Водій Mercedes напідпитку врізався в маршрутку у Києві, поранивши пасажирку, отримав підозру - поліція
Київ • УНН
У Києві повідомили про підозру водію Mercedes-Benz, який у п'ятницю, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, врізався у маршрутний автобус на вулиці Касіяна. Внаслідок ДТП 51-річна пасажирка отримала перелом ключиці та закриту черепно-мозкову травму.
У Києві повідомили про підозру водію Mercedes-Benz, який п’яним врізався у маршрутний автобус та травмував пасажирку, повідомили у ГУНП у столиці у понеділок, пише УНН.
Деталі
ДТП сталася у п’ятницю близько 20:30 на вулиці Касіяна у Голосіївському районі.
"Правоохоронці встановили, що 37-річний водій легковика, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння – 2.63 проміле, не впорався з керуванням та зіткнувся з автобусом. Внаслідок ДТП постраждала 51-річна пасажирка громадського транспорту", - повідомили у поліції.
Як зазначається, жінку госпіталізували з переломом лівої ключиці та закритою черепно-мозковою травмою.
"Винуватця автопригоди слідчі затримали. Слідчі повідомили затриманому про підозру за ч. 1 ст. 286-1 ККУ - порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння", - вказали у поліції.
Підозрюваному загрожує до трьох років увʼязнення.