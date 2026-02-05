Естонські митники перевірили судно з Еквадору до рф: чи підтвердилася підозра про наркотики

$43.170.02
51.030.08
ukenru
13:04 • 1220 перегляди
Зеленський повідомив про повернення 157 українців додому у межах обміну після довгої паузиPhoto
10:18 • 12659 перегляди
США, Україна та рф домовилися про обмін 314 полоненими - Віткофф
Ексклюзив
10:05 • 32758 перегляди
Відновлення відкритих конкурсів на державні посади необхідне для отримання 50 млрд євро від ЄС - Шуляк
09:53 • 19084 перегляди
Внесені в "білий список" Starlink працюють, а термінали росіян уже заблоковано - Федоров
09:33 • 20200 перегляди
Сили оборони уразили інфраструктуру російського полігону "Капустін Яр" з використанням у тому числі "Фламінго" - Генштаб
09:26 • 17902 перегляди
Генштаб підтвердив ураження логістичного хабу окупантів, пункту управління дронів підрозділу "Ахмата" на курщині
09:20 • 12503 перегляди
На тлі негоди сталося вже 259 ДТП: до третини - у Києві та області, рух на Житомирській трасі ускладнено
5 лютого, 07:22 • 13182 перегляди
В Абу-Дабі розпочався другий день переговорів за участю України, США та рф - Умєров
4 лютого, 21:10 • 19509 перегляди
Україна втратила 55 тис. військових у війні проти росії - Зеленський
4 лютого, 20:17 • 30478 перегляди
Є ризик, що графіки відключень можуть погіршуватися - Шмигаль
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−6°
3м/с
87%
747мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
ЗСУ знищили 770 окупантів та 60 артсистем за добу - ГенштабPhoto5 лютого, 04:49 • 16662 перегляди
Срібло знову обвалюється: падіння на 17% нівелювало спроби відновлення ринку; золото теж падаєPhoto5 лютого, 05:01 • 21608 перегляди
російська атака дронами на Київ: пошкоджено багатоповерхівки, є постраждаліPhoto5 лютого, 05:37 • 22726 перегляди
Окупанти перекидають війська на північ Донеччини, формат переміщення нетиповий - АндрющенкоPhoto5 лютого, 07:12 • 21367 перегляди
Переговори України, США та рф в Абу-Дабі завершилися12:00 • 12996 перегляди
Публікації
Відновлення відкритих конкурсів на державні посади необхідне для отримання 50 млрд євро від ЄС - Шуляк
Ексклюзив
10:05 • 32772 перегляди
Активісти StopOdrex запустили Telegram-канал після третього блокування сайту клінікою4 лютого, 11:15 • 54947 перегляди
Від однієї трагедії до системної проблеми: як скандальна клініка намагається змінити фокус уваги у "Справі Odrex"3 лютого, 14:37 • 85066 перегляди
Тиск на стратегічний бізнес: що стоїть за справами проти групи авіакомпаній Романа Мілешка3 лютого, 14:17 • 85116 перегляди
Порушення прав військових: куди та з якими саме скаргами можна звертатися3 лютого, 06:30 • 123748 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Музикант
Андрій Сибіга
Стів Віткофф
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Абу-Дабі
Харків
Київська область
Реклама
УНН Lite
"Коли слова зайві": Олена Мозгова показала чоловіка-військового та ніжний момент із донькоюVideo13:14 • 604 перегляди
Зірка "Голосу країни" вперше показала доньку та назвала її ім’яPhoto11:46 • 10020 перегляди
Принцеса Уельська підтвердила поповнення в родині: у Кейт і Вільяма з’явилося цуценя4 лютого, 23:05 • 29866 перегляди
Корсет Вайолет Бріджертон: художник по костюмах розкрив деталі створення образуVideo4 лютого, 19:58 • 17568 перегляди
Палаюче піаніно Меловіна, магічне дерево Джамали та молотивний птах "Ziferblat": у скільки обійшлися поїздки українських артистів на ЄвробаченняVideo4 лютого, 18:16 • 17223 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Дипломатка
Опалення
Starlink

Естонські митники перевірили судно з Еквадору до рф: чи підтвердилася підозра про наркотики

Київ • УНН

 • 146 перегляди

Естонські правоохоронці за сигналом міжнародних партнерів провели міжвідомчу перевірку судна Baltic Spirit, що прямувало з Еквадору до росії, однак підозри щодо перевезення наркотиків не підтвердилися і судно залишило порт Мууга.

Естонські митники перевірили судно з Еквадору до рф: чи підтвердилася підозра про наркотики

Естонська сторона після перевірки зняла затримання із судна Baltic Spirit, яке підозрювали в контрабанді, та дозволила йому продовжити рейс до рф. Підставою для огляду стала інформація від міжнародних партнерів про можливе перевезення наркотиків у підозрілому контейнері, передає УНН.

Деталі

Утім, за результатами митного огляду дані про контрабанду не підтвердилися, і судну дозволили залишити порт Мууга.

Як повідомили в Податково-митному департаменті (ПМД), сигнал про ймовірну наявність на борту судна контейнера з наркотичними речовинами надійшов кілька днів тому через міжнародні канали співпраці. Підозр додало те, що крайнім портом заходу Baltic Spirit був Пуерто-Болівар в Еквадорі - регіон, який правоохоронні органи різних країн вважають одним із ризикових напрямків з огляду на поширені випадки контрабанди кокаїну.

Після отримання інформації маршрут судна, що прямувало до росії, перебував під пильним контролем. З урахуванням потенційної загрози ухвалили рішення про проведення перевірки. Працівники слідчого відділу ПМД у стислі терміни організували міжвідомчу операцію із залученням Департаменту поліції та прикордонної охорони, Військово-морських сил, Департаменту транспорту та державного флоту.

У межах операції судно зупинили та скерували до порту Мууга для детального митного огляду. Протягом вечора з борту зняли підозрілі морські контейнери, після чого фахівці ПМД повністю оглянули вантаж. 

Цього разу інформація, отримана від міжнародних партнерів, не знайшла підтвердження

- зазначив керівник служби з боротьби з наркотиками слідчого відділу ПМД Віталій Заярін.

За його словами, жодних заборонених речовин або ознак контрабанди в контейнерах виявлено не було.

Водночас Заярін наголосив, що злочинні угруповання дедалі частіше використовують легальні торгівельні маршрути для транспортування контрабандних товарів. Зокрема, наркотики нерідко приховують серед законного вантажу - харчів, промислових товарів або сировини.

Після завершення всіх процедур і підтвердження відсутності порушень вантажне судно Baltic Spirit вийшло з порту Мууга о 2:15 та продовжило свій рейс.

Нагадаємо

Естонські силовики затримали контейнеровоз із російським екіпажем біля острова Найссаар. Для висадки на борт естонський спецпідрозділ K-komando використав гелікоптер Департаменту поліції та прикордонної охорони (PPA), а підтримку з моря забезпечували кораблі ВМС Естонії Raju та Admiral Cowan.

Олександра Василенко

Новини Світу
Обшук
Естонія
Еквадор