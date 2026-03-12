$43.860.0351.040.33
Угрозы нефтью по $200 за баррель - к каким ценам на топливо готовиться украинцам
11 марта, 15:03 • 15737 просмотра
Инфляция ускорилась до 7,6% - как подорожали продукты и топливоPhoto
11 марта, 14:45 • 24316 просмотра
Нафтогаз: рф второй день атакует нефтяную инфраструктуру на юге, причина очевидна - блокирование поставок нероссийской нефти в Европу
Эксклюзив
11 марта, 13:06 • 20666 просмотра
Истории бывших пациентов клиники Odrex, которые больше всего поразили активистов StopOdrex
Эксклюзив
11 марта, 12:47 • 25960 просмотра
НАПК проверит образ жизни заместителя главы таможни Суворова в случае соответствующего обращения
11 марта, 09:10 • 30263 просмотра
Убийство Андрея Парубия - дело передано в суд, задержанному грозит пожизненное заключениеPhotoVideo
11 марта, 08:06 • 36300 просмотра
НБУ обеспечил банки миллионами валюты после захвата инкассаторов в Венгрии - говорит, запас наличными "достаточный"
11 марта, 07:44 • 34280 просмотра
У ЕС есть план поддержки Украины, даже если Венгрия продолжит блокировать 90 млрд евро кредита - Politico
Эксклюзив
10 марта, 17:36 • 44781 просмотра
США частично снимают нефтяные санкции с россии – насколько это опасно для Украины и как ей действовать
Эксклюзив
10 марта, 15:44 • 121042 просмотра
Что будет с ценами на продукты в Украине и сколько придется платить за самое необходимоеPhoto
Иран официально отказался от участия в Чемпионате мира по футболу 2026 года из-за войны с США

Киев • УНН

 • 74 просмотра

Министр спорта Ирана заявил об отказе от участия в мундиале из-за гибели Али Хаменеи. ФИФА ищет замену сборной в Группе G после решения Тегерана.

Иран официально отказался от участия в Чемпионате мира по футболу 2026 года из-за войны с США
Фото: Reuters

Министр спорта Ирана Ахмад Доньямали заявил о невозможности участия национальной сборной в предстоящем мировом турнире, который должен состояться летом в США, Канаде и Мексике. Решение о бойкоте было принято после серии авиаударов по территории Исламской Республики, в результате которых погиб Верховный лидер страны Али Хаменеи. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Доньямали во время выступления на государственном телевидении назвал американское правительство "коррумпированным режимом", который несет ответственность за гибель тысяч иранцев. Министр подчеркнул, что после убийства лидера страны и начала активной фазы войны присутствие иранской делегации на турнире в США является принципиально неприемлемым.

Несмотря на заверения президента ФИФА Джанни Инфантино о готовности Дональда Трампа принять иранскую команду, официальный Тегеран считает эти шаги злонамеренными и противоречащими интересам государства.

Учитывая, что этот коррумпированный режим убил нашего лидера, мы ни при каких обстоятельствах не можем участвовать в Чемпионате мира. Наши дети не в безопасности, и, по сути, таких условий для участия не существует

– заявил министр спорта Ахмад Доньямали.

Гуманитарная ситуация и влияние на спортивное сообщество

По данным посольства Ирана в ООН, с момента начала военной операции 28 февраля в стране погибло более 1300 гражданских лиц. Усиление боевых действий и нефтяная блокада со стороны США фактически сделали невозможной подготовку сборной к соревнованиям. ФИФА пока не объявила официальной замены для Ирана в Группе G, однако международные эксперты предполагают, что место в турнире может получить другая азиатская сборная в соответствии с рейтингом квалификации.

Учитывая злонамеренные действия, которые они (США - ред.) совершили против Ирана, они навязали нам две войны в течение восьми или девяти месяцев и убили и замучили тысячи наших людей. Поэтому мы, безусловно, не можем допускать такого присутствия (на мундиале - ред.)

– добавил Доньямали.

Женская сборная Ирана по футболу остается в Азии, пока не станет безопасно возвращаться домой - СМИ11.03.26, 15:50 • 2430 просмотров

Степан Гафтко

