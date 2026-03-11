Женская сборная Ирана по футболу остается в Азии, пока не станет безопасно возвращаться домой - СМИ

Члены женской сборной Ирана по футболу, которые не подавали запрос на убежище в Австралии, могут остаться в Малайзии дольше, пока азиатские футбольные власти изучают варианты их дальнейшего пребывания, передает УНН со ссылкой на AP.

"Есть вероятность, что они могут остаться в Малайзии дольше, если это потребуется", - заявил генеральный секретарь Азиатской футбольной конфедерации (АФК) Виндзор Джон новостному порталу Scoop. По его словам, АФК также ведет переговоры с несколькими странами Азии о временном размещении команды.

Он сказал, что АФК организовала для команды перелет из Сиднея в Куала-Лумпур в кратчайшие сроки после того, как стало ясно, что команда не может немедленно вернуться в Иран. Они прибыли в Малайзию рано утром в среду, и их проживание и связанные с этим расходы будут покрыты АФК, сказал он.

В отдельном сообщении New Straits Times Виндзор заявил, что игроки находятся в "хорошем состоянии и настроении" и с нетерпением ждут возвращения в Иран. Связаться с Виндзором для получения комментариев не удалось.

Добавим

Как сообщали СМИ, команда приехала в Австралию на Кубок Азии еще до начала операции США и Израиля против Ирана. Первый матч состоялся уже после начала боевых действий, и футболистки перед его началом стояли молча во время исполнения иранского национального гимна. Они не объяснили этот жест, но внутри Ирана многие сторонники жесткой линии обвинили их в предательстве. Ведущий иранского государственного телевидения назвал команду "предателями военного времени".

Впоследствии президент США Дональд Трамп заявил 9 марта, что Австралия согласилась предоставить убежище некоторым футболисткам сборной Ирана на фоне опасений, что они подвергнутся преследованиям на родине.