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Страны должны возместить США расходы на нефть, транспортируемую через Ормузский пролив — Трамп

Киев • УНН

 • 3720 просмотра

Трамп заявил, что США открыты к переговорам с Ираном. Он требует от других стран компенсировать расходы, связанные с нефтью в Ормузском проливе.

Страны должны возместить США расходы на нефть, транспортируемую через Ормузский пролив — Трамп

Президент США Дональд Трамп «готов» к переговорам с Ираном и настаивает, что другие страны должны возместить США расходы, связанные с нефтью, транспортируемой через Ормузский пролив, передает УНН со ссылкой на The Guardian.

В социальной сети Truth Social Дональд Трамп также заявил, что Иран стремится заключить соглашение «быстро и очень решительно», и хотя именно президент США «будет решать», стоит ли вступать в переговоры, Соединенные Штаты «открыты» к этой «идее».

Это заявление прозвучало после того, как сегодня были отложены запланированные переговоры между странами Персидского залива и Ираном о будущем контроле над Ормузским проливом.

Ранее Трамп настаивал на том, что другие страны, получавшие выгоду от нефти, транспортируемой этим жизненно важным путем, в конечном итоге должны возместить расходы США.

«Страны мира, которые никоим образом нам не помогали, должны будут — и обязательно будут — возмещать расходы Соединенным Штатам Америки, когда этот мошеннический конфликт завершится, — заявил Трамп. — Мы делаем это больше для других, чем для самих себя, и так продолжается уже целые поколения!»

Трамп заявил, что США могли бы остаться в Иране и контролировать нефть13.09.26, 19:34 • 7106 просмотров

Антонина Туманова

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Дональд Трамп
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Иран