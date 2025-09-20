$41.250.05
13:11
"Перекрили крани": українські безпілотники зупинили роботу низки нафтоперекачувальних станцій у рф
10:19
Зеленський підтвердив, що зустрінеться з Трампом наступного тижня
08:41
Сонячне затемнення 21 вересня: питання та відповіді й прогноз для всіх знаків Зодіаку
20 вересня, 04:00
Всесвітній день прибирання: як з’явилася традиція глобального очищення планетиPhoto
19 вересня, 18:48
ЗСУ просунулися на Донеччині на 3-7 км у глибину оборони противника та звільнили сім населених пунктів - Сирський
19 вересня, 17:23
Зеленський підписав указ про створення Офісу військового омбудсмана: хто очолив нову структуру
Ексклюзив
19 вересня, 16:30
В Українському центрі оцінювання розвіяли міфи навколо повернення ДПА для учнів 4 класів
19 вересня, 16:00
П’ять захоплюючих серіалів-бойовиків: що подивитись вересневими вихіднимиVideo
Ексклюзив
19 вересня, 12:05
Таємниці осінньої депресії: психологиня розповіла про симптоми та методи подоланняPhoto
19 вересня, 12:00
У ЄС представили 19-й пакет санкцій проти рф: містить бан на російський СПГ, зачепило нафту, банки, крипту, торгівлю, Китай та Індію
У Києві п'яний водій Peugeot протаранив тролейбус

Київ • УНН

У Києві п'яний водій Peugeot в'їхав у тролейбус, не дотримавшись безпечної дистанції. Патрульні склали адмінматеріали на водія, який мав 1,70 проміле алкоголю.

У Києві п'яний водій Peugeot протаранив тролейбус

У Києві чоловік сів за кермо напідпитку та вʼїхав в тролейбус, патрульні склали адмінматеріли на водія, передає УНН із посиланням на столичну патрульну поліцію.

Деталі

За даними правоохоронців, ДТП сталась у Соломʼянському районі.  Попередньо, водій автомобіля Peugeot не дотримався безпечної дистанції та вʼїхав в тролейбус. Обійшлось без постраждалих.

Спілкуючись з ймовірним винуватцем ДТП, ми виявили в нього явні ознаки алкогольного сп’яніння. Чоловік пройшов огляд на Драгері, результат позитивний — 1,70 проміле 

- йдеться у повідомленні.

Правоохоронці відсторонили чоловіка від керування та склали на нього відповідні адміністративні матеріали.

У Тернополі п’яний працівник ТЦК спричинив масову ДТП, постраждав поліцейський17.09.25, 21:20 • 9148 переглядiв

Антоніна Туманова

КиївКримінал та НП
Київ