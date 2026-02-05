Эстонские таможенники проверили судно из Эквадора в рф: подтвердилось ли подозрение о наркотиках

Эстонская сторона после проверки сняла задержание с судна Baltic Spirit, которое подозревали в контрабанде, и разрешила ему продолжить рейс в рф. Основанием для осмотра стала информация от международных партнеров о возможной перевозке наркотиков в подозрительном контейнере, передает УНН.

Детали

Впрочем, по результатам таможенного досмотра данные о контрабанде не подтвердились, и судну разрешили покинуть порт Мууга.

Как сообщили в Налогово-таможенном департаменте (НТД), сигнал о вероятном наличии на борту судна контейнера с наркотическими веществами поступил несколько дней назад по международным каналам сотрудничества. Подозрения добавило то, что крайним портом захода Baltic Spirit был Пуэрто-Боливар в Эквадоре - регион, который правоохранительные органы разных стран считают одним из рискованных направлений, учитывая распространенные случаи контрабанды кокаина.

После получения информации маршрут судна, направлявшегося в россию, находился под пристальным контролем. С учетом потенциальной угрозы было принято решение о проведении проверки. Сотрудники следственного отдела НТД в сжатые сроки организовали межведомственную операцию с привлечением Департамента полиции и пограничной охраны, Военно-морских сил, Департамента транспорта и государственного флота.

В рамках операции судно остановили и направили в порт Мууга для детального таможенного досмотра. В течение вечера с борта сняли подозрительные морские контейнеры, после чего специалисты НТД полностью осмотрели груз.

На этот раз информация, полученная от международных партнеров, не нашла подтверждения - отметил руководитель службы по борьбе с наркотиками следственного отдела НТД Виталий Заярин.

По его словам, никаких запрещенных веществ или признаков контрабанды в контейнерах обнаружено не было.

В то же время Заярин подчеркнул, что преступные группировки все чаще используют легальные торговые маршруты для транспортировки контрабандных товаров. В частности, наркотики нередко скрывают среди законного груза - продуктов питания, промышленных товаров или сырья.

После завершения всех процедур и подтверждения отсутствия нарушений грузовое судно Baltic Spirit вышло из порта Мууга в 2:15 и продолжило свой рейс.

Напомним

Эстонские силовики задержали контейнеровоз с российским экипажем возле острова Найссаар. Для высадки на борт эстонское спецподразделение K-komando использовал вертолет Департамента полиции и пограничной охраны (PPA), а поддержку с моря обеспечивали корабли ВМС Эстонии Raju и Admiral Cowan.