13:04 • 2348 просмотра
Зеленский сообщил о возвращении 157 украинцев домой в рамках обмена после долгой паузыPhoto
10:18 • 13944 просмотра
США, Украина и рф договорились об обмене 314 пленными - Уиткофф
Эксклюзив
10:05 • 36148 просмотра
Восстановление открытых конкурсов на государственные должности необходимо для получения 50 млрд евро от ЕС - Шуляк
09:53 • 20639 просмотра
Внесенные в "белый список" Starlink работают, а терминалы россиян уже заблокированы - Федоров
09:33 • 21582 просмотра
Силы обороны поразили инфраструктуру российского полигона "Капустин Яр" с использованием в том числе "Фламинго" - Генштаб
09:26 • 18890 просмотра
Генштаб подтвердил поражение логистического хаба оккупантов, пункта управления дронов подразделения "Ахмата" на курщине
09:20 • 12980 просмотра
На фоне непогоды произошло уже 259 ДТП: до трети - в Киеве и области, движение на Житомирской трассе затруднено
5 февраля, 07:22 • 13430 просмотра
В Абу-Даби начался второй день переговоров с участием Украины, США и рф - Умеров
4 февраля, 21:10 • 19582 просмотра
Украина потеряла 55 тыс. военных в войне против россии - Зеленский
4 февраля, 20:17 • 30584 просмотра
Есть риск, что графики отключений могут ухудшаться - Шмыгаль
Эстонские таможенники проверили судно из Эквадора в рф: подтвердилось ли подозрение о наркотиках

Киев • УНН

 • 576 просмотра

Эстонские правоохранители по сигналу международных партнеров провели межведомственную проверку судна Baltic Spirit, следовавшего из Эквадора в россию, однако подозрения относительно перевозки наркотиков не подтвердились, и судно покинуло порт Мууга.

Эстонские таможенники проверили судно из Эквадора в рф: подтвердилось ли подозрение о наркотиках

Эстонская сторона после проверки сняла задержание с судна Baltic Spirit, которое подозревали в контрабанде, и разрешила ему продолжить рейс в рф. Основанием для осмотра стала информация от международных партнеров о возможной перевозке наркотиков в подозрительном контейнере, передает УНН.

Детали

Впрочем, по результатам таможенного досмотра данные о контрабанде не подтвердились, и судну разрешили покинуть порт Мууга.

Как сообщили в Налогово-таможенном департаменте (НТД), сигнал о вероятном наличии на борту судна контейнера с наркотическими веществами поступил несколько дней назад по международным каналам сотрудничества. Подозрения добавило то, что крайним портом захода Baltic Spirit был Пуэрто-Боливар в Эквадоре - регион, который правоохранительные органы разных стран считают одним из рискованных направлений, учитывая распространенные случаи контрабанды кокаина.

После получения информации маршрут судна, направлявшегося в россию, находился под пристальным контролем. С учетом потенциальной угрозы было принято решение о проведении проверки. Сотрудники следственного отдела НТД в сжатые сроки организовали межведомственную операцию с привлечением Департамента полиции и пограничной охраны, Военно-морских сил, Департамента транспорта и государственного флота.

В рамках операции судно остановили и направили в порт Мууга для детального таможенного досмотра. В течение вечера с борта сняли подозрительные морские контейнеры, после чего специалисты НТД полностью осмотрели груз. 

На этот раз информация, полученная от международных партнеров, не нашла подтверждения

- отметил руководитель службы по борьбе с наркотиками следственного отдела НТД Виталий Заярин.

По его словам, никаких запрещенных веществ или признаков контрабанды в контейнерах обнаружено не было.

В то же время Заярин подчеркнул, что преступные группировки все чаще используют легальные торговые маршруты для транспортировки контрабандных товаров. В частности, наркотики нередко скрывают среди законного груза - продуктов питания, промышленных товаров или сырья.

После завершения всех процедур и подтверждения отсутствия нарушений грузовое судно Baltic Spirit вышло из порта Мууга в 2:15 и продолжило свой рейс.

Напомним

Эстонские силовики задержали контейнеровоз с российским экипажем возле острова Найссаар. Для высадки на борт эстонское спецподразделение K-komando использовал вертолет Департамента полиции и пограничной охраны (PPA), а поддержку с моря обеспечивали корабли ВМС Эстонии Raju и Admiral Cowan.

Александра Василенко

Новости Мира
Обыск
Эстония
Эквадор