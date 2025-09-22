Водій Mercedes напідпитку врізався в маршрутку у Києві, поранивши пасажирку, отримав підозру - поліція

$41.250.00
48.420.36
ukenru
09:32 • 44 перегляди
"Стіна дронів" для захисту ЄС: що передбачає проєкт і яка роль України
Ексклюзив
07:19 • 9232 перегляди
Принцип "я не такий багатий, щоб купувати дешеві речі" більше не працює - економіст
05:49 • 11159 перегляди
ГУР вперше в історії спалило два російські літаки-амфібії Бе-12 в Криму: показали відеоVideo
05:30 • 16169 перегляди
Рош га-Шана 2025 в Умані: традиції святкування та заходи безпеки
21 вересня, 20:36 • 15260 перегляди
Генасамблея ООН стартує у Нью-Йорку: Україна вимагає рішучої відповіді на російську агресію - МЗС
Ексклюзив
21 вересня, 12:26 • 28921 перегляди
Осіннє рівнодення 22 вересня: його значення та прогноз для всіх знаків Зодіаку
21 вересня, 07:39 • 44979 перегляди
Жодних витоків із "Дії": в Мінцифрі пояснили, що відбулося
20 вересня, 15:23 • 54968 перегляди
Зеленський заявив, що підписав три пакети санкцій: на кого вони спрямовані
20 вересня, 13:11 • 60660 перегляди
"Перекрили крани": українські безпілотники зупинили роботу низки нафтоперекачувальних станцій у рф
20 вересня, 10:19 • 57227 перегляди
Зеленський підтвердив, що зустрінеться з Трампом наступного тижня
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+26°
4.7м/с
35%
755мм
Популярнi новини
Невідомі дрони атакували підстанцію в краснодарському краї: зафіксовано щонайменше п’ять влучаньPhoto21 вересня, 23:50 • 12825 перегляди
У Бориспільському районі на Київщині горять житлові будинки внаслідок атаки рф - ОВА22 вересня, 01:27 • 9322 перегляди
На Гонконг насувається супертайфун Рагаса: можливе закриття міжнародного аеропорту - Bloomberg22 вересня, 02:35 • 4096 перегляди
Ворог завдав п'ять ударів по Запоріжжю: пошкоджено цивільну інфраструктуру та промисловість22 вересня, 02:50 • 13076 перегляди
Зйомки фільму про Людину-павука призупинили через травму Тома Голланда05:42 • 9152 перегляди
Публікації
Принцип "я не такий багатий, щоб купувати дешеві речі" більше не працює - економіст
Ексклюзив
07:19 • 9232 перегляди
Рош га-Шана 2025 в Умані: традиції святкування та заходи безпеки05:30 • 16169 перегляди
День миру у світі та Україні: які кроки були зроблені за рік для настання миру
Ексклюзив
21 вересня, 05:00 • 59925 перегляди
Трамп встановив "плату" 100 тис. доларів за робочі візи США для іноземців: переваги, недоліки, підводні камені20 вересня, 18:15 • 42226 перегляди
Сонячне затемнення 21 вересня: питання та відповіді й прогноз для всіх знаків Зодіаку 20 вересня, 08:41 • 86330 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Данило Гетманцев
Володимир Зеленський
Мая Санду
Ілан Шор
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Державний кордон України
Крим
Запоріжжя
Реклама
УНН Lite
Зйомки фільму про Людину-павука призупинили через травму Тома Голланда05:42 • 9290 перегляди
П’ять захоплюючих серіалів-бойовиків: що подивитись вересневими вихіднимиVideo19 вересня, 16:00 • 75963 перегляди
Не лише йогурт: топ рецептів, які допоможуть підтримати рівень кальцію в організміPhoto19 вересня, 14:24 • 99025 перегляди
Massive Attack видалили свою музику зі Spotify через інвестиції власника компанії у військовий ШІ19 вересня, 14:03 • 46004 перегляди
Адель веде переговори щодо виступу в перерві Супербоулу 2026 року - ЗМІ19 вересня, 10:57 • 45316 перегляди
Актуальне
Шахед-136
ChatGPT
TikTok
Ракетна система С-400
Brent

Водій Mercedes напідпитку врізався в маршрутку у Києві, поранивши пасажирку, отримав підозру - поліція

Київ • УНН

 • 1200 перегляди

У Києві повідомили про підозру водію Mercedes-Benz, який у п'ятницю, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, врізався у маршрутний автобус на вулиці Касіяна. Внаслідок ДТП 51-річна пасажирка отримала перелом ключиці та закриту черепно-мозкову травму.

Водій Mercedes напідпитку врізався в маршрутку у Києві, поранивши пасажирку, отримав підозру - поліція

У Києві повідомили про підозру водію Mercedes-Benz, який п’яним врізався у маршрутний автобус та травмував пасажирку, повідомили у ГУНП у столиці у понеділок, пише УНН.

Деталі

ДТП сталася у п’ятницю близько 20:30 на вулиці Касіяна у Голосіївському районі.  

У Києві п'яний водій Peugeot протаранив тролейбус20.09.25, 16:57 • 8798 переглядiв

"Правоохоронці встановили, що 37-річний водій легковика, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння – 2.63 проміле, не впорався з керуванням та зіткнувся з автобусом. Внаслідок ДТП постраждала 51-річна пасажирка громадського транспорту", - повідомили у поліції.

Як зазначається, жінку госпіталізували з переломом лівої ключиці та закритою черепно-мозковою травмою.

"Винуватця автопригоди слідчі затримали. Слідчі повідомили затриманому про підозру за ч. 1 ст. 286-1 ККУ - порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння", - вказали у поліції.

Підозрюваному загрожує до трьох років увʼязнення.

Юлія Шрамко

КиївКримінал та НП
Національна поліція України
Київ