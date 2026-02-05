Эстонские таможенники проверили судно из Эквадора в рф: подтвердилось ли подозрение о наркотиках
Киев • УНН
Эстонские правоохранители по сигналу международных партнеров провели межведомственную проверку судна Baltic Spirit, следовавшего из Эквадора в россию, однако подозрения относительно перевозки наркотиков не подтвердились, и судно покинуло порт Мууга.
Эстонская сторона после проверки сняла задержание с судна Baltic Spirit, которое подозревали в контрабанде, и разрешила ему продолжить рейс в рф. Основанием для осмотра стала информация от международных партнеров о возможной перевозке наркотиков в подозрительном контейнере, передает УНН.
Детали
Впрочем, по результатам таможенного досмотра данные о контрабанде не подтвердились, и судну разрешили покинуть порт Мууга.
Как сообщили в Налогово-таможенном департаменте (НТД), сигнал о вероятном наличии на борту судна контейнера с наркотическими веществами поступил несколько дней назад по международным каналам сотрудничества. Подозрения добавило то, что крайним портом захода Baltic Spirit был Пуэрто-Боливар в Эквадоре - регион, который правоохранительные органы разных стран считают одним из рискованных направлений, учитывая распространенные случаи контрабанды кокаина.
После получения информации маршрут судна, направлявшегося в россию, находился под пристальным контролем. С учетом потенциальной угрозы было принято решение о проведении проверки. Сотрудники следственного отдела НТД в сжатые сроки организовали межведомственную операцию с привлечением Департамента полиции и пограничной охраны, Военно-морских сил, Департамента транспорта и государственного флота.
В рамках операции судно остановили и направили в порт Мууга для детального таможенного досмотра. В течение вечера с борта сняли подозрительные морские контейнеры, после чего специалисты НТД полностью осмотрели груз.
На этот раз информация, полученная от международных партнеров, не нашла подтверждения
По его словам, никаких запрещенных веществ или признаков контрабанды в контейнерах обнаружено не было.
В то же время Заярин подчеркнул, что преступные группировки все чаще используют легальные торговые маршруты для транспортировки контрабандных товаров. В частности, наркотики нередко скрывают среди законного груза - продуктов питания, промышленных товаров или сырья.
После завершения всех процедур и подтверждения отсутствия нарушений грузовое судно Baltic Spirit вышло из порта Мууга в 2:15 и продолжило свой рейс.
Напомним
Эстонские силовики задержали контейнеровоз с российским экипажем возле острова Найссаар. Для высадки на борт эстонское спецподразделение K-komando использовал вертолет Департамента полиции и пограничной охраны (PPA), а поддержку с моря обеспечивали корабли ВМС Эстонии Raju и Admiral Cowan.