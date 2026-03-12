Іран офіційно відмовився від участі в Чемпіонаті світу з футболу 2026 року через війну зі США

Фото: Reuters

Міністр спорту Ірану Ахмад Доньямалі заявив про неможливість участі національної збірної у майбутньому світовому турнірі, що має відбутися влітку у США, Канаді та Мексиці. Рішення про бойкот було прийняте після серії авіаударів по території Ісламської Республіки, в результаті яких загинув Верховний лідер країни алі Хаменеї. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Доньямалі під час виступу на державному телебаченні назвав американський уряд "корумпованим режимом", який несе відповідальність за загибель тисяч іранців. Міністр підкреслив, що після вбивства лідера країни та початку активної фази війни присутність іранської делегації на турнірі у США є принципово неприйнятною.

Попри запевнення президента ФІФА Джанні Інфантіно щодо готовності Дональда Трампа прийняти іранську команду, офіційний Тегеран вважає ці кроки зловмисними та такими, що суперечать інтересам держави.

Враховуючи, що цей корумпований режим убив нашого лідера, ми за жодних обставин не можемо брати участь у Чемпіонаті світу. Наші діти не в безпеці, і, по суті, таких умов для участі не існує – заявив міністр спорту Ахмад Доньямалі.

Гуманітарна ситуація та вплив на спортивну спільноту

За даними посольства Ірану в ООН, з моменту початку військової операції 28 лютого в країні загинуло понад 1300 цивільних осіб. Посилення бойових дій та нафтова блокада з боку США фактично унеможливили підготовку збірної до змагань. ФІФА поки що не оголосила офіційної заміни для Ірану в Групі G, проте міжнародні експерти припускають, що місце у турнірі може отримати інша азійська збірна відповідно до рейтингу кваліфікації.

Враховуючи зловмисні дії, які вони (США - ред.) здійснили проти Ірану, вони нав'язали нам дві війни протягом восьми чи дев'яти місяців і вбили й замордували тисячі наших людей. Тому ми, безумовно, не можемо допускати такої присутності (на мундіалі - ред.) – додав Доньямалі.

