Фіналіссіма вирішили перенести з Катару в Іспанію, Аргентина протестує

Матч Фіналіссіми між переможцем Євро-2024 збірною Іспанії та володарем Кубку Америки-2024 збірною Аргентини перенесено з Катару до Іспанії через бойові дії на Близькому Сході. Матч має пройти на стадіоні мадридського "Реалу" - "Сантьяго Бернабеу", однак Асоціація футболу Аргентини виступає проти цього місця для поєдинку. Про це пише видання AS, передає УНН.

Стадіон "Реал Мадрид" обрано місцем проведення матчу між чемпіонами Південної Америки та Європи. Це глобальна подія, яка тепер відбудеться в найкращому можливому місці – в столиці Іспанії та на арені, яка також може прийняти фінал Чемпіонату світу 2030 року - пише видання.

Зазначається, що останні події в Досі, де катарські збройні сили перехопили дрони та балістичні ракети, унеможливили проведення там Фіналіссими та інших п'яти матчів, включених до Катарського футбольного фестивалю, зокрема товариського матчу між Іспанією та Єгиптом.

Саме тому зараз було активовано пункт про скасування - додає видання.

Як зазначається, обговорювалися й інші альтернативні варіанти, окрім "Сантьяго Бернабеу", зокрема Рим і Лісабон, але в "УЄФА та КОНМЕБОЛ вважають, що Мадрид і стадіон "Бернабеу" є найкращими варіантами для проведення заходу такого масштабу".

Рішення фактично прийнято, залишається вирішити лише дрібні питання безпеки та інші логістичні питання. Місце для проведення інших ігор також вже знайдено - зазначає видання.

Доповнення

Фіналіссіма 2026 - четвертий розіграш Кубка чемпіонів КОНМЕБОЛ–УЄФА, футбольного матчу між переможцями попередніх чемпіонатів Південної Америки та Європи.

У матчі візьмуть участь збірна Іспанії як переможець Чемпіонату Європи-2024 та Аргентина, як переможець Кубку Америки-2024.

Іспанія стала чемпіоном Європи з футболу

Гра мала відбутися 27 березня на стадіоні "Лусаїл" в Лусаїлі, Катар.

Збірна Іспанії та Аргентини за всю історію зустрічалися шість разів. Востаннє це відбулося у березні 2018 року, коли іспанці розтрощили аргентинців - 6:1. Ця гра також проходила в Мадриді, але на стадіоні іншого мадридського клубу - "Атлетіко".

Востаннє Іспанія грала на "Сантьяго Бернабеу" у товариському матчі проти Бразилії в березні 2024 року, який завершився нічиєю 3:3

Варто зазначити, що, за словами журналіста інсайдера Гастона Едула, Аргентина відмовляється грати в Іспанії.

"Асоціація футболу Аргентини не погоджується на проведення Фіналіссіми на стадіоні "Сантьяго Бернабеу". КОНМЕБОЛ повідомить про це УЄФА", - написав інсайдер в Х.

Нагадаємо

Міністр спорту Ірану Ахмад Доньямалі заявив про неможливість участі національної збірної у майбутньому світовому турнірі, що має відбутися влітку у США, Канаді та Мексиці. Рішення про бойкот було прийняте після серії авіаударів по території Ісламської Республіки, в результаті яких загинув Верховний лідер країни Алі Хаменеї.