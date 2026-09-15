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США направят миллионы долларов военной помощи из Европы и Ближнего Востока на поддержку дружественных Трампу стран

Киев • УНН

 • 3614 просмотра

Администрация Трампа перераспределит 52 млн долларов для Словакии, Северной Македонии, Туниса и Ирака в пользу четырех стран Центральной и Южной Америки.

США направят миллионы долларов военной помощи из Европы и Ближнего Востока на поддержку дружественных Трампу стран

Администрация президента США Дональда Трампа сокращает военную помощь Европе и Ближнему Востоку, чтобы поддержать правительства консервативных взглядов в Центральной и Южной Америке. Об этом пишет Associated Press, передает УНН. 

Администрация Трампа отзывает десятки миллионов долларов военной помощи США, предназначенной для стран Европы и Ближнего Востока, чтобы поддержать правительства консервативных взглядов в Центральной и Южной Америке 

- пишет издание. 

Во вторник Государственный департамент сообщил Конгрессу, что перераспределит 52 миллиона долларов, предназначенных для финансирования вооруженных сил Словакии, Северной Македонии, Туниса и Ирака, в пользу Панамы, Перу, Эквадора и Колумбии.

На прошлой неделе госсекретарь Марко Рубио посетил Колумбию, Эквадор и Перу и пообещал им дополнительную поддержку, поскольку администрация Трампа в своей внешней политике отдает приоритет Западному полушарию, сосредоточившись на борьбе с наркотрафиком и нелегальной иммиграцией.

Это лишь последний из ряда шагов, направленных на сокращение финансирования или развертывания войск в Европе в ответ на жалобы президента Дональда Трампа на то, что союзники по НАТО не выделяют достаточных средств на свои оборонные бюджеты, а также по другим вопросам.

Государственный департамент заявил, что средства будут использованы для "борьбы с наркоторроризмом у нас на заднем дворе и помощи в продолжении обеспечения безопасности Панамского канала", добавив, что Западному полушарию исторически не предоставлялась военная помощь США.

Напомним 

Президент США Дональд Трамп "готов" к переговорам с Ираном и настаивает, что другие страны должны возместить США расходы, связанные с нефтью, которая транспортируется через Ормузский пролив. 

Павел Башинский

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