Мощное землетрясение в Колумбии унесло жизни уже более 130 человек

По меньшей мере 132 человека погибли, а после того, как Колумбию потрясло одно из самых сильных за последние годы землетрясений, было объявлено чрезвычайное положение, пишет УНН со ссылкой на BBC.

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Число погибших, вероятно, возрастет, поскольку есть опасения, что еще больше людей оказались под завалами разрушенных зданий.

По данным геологической службы страны, землетрясение магнитудой 7,4 произошло в 07:34 (15:34 по киевскому времени) на глубине 103 км в провинции Чоко. Оно ощущалось на огромной территории, простирающейся на сотни километров по всей западной Колумбии.

Многие погибшие были в городе Перейра, в регионе выращивания кофе в Колумбии; также сильно пострадали окрестные города и регион Валье-дель-Каука.

Эпицентр землетрясения находился возле села Сан-Хосе-дель-Пальмар в провинции Чоко, однако местный мэр Леон Фабио Марин Монкада заявил, что чудом никто не погиб и не пострадал, несмотря на повреждение дорог.

Ассоциация столичных городов Колумбии сообщила в понедельник, что в результате землетрясений пострадали более 480 человек.

Примерно в 55 км от эпицентра землетрясения город Перейра подвергся наибольшим разрушениям.

Видео, проверенные BBC, показывают, что как минимум одно здание обрушилось на площади Боливар, главной площади города.

Местные власти сообщили как минимум о 40 погибших в агломерации города, где обрушились 65 зданий. Считается, что в 15 из них люди оказались заблокированы под завалами.

В некоторых частях города действует комендантский час до 05:00 по местному времени во вторник.

32 здания обрушились в Кали, расположенном примерно в 160 км к югу от Перейры и примерно в 200 км от эпицентра.

Также поступали сообщения о погибших в Манисалесе, Кибдо, Медельине, а также в регионах Чоко и Валье-дель-Каука.

Авиационное управление страны сообщило о повреждениях в нескольких региональных аэропортах, в том числе в Перейре, Манисалесе, Кибдо, Армении, Картаго и Буэнавентуре.

В столице Боготе деревья и светофоры сильно раскачивались, поступали сообщения о трещинах в зданиях, однако пока серьезного ущерба городской инфраструктуре не нанесено.

Подземные толчки ощущались даже в соседних Венесуэле, Эквадоре и Панаме.

Землетрясение произошло менее чем через два месяца после того, как два землетрясения опустошили север Венесуэлы, унеся жизни более 6300 человек.

Президент Колумбии Абелардо де ла Эсприелья объявил общенациональный режим стихийного бедствия, предоставив специальные полномочия для реагирования на чрезвычайную ситуацию, в частности для перераспределения бюджетных средств.

Лишь в пятницу новый президент вступил в должность, и сразу столкнулся с событием, которое потенциально может определить его наследие.

Помимо погибших, он подтвердил, что было повреждено более 1500 домов.

По мере того как становились известны масштабы ущерба, мировые лидеры выступили с предложениями о поддержке.

Зеленский отреагировал на землетрясение в Колумбии и призвал мир помочь