполучені Штати Америки
Іран
Швейцарія
Реклама
УНН Lite
Син Оззі Осборна назвав новонароджену доньку на честь легендарного батькаVideo14:36 • 4054 перегляди
Forbes назвав найбагатшу знаменитість світу - рейтинг очолив Стівен Спілберг14:24 • 4282 перегляди
Ніколь Кідман вперше прокоментувала свій розрив із Кітом Урбаном12:00 • 18979 перегляди
Легендарна мама Майкла Джексона вперше за довгий час показалася публіці11 березня, 23:05 • 45306 перегляди
День народження Чака Норріса: топ фільмів зірки культових бойовиківVideo11 березня, 17:32 • 33716 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Дипломатка
Фільм
Золото

Фіналіссіма вирішили перенести з Катару в Іспанію, Аргентина протестує

Київ • УНН

 • 1330 перегляди

Матч відбудеться на Сантьяго Бернабеу через бойові дії на Близькому Сході. Аргентина виступає проти проведення поєдинку в столиці Іспанії.

Фіналіссіма вирішили перенести з Катару в Іспанію, Аргентина протестує

Матч Фіналіссіми між переможцем Євро-2024 збірною Іспанії та володарем Кубку Америки-2024 збірною Аргентини перенесено з Катару до Іспанії через бойові дії на Близькому Сході. Матч має пройти на стадіоні мадридського "Реалу" - "Сантьяго Бернабеу", однак Асоціація футболу Аргентини виступає проти цього місця для поєдинку. Про це пише видання AS, передає УНН

Стадіон "Реал Мадрид" обрано місцем проведення матчу між чемпіонами Південної Америки та Європи. Це глобальна подія, яка тепер відбудеться в найкращому можливому місці – в столиці Іспанії та на арені, яка також може прийняти фінал Чемпіонату світу 2030 року 

- пише видання. 

Зазначається, що останні події в Досі, де катарські збройні сили перехопили дрони та балістичні ракети, унеможливили проведення там Фіналіссими та інших п'яти матчів, включених до Катарського футбольного фестивалю, зокрема товариського матчу між Іспанією та Єгиптом. 

Саме тому зараз було активовано пункт про скасування 

- додає видання. 

Як зазначається, обговорювалися й інші альтернативні варіанти, окрім "Сантьяго Бернабеу", зокрема Рим і Лісабон, але в "УЄФА та КОНМЕБОЛ вважають, що Мадрид і стадіон "Бернабеу" є найкращими варіантами для проведення заходу такого масштабу". 

Рішення фактично прийнято, залишається вирішити лише дрібні питання безпеки та інші логістичні питання. Місце для проведення інших ігор також вже знайдено 

- зазначає видання. 

Доповнення

Фіналіссіма 2026 - четвертий розіграш Кубка чемпіонів КОНМЕБОЛ–УЄФА, футбольного матчу між переможцями попередніх чемпіонатів Південної Америки та Європи. 

У матчі візьмуть участь збірна Іспанії як переможець Чемпіонату Європи-2024 та Аргентина, як переможець Кубку Америки-2024. 

Іспанія стала чемпіоном Європи з футболу15.07.24, 00:30 • 19662 перегляди

Гра мала відбутися 27 березня на стадіоні "Лусаїл" в Лусаїлі, Катар. 

Збірна Іспанії та Аргентини за всю історію зустрічалися шість разів. Востаннє це відбулося у березні 2018 року, коли іспанці розтрощили аргентинців - 6:1. Ця гра також проходила в Мадриді, але на стадіоні іншого мадридського клубу - "Атлетіко". 

Востаннє Іспанія грала на "Сантьяго Бернабеу" у товариському матчі проти Бразилії в березні 2024 року, який завершився нічиєю 3:3

Варто зазначити, що, за словами журналіста інсайдера Гастона Едула, Аргентина відмовляється грати в Іспанії. 

"Асоціація футболу Аргентини не погоджується на проведення Фіналіссіми на стадіоні "Сантьяго Бернабеу". КОНМЕБОЛ повідомить про це УЄФА", - написав інсайдер в Х. 

Нагадаємо 

Міністр спорту Ірану Ахмад Доньямалі заявив про неможливість участі національної збірної у майбутньому світовому турнірі, що має відбутися влітку у США, Канаді та Мексиці. Рішення про бойкот було прийняте після серії авіаударів по території Ісламської Республіки, в результаті яких загинув Верховний лідер країни Алі Хаменеї.

Павло Башинський

СпортСвіт