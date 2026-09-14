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Країни мають відшкодувати США витрати на нафту, яка транспортується через Ормузьку протоку - Трамп

Київ • УНН

 • 3712 перегляди

Трамп заявив, що США відкриті до переговорів з Іраном. Він вимагає від інших країн компенсувати витрати через нафту в Ормузькій протоці.

Країни мають відшкодувати США витрати на нафту, яка транспортується через Ормузьку протоку - Трамп

Президент США Дональд Трамп "готовий" до переговорів з Іраном і наполягає, що інші країни мають відшкодувати США витрати, пов’язані з нафтою, яка транспортується через Ормузьку протоку, передає УНН із посиланням на The Guardian.

У соцмережі Truth Social Дональд Трамп також заявив, що Іран прагне укласти угоду "швидко й дуже сильно", і хоча саме президент США "вирішуватиме", чи варто вступати в переговори, Сполучені Штати "відкриті" до цієї "ідеї".

Ця заява пролунала після того, як сьогодні було відкладено заплановані переговори між країнами Перської затоки та Іраном щодо майбутнього контролю над Ормузькою протокою.

Раніше Трамп наполягав на тому, що інші країни, які отримували вигоду від нафти, що транспортується цим життєво важливим шляхом, зрештою повинні відшкодувати витрати США.

"Країни світу, які жодним чином нам не допомагали, повинні будуть — і обов’язково будуть — відшкодовувати витрати Сполученим Штатам Америки, коли цей шахрайський конфлікт завершиться, — заявив Трамп. — Ми робимо це більше для інших, ніж для самих себе, і так триває вже цілі покоління!"

Трамп заявив, що США могли б залишитися в Ірані й контролювати нафту13.09.26, 19:34 • 7105 переглядiв

Антоніна Туманова

ПолітикаСвіт
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки
Іран