У Києві п'яний водій Peugeot протаранив тролейбус
Київ • УНН
У Києві п'яний водій Peugeot в'їхав у тролейбус, не дотримавшись безпечної дистанції. Патрульні склали адмінматеріали на водія, який мав 1,70 проміле алкоголю.
У Києві чоловік сів за кермо напідпитку та вʼїхав в тролейбус, патрульні склали адмінматеріли на водія, передає УНН із посиланням на столичну патрульну поліцію.
Деталі
За даними правоохоронців, ДТП сталась у Соломʼянському районі. Попередньо, водій автомобіля Peugeot не дотримався безпечної дистанції та вʼїхав в тролейбус. Обійшлось без постраждалих.
Спілкуючись з ймовірним винуватцем ДТП, ми виявили в нього явні ознаки алкогольного сп’яніння. Чоловік пройшов огляд на Драгері, результат позитивний — 1,70 проміле
Правоохоронці відсторонили чоловіка від керування та склали на нього відповідні адміністративні матеріали.
