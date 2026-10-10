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У Панамі стався потужний землетрус магнітудою 7,7 – загроза цунамі охопила 9 країн

Київ • УНН

 • 454 перегляди

На півдні Панами стався землетрус магнітудою 7,7, пошкодивши будівлі. Загрозу цунамі оголосили для дев’яти країн Тихоокеанського узбережжя.

У Панамі стався потужний землетрус магнітудою 7,7 – загроза цунамі охопила 9 країн

На півдні Панами стався потужний землетрус магнітудою 7,7, після якого оголосили загрозу цунамі для 9 країн. Підземні поштовхи спричинили пошкодження будівель та змусили людей масово залишати приміщення. Про це повідомляє Геологічна служба США (USGS), пише УНН.

Деталі

Епіцентр землетрусу розташовувався у провінції Еррера поблизу тихоокеанського узбережжя на глибині 12,6 км. Спочатку магнітуду оцінювали у 8,0, однак згодом уточнили до 7,7.

Поштовхи відчували у столиці Панама-Сіті та сусідній Коста-Риці. Попри землетрус, Панамський канал продовжує працювати у звичайному режимі.

Пошкоджені будівлі та загроза цунамі

У місті Пенономе постраждали готель Dos Continentes, будівля адміністрації губернатора та католицький собор Сан-Хуан-Баутіста. На відео очевидців видно обвал частини фасаду готелю на проїжджу частину.

Тихоокеанський центр попередження про цунамі оголосив загрозу для Панами, Колумбії, Коста-Рики, Еквадору, Перу, Нікарагуа, Гватемали, Сальвадору та Мексики.

Інформація про загиблих чи постраждалих наразі не надходила.

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Степан Гафтко

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