Естонські митники перевірили судно з Еквадору до рф: чи підтвердилася підозра про наркотики
Київ • УНН
Естонські правоохоронці за сигналом міжнародних партнерів провели міжвідомчу перевірку судна Baltic Spirit, що прямувало з Еквадору до росії, однак підозри щодо перевезення наркотиків не підтвердилися і судно залишило порт Мууга.
Естонська сторона після перевірки зняла затримання із судна Baltic Spirit, яке підозрювали в контрабанді, та дозволила йому продовжити рейс до рф. Підставою для огляду стала інформація від міжнародних партнерів про можливе перевезення наркотиків у підозрілому контейнері, передає УНН.
Деталі
Утім, за результатами митного огляду дані про контрабанду не підтвердилися, і судну дозволили залишити порт Мууга.
Як повідомили в Податково-митному департаменті (ПМД), сигнал про ймовірну наявність на борту судна контейнера з наркотичними речовинами надійшов кілька днів тому через міжнародні канали співпраці. Підозр додало те, що крайнім портом заходу Baltic Spirit був Пуерто-Болівар в Еквадорі - регіон, який правоохоронні органи різних країн вважають одним із ризикових напрямків з огляду на поширені випадки контрабанди кокаїну.
Після отримання інформації маршрут судна, що прямувало до росії, перебував під пильним контролем. З урахуванням потенційної загрози ухвалили рішення про проведення перевірки. Працівники слідчого відділу ПМД у стислі терміни організували міжвідомчу операцію із залученням Департаменту поліції та прикордонної охорони, Військово-морських сил, Департаменту транспорту та державного флоту.
У межах операції судно зупинили та скерували до порту Мууга для детального митного огляду. Протягом вечора з борту зняли підозрілі морські контейнери, після чого фахівці ПМД повністю оглянули вантаж.
Цього разу інформація, отримана від міжнародних партнерів, не знайшла підтвердження
За його словами, жодних заборонених речовин або ознак контрабанди в контейнерах виявлено не було.
Водночас Заярін наголосив, що злочинні угруповання дедалі частіше використовують легальні торгівельні маршрути для транспортування контрабандних товарів. Зокрема, наркотики нерідко приховують серед законного вантажу - харчів, промислових товарів або сировини.
Після завершення всіх процедур і підтвердження відсутності порушень вантажне судно Baltic Spirit вийшло з порту Мууга о 2:15 та продовжило свій рейс.
Нагадаємо
Естонські силовики затримали контейнеровоз із російським екіпажем біля острова Найссаар. Для висадки на борт естонський спецпідрозділ K-komando використав гелікоптер Департаменту поліції та прикордонної охорони (PPA), а підтримку з моря забезпечували кораблі ВМС Естонії Raju та Admiral Cowan.