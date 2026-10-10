В Панаме произошло мощное землетрясение магнитудой 7,7 — угроза цунами охватила 9 стран
Киев • УНН
На юге Панамы произошло землетрясение магнитудой 7,7, повредив здания. Угроза цунами объявлена для девяти стран тихоокеанского побережья.
На юге Панамы произошло мощное землетрясение магнитудой 7,7, после которого объявили угрозу цунами для 9 стран. Подземные толчки повредили здания и заставили людей массово покидать помещения. Об этом сообщает Геологическая служба США (USGS), пишет УНН.
Подробности
Эпицентр землетрясения располагался в провинции Эррера, недалеко от тихоокеанского побережья, на глубине 12,6 км. Сначала магнитуду оценивали в 8,0, однако впоследствии уточнили до 7,7.
Толчки ощущались в столице Панама-Сити и соседней Коста-Рике. Несмотря на землетрясение, Панамский канал продолжает работать в обычном режиме.
Поврежденные здания и угроза цунами
В городе Пенономе пострадали отель Dos Continentes, здание администрации губернатора и католический собор Сан-Хуан-Баутиста. На видео очевидцев видно обрушение части фасада отеля на проезжую часть.
Тихоокеанский центр предупреждения о цунами объявил угрозу для Панамы, Колумбии, Коста-Рики, Эквадора, Перу, Никарагуа, Гватемалы, Сальвадора и Мексики.
Информация о погибших или пострадавших пока не поступала.
В Ливане зафиксировали землетрясение магнитудой 4,1 после подрыва Израилем туннелей "Хезболлы"11.09.26, 06:47 • 20778 просмотров