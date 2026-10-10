В Панаме произошло мощное землетрясение магнитудой 7,7 — угроза цунами охватила 9 стран

На юге Панамы произошло мощное землетрясение магнитудой 7,7, после которого объявили угрозу цунами для 9 стран. Подземные толчки повредили здания и заставили людей массово покидать помещения. Об этом сообщает Геологическая служба США (USGS), пишет УНН.

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Эпицентр землетрясения располагался в провинции Эррера, недалеко от тихоокеанского побережья, на глубине 12,6 км. Сначала магнитуду оценивали в 8,0, однако впоследствии уточнили до 7,7.

Толчки ощущались в столице Панама-Сити и соседней Коста-Рике. Несмотря на землетрясение, Панамский канал продолжает работать в обычном режиме.

Поврежденные здания и угроза цунами

В городе Пенономе пострадали отель Dos Continentes, здание администрации губернатора и католический собор Сан-Хуан-Баутиста. На видео очевидцев видно обрушение части фасада отеля на проезжую часть.

Тихоокеанский центр предупреждения о цунами объявил угрозу для Панамы, Колумбии, Коста-Рики, Эквадора, Перу, Никарагуа, Гватемалы, Сальвадора и Мексики.

Информация о погибших или пострадавших пока не поступала.

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