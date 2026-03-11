Жіноча збірна Ірану з футболу залишається в Азії, доки не стане безпечно повертатися додому - ЗМІ

Члени команди жіночої збірної Ірану з футболу, які не подавали запит на притулок в Австралії, можуть залишитися в Малайзії довше, поки азіатська футбольна влада вивчає варіанти їхнього подальшого перебування, передає УНН із посиланням на AP.

"Є ймовірність, що вони можуть залишитися в Малайзії довше, якщо це буде потрібно", - заявив генеральний секретар Азіатської футбольної конфедерації (АФК) Віндзор Джон порталу новин Scoop. За його словами, АФК також веде переговори з кількома країнами Азії щодо тимчасового розміщення команди.

Він сказав, що АФК організувала для команди переліт із Сіднея до Куала-Лумпуру в найкоротші терміни після того, як стало зрозуміло, що команда не може негайно повернутися до Ірану. Вони прибули до Малайзії рано вранці в середу, і їх проживання та пов'язані з цим витрати будуть покриті АФК, сказав він.

В окремому повідомленні New Straits Times Віндзор заявив, що гравці перебувають у "хорошому стані та настрої" і з нетерпінням чекають на повернення до Ірану. Зв'язатися з Віндзором для отримання коментарів не вдалося.

Як повідомляли ЗМІ, команда приїхала до Австралії на Кубок Азії ще до початку операції США та Ізраїлю проти Ірану. Перший матч відбувся вже після початку бойових дій, і футболістки перед його початком стояли мовчки під час виконання іранського національного гімну. Вони не пояснили цей жест, але всередині Ірану багато прихильників жорсткої лінії звинуватили їх у зраді. Ведучий іранського державного телебачення назвав команду "зрадниками воєнного часу".

Згодом президент США Дональд Трамп заявив 9 березня, що Австралія погодилася надати притулок деяким футболісткам збірної Ірану на тлі побоювань, що вони зазнають переслідувань на батьківщині.