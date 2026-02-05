Естонські митники перевірили судно з Еквадору до рф: чи підтвердилася підозра про наркотики

Естонська сторона після перевірки зняла затримання із судна Baltic Spirit, яке підозрювали в контрабанді, та дозволила йому продовжити рейс до рф. Підставою для огляду стала інформація від міжнародних партнерів про можливе перевезення наркотиків у підозрілому контейнері, передає УНН.

Деталі

Утім, за результатами митного огляду дані про контрабанду не підтвердилися, і судну дозволили залишити порт Мууга.

Як повідомили в Податково-митному департаменті (ПМД), сигнал про ймовірну наявність на борту судна контейнера з наркотичними речовинами надійшов кілька днів тому через міжнародні канали співпраці. Підозр додало те, що крайнім портом заходу Baltic Spirit був Пуерто-Болівар в Еквадорі - регіон, який правоохоронні органи різних країн вважають одним із ризикових напрямків з огляду на поширені випадки контрабанди кокаїну.

Після отримання інформації маршрут судна, що прямувало до росії, перебував під пильним контролем. З урахуванням потенційної загрози ухвалили рішення про проведення перевірки. Працівники слідчого відділу ПМД у стислі терміни організували міжвідомчу операцію із залученням Департаменту поліції та прикордонної охорони, Військово-морських сил, Департаменту транспорту та державного флоту.

У межах операції судно зупинили та скерували до порту Мууга для детального митного огляду. Протягом вечора з борту зняли підозрілі морські контейнери, після чого фахівці ПМД повністю оглянули вантаж.

Цього разу інформація, отримана від міжнародних партнерів, не знайшла підтвердження - зазначив керівник служби з боротьби з наркотиками слідчого відділу ПМД Віталій Заярін.

За його словами, жодних заборонених речовин або ознак контрабанди в контейнерах виявлено не було.

Водночас Заярін наголосив, що злочинні угруповання дедалі частіше використовують легальні торгівельні маршрути для транспортування контрабандних товарів. Зокрема, наркотики нерідко приховують серед законного вантажу - харчів, промислових товарів або сировини.

Після завершення всіх процедур і підтвердження відсутності порушень вантажне судно Baltic Spirit вийшло з порту Мууга о 2:15 та продовжило свій рейс.

Нагадаємо

Естонські силовики затримали контейнеровоз із російським екіпажем біля острова Найссаар. Для висадки на борт естонський спецпідрозділ K-komando використав гелікоптер Департаменту поліції та прикордонної охорони (PPA), а підтримку з моря забезпечували кораблі ВМС Естонії Raju та Admiral Cowan.