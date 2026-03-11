$43.860.0351.040.33
Ексклюзив
13:06 • 4102 перегляди
Історії колишніх пацієнтів клініки Odrex, які найбільше вразили активістів StopOdrex
Ексклюзив
12:47 • 10603 перегляди
НАЗК перевірить спосіб життя заступника голови митниці Суворова, у разі відповідного звернення
09:10 • 19712 перегляди
Вбивство Андрія Парубія - справу передано до суду, затриманому загрожує довічне ув'язненняPhotoVideo
11 березня, 08:06 • 31111 перегляди
НБУ забезпечив банки мільйонами валюти після захоплення інкасаторів в Угорщині - каже, запас готівкою "достатній"
11 березня, 07:44 • 30792 перегляди
У ЄС є план підтримки України, навіть якщо Угорщина продовжить блокувати 90 млрд євро кредиту - Politico
Ексклюзив
10 березня, 17:36 • 43550 перегляди
США частково знімають нафтові санкції з росії - наскільки це небезпечно для України і як їй діяти
Ексклюзив
10 березня, 15:44 • 116589 перегляди
Що буде з цінами на продукти в Україні й скільки доведеться платити за найнеобхідніше Photo
Ексклюзив
10 березня, 15:25 • 87301 перегляди
Гастрит без міфів або чому “весняних загострень” насправді не існує
Ексклюзив
10 березня, 14:11 • 45302 перегляди
Як війна в Ірані впливає на переговори щодо України – мир ближче чи як ніколи далеко
Ексклюзив
10 березня, 12:33 • 46502 перегляди
Експерт розповів чи покращить українська "шахедна допомога" відносини з США
Жіноча збірна Ірану з футболу залишається в Азії, доки не стане безпечно повертатися додому - ЗМІ

Київ • УНН

 • 626 перегляди

Азіатська конфедерація футболу забезпечила гравчиням проживання та шукає варіанти їх розміщення. Футболісток звинуватили у зраді за мовчання під час гімну.

Жіноча збірна Ірану з футболу залишається в Азії, доки не стане безпечно повертатися додому - ЗМІ

Члени команди жіночої збірної Ірану з футболу, які не подавали запит на притулок в Австралії, можуть залишитися в Малайзії довше, поки азіатська футбольна влада вивчає варіанти їхнього подальшого перебування, передає УНН із посиланням на AP.

"Є ймовірність, що вони можуть залишитися в Малайзії довше, якщо це буде потрібно", - заявив генеральний секретар Азіатської футбольної конфедерації (АФК) Віндзор Джон порталу новин Scoop. За його словами, АФК також веде переговори з кількома країнами Азії щодо тимчасового розміщення команди.

Він сказав, що АФК організувала для команди переліт із Сіднея до Куала-Лумпуру в найкоротші терміни після того, як стало зрозуміло, що команда не може негайно повернутися до Ірану. Вони прибули до Малайзії рано вранці в середу, і їх проживання та пов'язані з цим витрати будуть покриті АФК, сказав він.

В окремому повідомленні New Straits Times Віндзор заявив, що гравці перебувають у "хорошому стані та настрої" і з нетерпінням чекають на повернення до Ірану. Зв'язатися з Віндзором для отримання коментарів не вдалося.

Додамо

Як повідомляли ЗМІ, команда приїхала до Австралії на Кубок Азії ще до початку операції США та Ізраїлю проти Ірану. Перший матч відбувся вже після початку бойових дій, і футболістки перед його початком стояли мовчки під час виконання іранського національного гімну. Вони не пояснили цей жест, але всередині Ірану багато прихильників жорсткої лінії звинуватили їх у зраді. Ведучий іранського державного телебачення назвав команду "зрадниками воєнного часу".

Згодом президент США Дональд Трамп заявив 9 березня, що Австралія погодилася надати притулок деяким футболісткам збірної Ірану на тлі побоювань, що вони зазнають переслідувань на батьківщині.

Антоніна Туманова

СпортСвіт
Жіноча збірна Ірану з футболу залишається в Азії, доки не стане безпечно повертатися додому - ЗМІ | УНН