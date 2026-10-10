У Панамі стався потужний землетрус магнітудою 7,7 – загроза цунамі охопила 9 країн
Київ • УНН
На півдні Панами стався землетрус магнітудою 7,7, пошкодивши будівлі. Загрозу цунамі оголосили для дев’яти країн Тихоокеанського узбережжя.
На півдні Панами стався потужний землетрус магнітудою 7,7, після якого оголосили загрозу цунамі для 9 країн. Підземні поштовхи спричинили пошкодження будівель та змусили людей масово залишати приміщення. Про це повідомляє Геологічна служба США (USGS), пише УНН.
Деталі
Епіцентр землетрусу розташовувався у провінції Еррера поблизу тихоокеанського узбережжя на глибині 12,6 км. Спочатку магнітуду оцінювали у 8,0, однак згодом уточнили до 7,7.
Поштовхи відчували у столиці Панама-Сіті та сусідній Коста-Риці. Попри землетрус, Панамський канал продовжує працювати у звичайному режимі.
Пошкоджені будівлі та загроза цунамі
У місті Пенономе постраждали готель Dos Continentes, будівля адміністрації губернатора та католицький собор Сан-Хуан-Баутіста. На відео очевидців видно обвал частини фасаду готелю на проїжджу частину.
Тихоокеанський центр попередження про цунамі оголосив загрозу для Панами, Колумбії, Коста-Рики, Еквадору, Перу, Нікарагуа, Гватемали, Сальвадору та Мексики.
Інформація про загиблих чи постраждалих наразі не надходила.
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